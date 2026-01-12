SAN FRANCISCO, CA - January 9, 2026 - Ang Evernorth, isang XRP digital asset treasury company na sumusuporta sa Ripple at SBI Holdings, at ang Doppler Finance ("Doppler"), isang nangungunang provider ng XRPfi infrastructure, ay sumali sa isang strategic relasyon upang i-explore potensyal na kolaborasyon sa suporta ng XRP Ledger ("XRPL"), kabilang ang pagdisenyo at pilot ng institusyonal na likvidity at treasury use cases sa XRPL. Ang pakikipagtulungan ay nagpapakita ng mas mataas na integrasyon sa pagitan ng isa sa mga pinakamalaking XRP public treasury companies at isang core onchain infrastructure provider, na bumuo ng paraan para sa mas mataas na convergence sa pagitan ng mga tradisyonal na finance at XRPL-native financial systems. Sa pamamagitan ng kolaborasyon na ito, Evernorth at Doppler ay nag-eksplorate ang mga inisiyatibo na dinisenyo upang suportahan ang institusyonal na pag-adopsiyon ng XRPL ecosystem, na may pangunahing pag-focus sa estruturated liquidity deployment, potensyal na mga strategya ng pamamahala ng treasury, at ang pag-unlad ng isang resilient, long-term ecosystem foundation. Sa ilalim ng kolaborasyon, ang Evernorth at Doppler ay nag-eksplorate ng mga institusyonal na framework ng pag-implementasyon ng likvididad na maaaring suportahan ang mga aktibidad ng pamamahala ng treasury sa XRPL, tulad ng pag-evaluation ng onchain na mga produkto at mga mekanismo para sa pag-implementasyon ng XRP capital sa malaking. Sa pamamagitan ng paggamit ng Doppler's institutionally-grade architecture, ang kolaborasyon ay nagtatagumpay sa estruktural na pag-participation mula sa institusyonal na kapital habang lumikha ng mga komersyal, operational, at teknikal na pangunahing kinakailangan para sa sustained, long-term engagement. Bukod sa infrastructure at liquidity, ang kolaborasyon ay binubuo ng koordinado na strategic communications at market-oriented initiatives, kabilang ang joint announcements, mga publikasyon, at offline commitments. Sa parallel, ang Evernorth at Doppler ay nagtatrabaho sa pag-expansion ng global market efforts na target sa parehong institusyonal at retail participants, sa target ng pag-accelerate adoption at pag-iisip sa XRPL-native financial infrastructure. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagpapakita ng isang kumpletong commitment sa posisyon ng XRP bilang isang pangunahing asset sa loob ng isang transparan at institutionally aligned onchain framework, habang lumikha ng mga tradisyonal na financial standards sa next-generation blockchain-based infrastructure.

"Ang susunod na phase ng pag-adopt ng XRPL ay na-driven sa pamamagitan ng mga institusyon na nangangailangan ng clarity, structure, at real economic utility," sabi ni Asheesh Birla, CEO ng Evernorth. "Sa pamamagitan ng kolaborasyon sa Doppler, nag-unlad namin ang mga praktikal na frameworks para sa pag-implementasyon ng institusyonal na XRP liquidity onchain, na may target na magsagawa ng mas mataas na standard para sa kung paano ginagamit, ginagamit, at na-scale ng XRP sa buong global na merkado." "Ang pag-uugali sa Evernorth ay isang mahigpit na step forward sa pag-expanding ng institusyonal na pag-iisip sa buong XRP Ledger," sabi ni Rox, Head of Institutions sa Doppler Finance. "Sa pamamagitan ng pag-align ng institusyonal na likwididad sa malakas na infrastructure at disiplined risk frameworks, nagtatagumpay namin na i-unlock ang buong potensyal ng XRP bilang isang scalable, yield-generating asset para sa mga global na merkado." Tungkol sa Evernorth Sa pagbubukas ng isang nakaraang inihayag na Business Combination Agreement na may Armada II, ang Evernorth ay isang publicly-trated digital asset treasury na nagbibigay sa mga investors ng exposure sa XRP sa pamamagitan ng isang regulated, liquid, at transparency na pamumuhunan. Sa pagkakaiba ng ETFs, ang Evernorth ay nagtatagumpay na magbabago ang kanyang XRP per share sa pamamagitan ng isang mix ng mga institusyonal at DeFi return strategies, ecosystem participation, at capital market activities. Para sa mahalagang impormasyon tungkol sa forward-looking statements at kung saan upang makakuha ng karagdagang impormasyon, tingnan ang: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Tungkol sa Doppler Finance Ang Doppler Finance ay naglalakbay sa XRPfi sa pamamagitan ng pag-unlad ng isang institutionally-grade yield infrastructure na native na binuo sa XRP Ledger. Ang aming stack ay binubuo ng regulated custody, fully audited reserves, at malakas na checked yield strategies na dinisenyo para sa seguridad at scale. 