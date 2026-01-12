Evernorth i Doppler Finance col·laboren per impulsar la infraestructura institucional XRP

SAN FRANCISCO, CA - 9 de gener de 2026 - Evernorth, una companyia de tresoreria d'actius digitals de XRP recolzada per Ripple i SBI Holdings, i Doppler Finance ("Doppler"), un proveïdor líder d'infraestructura de XRPfi, han entrat en una relació estratègica per explorar la possible col·laboració en suport del XRP Ledger ("XRPL"), incloent-hi el disseny i el pilot de casos d'ús de liquiditat institucional i tresoreria en XRPL. La col·laboració posa en relleu una integració més profunda entre una de les companyies de tresoreria pública més grans de XRP i un proveïdor de infraestructures en cadena bàsica, obrant el camí per a una convergència més profunda entre les finances tradicionals i els sistemes financers natius de XRPL. A través d'aquesta col·laboració, Evernorth i Doppler estan explorant iniciatives dissenyades per donar suport a l'adopció institucional de l'ecosistema XRPL, amb un enfocament en el desplegament estructurat de liquiditat, possibles estratègies de gestió del tresor i el desenvolupament d'una base ecosistèmica resilient i a llarg termini. En el marc de la col·laboració, Evernorth i Doppler estan explorant marcs de desplegament de liquiditat institucional que poden donar suport a les activitats de gestió del tresor en el XRPL, com ara l'avaluació de productes en cadena i mecanismes per desplegar capital XRP a escala. Aprofitant l’arquitectura de nivell institucional de Doppler, la col·laboració contempla una participació estructurada del capital institucional, alhora que estableix les bases comercials, operatives i tècniques necessàries per a un compromís sostenible i a llarg termini. Més enllà de la infraestructura i la liquiditat, la col·laboració inclou comunicacions estratègiques coordinades i iniciatives orientades al mercat, incloent anuncis conjunts, publicacions i compromisos fora de línia. Paral·lelament, Evernorth i Doppler tenen la intenció de prosseguir els esforços d'expansió del mercat global dirigits tant als participants institucionals com a minoristes, amb l'objectiu d'accelerar l'adopció i reforçar la confiança en la infraestructura financera nativa de XRPL. Aquesta col·laboració reflecteix un compromís compartit per posicionar XRP com un actiu clau dins d'un marc onchain transparent i institucionalment alineat, alhora que trenca els estàndards financers tradicionals amb la infraestructura basada en blockchain de nova generació. \n \n "La següent fase de l'adopció de XRPL serà impulsada per institucions que requereixen claredat, estructura i utilitat econòmica real", va dir Asheesh Birla, CEO d'Evernorth. "A través de la col·laboració amb Doppler, estem avançant els marcs pràctics per a la implantació de la liquiditat institucional XRP onchain, amb l'objectiu d'establir un estàndard més alt per a com XRP s'utilitza, es gestiona i s'escala a través dels mercats globals." 

"La col·laboració amb Evernorth representa un pas significatiu cap endavant en l'ampliació de la participació institucional a través del XRP Ledger", va dir Rox, cap d'institucions de Doppler Finance. "Amb l'alineació de la liquiditat institucional amb infraestructures robustes i marcs de risc disciplinats, volem desbloquejar tot el potencial de XRP com un actiu escalable i generador de rendiment per als mercats globals." Més sobre Evernorth A la conclusió d'un acord de combinació de negocis recentment anunciat amb Armada II, Evernorth serà un tresor digital negociat públicament que proporcionarà als inversors l'exposició a XRP a través d'una estructura regulada, líquida i transparent. A diferència dels ETF, Evernorth té la intenció de créixer activament el seu XRP per acció a través d'una barreja d'estratègies de rendiment institucional i DeFi, participació en l'ecosistema i activitats dels mercats de capitals. Per a informació important sobre declaracions prospectives i on trobar informació addicional, vegeu: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Finançament Doppler Doppler Finance lidera XRPfi introduint una infraestructura de rendiment de nivell institucional construïda nativament sobre XRP Ledger. La nostra pila combina custòdia regulada, reserves completament auditades i estratègies de rendiment estrictament verificades dissenyades per a la seguretat i l'escala. Creiem que XRP hauria de guanyar rendiment com qualsevol actiu important, i estem fent que sigui una realitat, amb una claredat, control i credibilitat incomparables. 