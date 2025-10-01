SimpleFX odświeża bonus na pierwszy depozyt

Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny, 1 października 2025/Chainwire/-- W ciągu kilku minut nowe depozyty otrzymują dodatkowy kapitał – dając handlowcom początek do odkrywania rynków na regulowanej, krypto-przyjaznej platformie SimpleFX. SimpleFX SimpleFX Kluczowe Highlights \n \n \n \n \n Okres promocji: 24 września – 24 października 2025 Nagrody natychmiastowe w ciągu kilku minut od potwierdzenia depozytu Poziomowe progi bonusowe – wyższe depozyty odblokowują większe nagrody Globalny dostęp do ponad 1000 aktywów z pełnym nadzorem regulacyjnym Pierwszy depozyt Bonus Szczegóły Bonus na pierwszy depozyt (FDB) pomaga handlowcom wzmocnić ich początkową pozycję handlową. Gdy klient dokonuje swojego pierwszego depozytu, platforma automatycznie kredytuje kwotę bonusu w ciągu kilku minut. kwalifikowalności \n \n \n Nowi klienci: kwalifikowani po pierwszym depozycie. Istniejący Klienci: kwalifikowalne poprzez otwarcie dodatkowego konta w innej walucie bazowej, takiej jak przeniesienie z USD do BTC. Wiele opcji konta SimpleFX obsługuje konta w walutach fiat (USD, EUR) i kryptowalutach (BTC, ETH i więcej). Ta elastyczność pozwala przedsiębiorcom dywersyfikować waluty, dostosowywać się do zmieniających się rynków i stosować bonus na pierwszy depozyt do wielu konfiguracji kont. Bonusowe kapsułki Zalety platformy \n \n \n \n Przyjazny dla kryptowalut: depozyty i wypłaty dostępne za pośrednictwem kryptowalut, a także możliwości obstawiania. Szeroki wybór aktywów: Ponad 1000 instrumentów, w tym forex, kryptowaluty, akcje CFD, indeksy, metale i towary. Regulowane i bezpieczne: Autoryzowane przez Financial Sector Conduct Authority (FSCA) i zarejestrowane jako dostawca usług kryptowalutowych (CASP). Informacje o SimpleFX Założona w 2014 roku, jest międzynarodową platformą handlową online, która oferuje dostęp do globalnych rynków finansowych za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla kryptowalut interfejsu. SimpleFX SimpleFX Firma zapewnia handlowcom szeroki zakres instrumentów, w tym forex, kryptowaluty i kontrakty CFD na akcje, indeksy i towary.Z silnym naciskiem na przejrzystość, regulację i ochronę funduszy klientów, SimpleFX służy zróżnicowanej społeczności handlowców na całym świecie. kontaktów Wsparcie wsparcie@simplefx.com \n \n Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Programu Programu