Evernorth dan Doppler Finance bekerjasama untuk kuasa infrastruktur XRP institusi

SAN FRANCISCO, CA – 9 Januari 2026 – Evernorth, sebuah syarikat kastam aset digital XRP yang disokong oleh Ripple dan SBI Holdings, dan Doppler Finance (“Doppler”), penyedia infrastruktur XRPfi terkemuka, telah menubuhkan hubungan strategik untuk mengkaji kerjasama yang berpotensi untuk menyokong XRP Ledger (“XRPL”), termasuk reka bentuk dan percubaan kes penggunaan likuiditi institusi dan kastam pada XRPL. Kerjasama ini menonjolkan integrasi yang lebih mendalam antara salah satu daripada syarikat-syarikat kastam XRP awam terbesar dan pembekal infrastruktur onchain teras, membuka jalan untuk konvergensi yang lebih mendalam antara kewangan tradisional dan sistem kewangan asli XRPL. Melalui kerjasama ini, Evernorth dan Doppler mengeksplorasi inisiatif yang direka untuk menyokong penerimaan institusi ekosistem XRPL, dengan tumpuan kepada penyebaran likuiditi terstruktur, strategi pengurusan rizab yang berpotensi, dan pembangunan asas ekosistem yang tahan lama. Di bawah kerjasama ini, Evernorth dan Doppler sedang mengkaji rangka kerja penyebaran likuiditi institusi yang boleh menyokong aktiviti pengurusan rizab pada XRPL, seperti penilaian produk onchain dan mekanisme untuk penyebaran modal XRP dalam skala. Dengan memanfaatkan arsitektur peringkat institusi Doppler, kerjasama ini mempertimbangkan penyertaan terstruktur daripada modal institusi sambil menetapkan asas komersial, operasi dan teknikal yang diperlukan untuk keterlibatan yang berterusan dan jangka panjang. Selain infrastruktur dan likuiditi, kerjasama ini termasuk komunikasi strategik yang diselaraskan dan inisiatif berorientasi kepada pasaran, termasuk pengumuman bersama, penerbitan, dan komitmen luar talian. Pada masa yang sama, Evernorth dan Doppler berhasrat untuk meneruskan usaha ekspansi pasaran global yang menargetkan kedua-dua peserta institusi dan runcit, dengan matlamat untuk mempercepat pengambilan dan mengukuhkan keyakinan dalam infrastruktur kewangan asli XRPL. Kerjasama ini mencerminkan komitmen bersama untuk meletakkan XRP sebagai aset utama dalam rangka kerja onchain yang transparan dan bersesuaian secara institusi, sambil menghubungkan piawaian kewangan tradisional dengan infrastruktur berasaskan blockchain generasi seterusnya. 

"Fasa seterusnya pengambilan XRPL akan dipandu oleh institusi yang memerlukan ketelusan, struktur, dan kegunaan ekonomi sebenar," kata Asheesh Birla, CEO Evernorth. "Dengan bekerjasama dengan Doppler, kami memajukan rangka kerja praktikal untuk mengimplementasikan XRP liquidity onchain institusi, dengan matlamat untuk menetapkan piawaian yang lebih tinggi untuk bagaimana XRP digunakan, dikendalikan, dan diperluas di seluruh pasaran global." 

"Bekerja dengan Evernorth mewakili langkah maju yang bermakna dalam memperluaskan penyertaan institusi di seluruh XRP Ledger," kata Rox, Ketua Institusi di Doppler Finance. "Dengan menyelaraskan likuiditi institusi dengan infrastruktur yang kukuh dan rangka kerja risiko yang disiplin, kami bertujuan untuk membebaskan potensi penuh XRP sebagai aset yang boleh diperluas dan menghasilkan keuntungan untuk pasaran global." 

Maklumat lanjut Evernorth Pada penutupan Perjanjian Gabungan Perniagaan yang baru diumumkan dengan Armada II, Evernorth akan menjadi gudang aset digital yang diperdagangkan secara awam yang menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada XRP melalui struktur yang diatur, cecair dan transparan. Tidak seperti ETF, Evernorth berhasrat untuk secara aktif meningkatkan XRP per saham melalui campuran strategi pengembalian institusi dan DeFi, penyertaan ekosistem, dan aktiviti pasaran modal. Untuk maklumat penting mengenai laporan masa hadapan dan di mana untuk mencari maklumat tambahan, lihat: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Kewangan Doppler Doppler Finance memimpin XRPfi dengan memperkenalkan infrastruktur pengeluaran peringkat institusi yang dibina di atas XRP Ledger. tumpukan kami menggabungkan penjagaan yang dikawal, simpanan yang diaudit sepenuhnya, dan strategi pengeluaran yang ditinjau dengan ketat yang direka untuk keselamatan dan skala. Kami percaya XRP harus menghasilkan hasil seperti aset utama mana-mana, dan kami membuatnya menjadi kenyataan, dengan ketelusan, kawalan, dan kredibiliti yang tak tertandingi. Artikel ini telah diterbitkan sebagai kenyataan akhbar oleh Btcwire di bawah Program Blogging Perniagaan HackerNoon.