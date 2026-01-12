SAN FRANCISCO, CA – 9. tammikuuta 2026 – Evernorth, XRP Digital Asset Treasury Company, jota Ripple ja SBI Holdings tukevat, ja Doppler Finance (”Doppler”), johtava XRPfi-infrastruktuurin tarjoaja, ovat solmineet strategisen suhteen tutkiakseen mahdollista yhteistyötä XRP Ledgerin (”XRPL”) tukemiseksi, mukaan lukien institutionaalisen likviditeetin ja rahankäyttötapausten suunnittelu ja pilotti XRPL:llä. Yhteistyö korostaa syventävää yhdentymistä yhden suurimmista julkisten XRP-kassayhtiöiden ja ydin onchain-infrastruktuurin tarjoajan välillä, mikä avaa tien syvemmälle lähentymiselle perinteisen rahoituksen ja XRPL-alkuperäisten rahoitusjärjestelmien välillä. Tämän yhteistyön kautta Evernorth ja Doppler tutkivat aloitteita, joiden tarkoituksena on tukea XRPL-ekosysteemin institutionaalista käyttöönottoa keskittyen jäsenneltyyn likviditeetin käyttöönottoon, mahdollisiin valtionvarojen hallintastrategioihin ja kestävän, pitkän aikavälin ekosysteemin perustan kehittämiseen. Yhteistyön puitteissa Evernorth ja Doppler tutkivat institutionaalisia likviditeetin käyttöönotto-puitteita, jotka voivat tukea XRPL: n valtionvarainhoidon toimintaa, kuten ketjun tuotteiden arviointia ja mekanismeja XRP-pääoman laajamittaiseen käyttöönottoon. Hyödyntämällä Dopplerin institutionaalista arkkitehtuuria yhteistyö käsittelee institutionaalisen pääoman jäsenneltyä osallistumista samalla kun luodaan kaupalliset, operatiiviset ja tekniset perusteet, joita tarvitaan kestävään, pitkän aikavälin sitoutumiseen. Infrastruktuurin ja likviditeetin lisäksi yhteistyö sisältää koordinoitua strategista viestintää ja markkinasuuntautuneita aloitteita, mukaan lukien yhteiset ilmoitukset, julkaisut ja offline-sitoumukset. Samanaikaisesti Evernorth ja Doppler aikovat jatkaa globaalien markkinoiden laajentumista sekä institutionaalisiin että vähittäisasiakkaisiin kohdistettuja ponnisteluja, joilla pyritään nopeuttamaan hyväksyntää ja vahvistamaan luottamusta XRPL-alkuperäiseen rahoitusinfrastruktuuriin. Tämä yhteistyö heijastaa yhteistä sitoutumista XRP: n sijoittamiseen avainasemaksi läpinäkyvässä ja institutionaalisesti yhdenmukaistetussa onchain-kehyksessä samalla kun yhdistetään perinteiset rahoitusstandardit seuraavan sukupolven blockchain-pohjaiseen infrastruktuuriin. \n \n "XRPL:n seuraavaa vaihetta ohjaavat instituutiot, jotka vaativat selkeyttä, rakennetta ja todellista taloudellista hyötyä", Evernorthin toimitusjohtaja Asheesh Birla sanoi. "Yhteistyö Evernorthin kanssa on merkittävä askel kohti institutionaalisen osallistumisen laajentamista koko XRP Ledgerissa", sanoi Rox, Doppler Finance -yrityksen institutionaalinen johtaja. "Yhteensovittamalla institutionaalisen likviditeetin vankan infrastruktuurin ja kurinalaisten riskijärjestelmien kanssa pyrimme vapauttamaan XRP:n täyden potentiaalin skaalautuvana, tuottoa tuottavana omaisuutena globaaleille markkinoille." Lähellä Evernorth Kun äskettäin ilmoitettu Business Combination Agreement on solmittu Armada II: n kanssa, Evernorth on julkisesti kaupankäynnin kohteena oleva digitaalinen omaisuuserävarasto, joka tarjoaa sijoittajille altistumisen XRP: lle säännellyn, likvidin ja läpinäkyvän rakenteen kautta. Toisin kuin ETF: t, Evernorth aikoo aktiivisesti kasvattaa XRP:ään osaketta kohden yhdistelmällä institutionaalisia ja DeFi-tuotostrategioita, ekosysteemin osallistumista ja pääomamarkkinoiden toimintaa. Tärkeitä tietoja tulevaisuuteen liittyvistä selvityksistä ja lisätietoja löytyy osoitteesta: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Dopplerin rahoitus Doppler Finance johtaa XRPfiä ottamalla käyttöön institutionaalisen tason tuottoinfrastruktuurin, joka on perustettu XRP Ledgerille. Pinoamme yhdistää säännellyn säilyttämisen, täysin auditoidut varannot ja tiukasti valvotut tuotto-strategiat, jotka on suunniteltu turvallisuuteen ja mittakaavaan. Uskomme, että XRP: n pitäisi ansaita tuottoa kuten mikä tahansa merkittävä omaisuuserä, ja teemme siitä todellisuuden, jossa on vertaansa vailla oleva selkeys, valvonta ja uskottavuus. 