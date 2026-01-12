Evernorth와 Doppler Finance가 제도적 XRP 인프라에 협력

SAN FRANCISCO, CA – 2026년 1월 9일 – Ripple와 SBI Holdings가 지원하는 XRP 디지털 자산 보물 회사인 Evernorth와 선도적 인 XRPfi 인프라 공급 업체인 Doppler Finance (“Doppler”)는 XRPL의 기관적 유동성 및 보물 사용 사례 설계 및 파일럿을 포함하여 XRP Ledger (“XRPL”)을 지원하는 잠재적 협력을 탐구하기 위해 전략적 관계를 맺었습니다. 이 협력은 가장 큰 공공 XRP 재무 회사 중 하나와 핵심 onchain 인프라 공급 업체 사이의 통합을 심화시키고 전통적인 금융과 XRPL 원주민 금융 시스템 사이의 더 깊은 접근을위한 길을 열어줍니다. 이 협력을 통해 Evernorth와 Doppler는 XRPL 생태계의 기관적 채택을 지원하기위한 이니셔티브를 탐구하고 있으며, 구조화 된 유동성 배포, 잠재적 재무 관리 전략 및 탄력적이고 장기적인 생태계 기초 개발에 중점을 둡니다. Evernorth와 Doppler는 XRPL의 재무 관리 활동을 지원할 수 있는 기관적 유동성 배포 프레임 워크를 탐구하고 있습니다.Evernorth and Doppler are exploring institutional liquidity deployment frameworks that may support treasury management activities on the XRPL, such as the evaluation of onchain products and mechanisms for deploying XRP capital at scale. 도플러의 제도적 수준의 아키텍처를 활용함으로써 협력은 제도적 자본의 구조화 된 참여를 고려하면서 지속적이고 장기적 인 참여에 필요한 상업적, 운영 및 기술적 기초를 구축합니다. 인프라 및 유동성 이외에, 협력은 공동 발표, 출판 및 오프라인 참여를 포함하여 조정된 전략적 커뮤니케이션 및 시장 지향 이니셔티브를 포함합니다. 동시에 Evernorth와 Doppler는 XRPL-native 금융 인프라에 대한 채택을 가속화하고 신뢰를 강화하기 위해 기관 및 소매 참가자 모두를 대상으로 글로벌 시장 확장 노력을 추구 할 예정입니다. 이 협력은 XRP를 투명하고 기관적으로 일치하는 onchain 프레임 워크 내에서 핵심 자산으로 배치하고 전통적인 금융 표준과 차세대 블록체인 기반 인프라를 연결하는 공동의 약속을 반영합니다. \n \n "XRPL 채택의 다음 단계는 명확성, 구조 및 실제 경제적 유용성을 요구하는 기관에 의해 구동 될 것입니다."라고 Evernorth의 CEO 인 Asheesh Birla는 말했다. "XRPL 채택의 다음 단계는 명확성, 구조 및 실제 경제적 유용성을 요구하는 기관에 의해 구동 될 것입니다."라고 Evernorth의 CEO 인 Asheesh Birla는 말했다. \n \n "도플러와 협력함으로써 우리는 XRP가 글로벌 시장에서 어떻게 사용되고 관리되고 확장되는지에 대한 더 높은 표준을 설정하는 목표로 기관적 XRP 유동성 onchain을 배포하기위한 실용적인 프레임 워크를 발전시키고 있습니다." "도플러와 협력함으로써 우리는 XRP가 글로벌 시장에서 어떻게 사용되고 관리되고 확장되는지에 대한 더 높은 표준을 설정하는 목표로 기관적 XRP 유동성 onchain을 배포하기위한 실용적인 프레임 워크를 발전시키고 있습니다." \n \n "Evernorth와의 협력은 XRP 레지던트에서 기관적 참여를 확대하는 의미있는 단계를 나타냅니다."라고 Doppler Finance의 기관 책임자 인 Rox는 말했습니다. "강력한 인프라와 규칙화 된 위험 프레임워크와 기관적 유동성을 조정함으로써 우리는 XRP가 글로벌 시장에서 확장 가능한 수익을 창출하는 자산으로서의 잠재력을 완전히 해제하는 것을 목표로합니다." "Evernorth와의 협력은 XRP 레지던트에서 기관적 참여를 확대하는 의미있는 단계를 나타냅니다."라고 Doppler Finance의 기관 책임자 인 Rox는 말했습니다. "강력한 인프라와 규칙화 된 위험 프레임워크와 기관적 유동성을 조정함으로써 우리는 XRP가 글로벌 시장에서 확장 가능한 수익을 창출하는 자산으로서의 잠재력을 완전히 해제하는 것을 목표로합니다." Evernorth에 관해 최근에 발표된 아르마다 II와의 비즈니스 조합 협정이 체결되면, 에버너토스는 규제, 유동 및 투명한 구조를 통해 투자자에게 XRP에 대한 노출을 제공하는 공개 거래 디지털 자산 보유소가 될 것입니다. ETF와는 달리 에버너토스는 기관 및 DeFi 수익성 전략, 생태계 참여 및 자본 시장 활동의 혼합을 통해 주당 XRP를 적극적으로 성장하려고합니다. 향후 발표와 추가 정보를 찾는 곳에 대한 중요한 정보는 다음을 참조하십시오: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Doppler Finance에 관하여 Doppler Finance는 XRPfi를 선도하여 XRP Ledger에 기본적으로 구축 된 기관 수준의 수익성 인프라를 도입합니다.Our stack combines regulated custody, fully audited reserves, and strictly checked yield strategies designed for safety and scale. 우리는 XRP가 모든 주요 자산과 마찬가지로 수익을 창출해야한다고 믿고 있으며, 비교할 수없는 명확성, 통제 및 신뢰성으로 그 현실을 만듭니다.We are powering institutional yield infrastructure adopted by institutions and integrated by major exchanges and wallets. 링크 X 분쟁 웹사이트 문서 링크 X 분쟁 웹사이트 문서 \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Btcwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Btcwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 프로그램