Evernorth болон Doppler Finance-ийг институцийн XRP Infrastructure-ийг эрчимжүүлэхэд хамтран ажилладаг

Сан Франциско, CA - 9 оны нэгдүгээр сарын 2026 - Ripple болон SBI Holdings-ийн дэмжлэгтэй XRP-ийн дижитал арилжааны компанийн Evernorth, Доплер Финанс ("Doppler"), тэргүүлэх XRPfi инфраструктур ханган нийлүүлэгч, XRP Ledger ("XRPL") -ийг дэмжих боломжийн хамтын ажиллагаа, XRPL-ийн институцийн хөрөнгийн болон хөрөнгийн хэрэглээний тохиолдолд зураг төсөл, пилотыг агуулдаг. Арилжааны хамтын ажиллагаа нь хамгийн том XRP-ийн албан ёсны харьцуулагч компаниудын нэг, гол онцны инфраструктур ханган нийлүүлэгч хоорондын угсралттай интеграцийг харуулсан бөгөөд XRPL-ийн үндсэн санхүүгийн системийн хоорондын харьцуулалтыг сайжруулдаг. Эвернорт, Доплер XRPL-ийн экосистемийн албан ёсны хэрэглээг дэмжих зориулалттай эх сурвалжуудыг суралцаж, структурын хөрөнгийн суулгах, үр дүнтэй хөрөнгийн удирдлагын стратеги, уян хатан, урт хугацааны экосистемийн суурилуулалтыг боловсруулсан. Ажлын дагуу, Evernorth болон Doppler XRPL-ийн хашаа менежментийн үйл ажиллагаа нь дэмждэг институцийн хөрөнгийн суулгах бүтэц хайж байна, жинхэнэ бүтээгдэхүүний үнэлгээ, XRP-ийн хашаа сайжруулах механизмыг зэрэг. Доплер-ийн институтын түвшний архитектурын ашиглан хамтын ажиллагаа нь институтын капиталын структурын оролцолтыг харуулсан бөгөөд тогтвортой, урт хугацааны оролцохын тулд шаардлагатай худалдааны, үйл ажиллагааны, техникийн суурилуулах. Инфраструктур, хөрөнгийн гадна, хамтын ажиллагаа нь гарчигтай стратегийн харилцаа холбоо, багтаасан санал, нийтлэл, офлайн оролцогчид зэрэг зах зээлд зориулалттай үйл явдлыг агуулдаг. Параллелтай, Evernorth болон Doppler нь XRPL-ийн анхны санхүүгийн инфраструктурын хэрэглээг хурдан авч, итгэл сайжруулах зорилготой олон улсын зах зээлийн шилжих үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ хамтын ажиллагаа нь XRP-ийг транспарент, байгууллагад тохируулсан онchain бүтэцэд гол түвшин гэж байрлуулах, дараагийн генерацийг blockchain-д суурилсан инфраструктуртай уламжлалт санхүүгийн стандартыг хамарна. \n \n "XRPL-ийн идэвхжүүлэх дараагийн үе шат нь ягаан туяаны, бүтэц, үр дүнтэй эдийн засгийн хэрэгцээг шаарддаг институтуудын дэмждэг байх болно," Evernorth-ийн CEO Asheesh Birla хэлсэн. "XRPL-ийн идэвхжүүлэх дараагийн үе шат нь ягаан туяаны, бүтэц, үр дүнтэй эдийн засгийн хэрэгцээг шаарддаг институтуудын дэмждэг байх болно," Evernorth-ийн CEO Asheesh Birla хэлсэн. \n \n "Doppler-тэй хамтран ажиллахад бид XRP-ийг олон улсын зах зээлд ашиглах, удирдах, масштаблох талаархи өндөр стандартыг тохируулах зорилготой институтын XRP-ийн хөрөнгийн онцлох практик бүтэцг боловсруулсан байна." "Doppler-тэй хамтран ажиллахад бид XRP-ийг олон улсын зах зээлд ашиглах, удирдах, масштаблох талаархи өндөр стандартыг тохируулах зорилготой институтын XRP-ийн хөрөнгийн онцлох практик бүтэцг боловсруулсан байна." \n \n "Evernorth-тэй хамтран ажиллахад XRP Ledger-д институтын оролцолтын өргөн хүрээг нэмэгдүүлэхэд чухал шагнал юм," Doppler Finance-ийн институтын удирдагч Рокс хэлсэн. "Институцийн хөрөнгийн хүчтэй инфраструктур, дисциплинирован ризик бүтэцтэй харьцуулахад бид XRP-ийн дэлхий даяар дэлхий даяар дэлхий даяар түгээмэл, үр дүнг үүсгэхийн тулд хүчин чадал хангах зорилготой байна." "Evernorth-тэй хамтран ажиллахад XRP Ledger-д институтын оролцолтын өргөн хүрээг нэмэгдүүлэхэд чухал шагнал юм," Doppler Finance-ийн институтын удирдагч Рокс хэлсэн. "Институцийн хөрөнгийн хүчтэй инфраструктур, дисциплинирован ризик бүтэцтэй харьцуулахад бид XRP-ийн дэлхий даяар дэлхий даяар дэлхий даяар түгээмэл, үр дүнг үүсгэхийн тулд хүчин чадал хангах зорилготой байна." Нэгдсэн Evernorth Армада II-тэй шинэчлэгдсэн Бизнесийн Комбинийг дуусгах үед Evernorth нь XRP-ийг регулируулсан, түгээмэл, транспарент бүтэц дамжуулан хөрөнгө оруулагчид хангахын тулд албан ёсны борлуулалттай дижитал хөрөнгө оруулалтын хавтан байх болно. ETF-ийг харьцуулахад, Evernorth нь институцийн болон DeFi-ийн үр дүнгийн стратегийн, байгаль орчны үйл ажиллагаа, капиталын зах зээлийн үйл ажиллагаа нь идэвхжүүлэлттэй XRP-ийг идэвхжүүлэхийн тулд: https://www.evernorth.xyz/press-release-10-20-2025 Зохиогчийн эрх Doppler Doppler Finance нь XRPfi-ийг XRP Ledger дээр суурилсан институтын түвшний арилжааны инфраструктурыйг танилцуулж байна. Бидний багц нь хяналттай хадгалах, бүрэн хяналттай арилжаа, аюулгүй байдал, түвшинд зориулагдсан строго хяналттай арилжааны стратегийг нэгтгэж байна. Бид XRP-ийг ямар ч чухал ач холбогдолтай ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой ач холбогдолтой. Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө Зөвлөгөө LinkedIn X Үнэлгээ Сайтын Дотоо Бүртгүүлэх X Үнэлгээ Сайтын Дотоо \n \n Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Btcwire-ийн хэвлэлдэд бичсэн. Энэ түүх нь HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын хөтөлбөрт Btcwire-ийн хэвлэлдэд бичсэн. Програм