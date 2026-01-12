Evernorth и Doppler Finance сотрудничают для создания институциональной инфраструктуры XRP

Сан-Франциско, Калифорния — 9 января 2026 года — Evernorth, цифровая казначейская компания XRP, поддерживаемая Ripple и SBI Holdings, и Doppler Finance («Doppler»), ведущий поставщик инфраструктуры XRPfi, вступили в стратегические отношения для изучения потенциального сотрудничества в поддержку XRP Ledger («XRPL»), включая проектирование и пилотирование случаев использования институциональной ликвидности и казначейства на XRPL. Сотрудничество подчеркивает углубление интеграции между одной из крупнейших публичных казначейских компаний XRP и основным поставщиком инфраструктуры на цепи, прокладывая путь для более глубокого сближения между традиционными финансами и финансовыми системами, входящими в состав XRPL. Благодаря этому сотрудничеству Evernorth и Doppler исследуют инициативы, предназначенные для поддержки институционального внедрения экосистемы XRPL, с акцентом на структурированное развертывание ликвидности, потенциальные стратегии управления казначейством и развитие устойчивого, долгосрочного экосистемного фундамента. В рамках сотрудничества Evernorth и Doppler изучают институциональные рамки развертывания ликвидности, которые могут поддерживать деятельность по управлению казначейством на XRPL, такие как оценка продуктов на цепи и механизмы развертывания капитала XRP в масштабе. Используя архитектуру институционального уровня Доплера, сотрудничество предполагает структурированное участие институционального капитала, а также создание коммерческих, операционных и технических основ, необходимых для устойчивого и долгосрочного взаимодействия. Помимо инфраструктуры и ликвидности, сотрудничество включает в себя скоординированные стратегические коммуникации и инициативы, ориентированные на рынок, включая совместные объявления, публикации и оффлайн-задачи. Параллельно Evernorth и Doppler намерены продолжить усилия по расширению глобального рынка, направленные как на институциональных, так и на розничных участников, с целью ускорения внедрения и укрепления доверия к финансовой инфраструктуре, основанной на XRPL. Это сотрудничество отражает общую приверженность позиционированию XRP как ключевого актива в рамках прозрачной и институционально согласованной onchain-структуры, а также соединению традиционных финансовых стандартов с инфраструктурой, основанной на блокчейне следующего поколения.

"Следующий этап принятия XRPL будет управляться институтами, которые требуют ясности, структуры и реальной экономической полезности", - сказал Asheesh Birla, генеральный директор Evernorth. «Сотрудничая с Допплером, мы продвигаем практические рамки для развертывания институциональной сети ликвидности XRP с целью установления более высокого стандарта для того, как XRP используется, управляется и масштабируется на глобальных рынках».

«Сотрудничество с Evernorth представляет собой значительный шаг вперед в расширении институционального участия в XRP Ledger, — сказал Рокс, руководитель институтов в Doppler Finance. — Сравнивая институциональную ликвидность с надежной инфраструктурой и дисциплинированными рисковыми рамками, мы стремимся раскрыть полный потенциал XRP как масштабируемого, генерирующего доход актив для глобальных рынков». Отель Evernorth При заключении недавно объявленного соглашения о объединении бизнеса с Armada II, Evernorth станет публично торгуемым казначейством цифровых активов, которое предоставляет инвесторам экспозицию XRP через регулируемую, ликвидную и прозрачную структуру. В отличие от ETF, Evernorth намерена активно наращивать свой XRP на акцию через комбинацию институциональных и DeFi стратегий доходности, участия в экосистеме и деятельности на рынках капитала. Для важной информации о прогнозируемых отчетах и где найти дополнительную информацию см.: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 О финансировании Допплера Доплер Финансы возглавляет XRPfi, внедряя инфраструктуру доходности институционального уровня, основанную на XRP Ledger. Наша стека сочетает в себе регулируемое хранение, полностью проверенные резервы и строго проверенные стратегии доходности, разработанные для безопасности и масштаба. Мы считаем, что XRP должен получать доход, как и любой крупный актив, и мы делаем это реальностью, с беспрецедентной ясностью, контролем и доверием.