Evernorth og Doppler Finance samarbejder om institutionel XRP infrastruktur

SAN FRANCISCO, CA – 9. januar 2026 – Evernorth, et XRP digital asset treasury-selskab støttet af Ripple og SBI Holdings, og Doppler Finance (“Doppler”), en førende XRPfi-infrastrukturudbyder, har indgået et strategisk forhold for at udforske potentielt samarbejde til støtte for XRP Ledger (“XRPL”), herunder design og pilot af institutionelle likviditets- og treasury brugssager på XRPL. Samarbejdet fremhæver en dybere integration mellem et af de største offentlige XRP-kasseselskaber og en kerne onchain-infrastrukturudbyder, der baner vejen for en dybere konvergens mellem traditionel finansiering og XRPL-native finansielle systemer. Gennem dette samarbejde udforsker Evernorth og Doppler initiativer, der er designet til at støtte institutionel vedtagelse af XRPL-økosystemet, med fokus på struktureret udnyttelse af likviditet, potentielle skatteforvaltningsstrategier og udviklingen af et modstandsdygtigt, langsigtet økosystemgrundlag. Under samarbejdet udforsker Evernorth og Doppler institutionelle rammer for udnyttelse af likviditet, der kan understøtte skatteforvaltningsaktiviteter på XRPL, såsom evaluering af onchain-produkter og mekanismer til udnyttelse af XRP-kapital i stor skala. Ved at udnytte Dopplers arkitektur på institutionelt niveau overvejer samarbejdet struktureret deltagelse fra institutionel kapital og samtidig etablerer de kommercielle, operationelle og tekniske fundamenter, der er nødvendige for vedvarende, langsigtet engagement. Ud over infrastruktur og likviditet omfatter samarbejdet koordinerede strategiske kommunikationer og markedsorienterede initiativer, herunder fælles meddelelser, publikationer og offline engagementer. Parallelt har Evernorth og Doppler til hensigt at forfølge globale markedsudvidelsesindsatser rettet mod både institutionelle og detailaktører med det formål at fremskynde vedtagelsen og styrke tilliden til XRPL-native finansiel infrastruktur. Dette samarbejde afspejler en fælles forpligtelse til at positionere XRP som en nøgleasset inden for en gennemsigtig og institutionelt afstemt onchain-ramme, samtidig med at man bryder traditionelle finansielle standarder med næste generations blockchain-baseret infrastruktur.

"Den næste fase af XRPL vedtagelse vil blive drevet af institutioner, der kræver klarhed, struktur og reel økonomisk nytte", sagde Asheesh Birla, administrerende direktør i Evernorth.

"Ved at samarbejde med Doppler udvikler vi praktiske rammer for at implementere institutionelle XRP-likviditetskæder med det formål at sætte en højere standard for, hvordan XRP anvendes, forvaltes og skaleres på tværs af globale markeder." "At arbejde med Evernorth repræsenterer et meningsfuldt skridt fremad i udvidelsen af institutionel deltagelse på tværs af XRP Ledger," sagde Rox, Head of Institutions på Doppler Finance.

"Ved at tilpasse institutionel likviditet med robust infrastruktur og disciplinerede risikokriterier, sigter vi mod at frigøre XRP's fulde potentiale som en skalerbar, afkastskabende aktiv for globale markeder." "Ved at tilpasse institutionel likviditet med robust infrastruktur og disciplinerede risikokriterier, sigter vi mod at frigøre XRP's fulde potentiale som en skalerbar, afkastskabende aktiv for globale markeder."

Om Evernorth

Ved afslutningen af en nyligt annonceret Business Combination Agreement med Armada II vil Evernorth være et offentligt handlet digitalt aktiekassehus, der giver investorer eksponering for XRP gennem en reguleret, likvid og gennemsigtig struktur. I modsætning til ETF'er har Evernorth til hensigt aktivt at vokse sin XRP pr. aktie gennem en blanding af institutionelle og DeFi-afkaststrategier, økosystemdeltagelse og kapitalmarkedsaktiviteter. For vigtige oplysninger om fremtidsudtalelser og hvor man kan finde yderligere oplysninger, se: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025

Om Doppler finansiering

Doppler Finance leder XRPfi ved at indføre en institutionel-grad afkastinfrastruktur, der er bygget på XRP Ledger. Vores stack kombinerer reguleret opbevaring, fuldt auditerede reserver og strengt kontrollerede afkaststrategier designet til sikkerhed og skala. Vi mener, at XRP skal tjene afkast som enhver større aktiv, og vi gør det til en realitet, med uovertruffen klarhed, kontrol og troværdighed.