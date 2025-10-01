SimpleFX 첫번째 예금 보너스

Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, 10월 1일, 2025/Chainwire/-- 첫 입금 보너스를 다시 가져 왔으며, 처음 계정에 자금을 입금한 후 거래자에게 보상을 제공합니다.몇 분 안에 새로운 입금은 추가 자본을받습니다.이로 인해 거래자는 규제되고 암호화폐 친화적 인 SimpleFX 플랫폼에서 시장을 탐험 할 수 있습니다. 간단한FX 간단한FX 키 Highlights \n \n \n \n \n 프로모션 기간 : 9월 24일 - 10월 24일 2025 예금 확인 후 몇 분 이내에 신용을받은 즉각적인 보상 계층 보너스 한도 - 더 높은 예금은 더 큰 보상을 해제합니다. 완전한 규제 감독을 통해 1,000개 이상의 자산에 대한 글로벌 액세스 첫 입금 보너스 세부 사항 첫 입금 보너스 (FDB)는 트레이더가 초기 거래 위치를 강화하는 데 도움이됩니다.클라이언트가 첫 입금을 한 후 플랫폼은 몇 분 이내에 보너스 금액을 자동으로 부과합니다.이 추가 잔액은 처음부터 다른 시장과 거래 전략에 사용될 수 있습니다. 자격증 \n \n \n 신규 고객: 처음 입금한 경우에 적합합니다. 기존 고객: USD에서 BTC로 이동하는 것과 같은 다른 기초 통화로 추가 계좌를 개설함으로써 적합합니다. 여러 계좌 옵션 SimpleFX는 피아트 통화 (USD, EUR) 및 암호화폐 (BTC, ETH 등)의 계정을 모두 지원합니다.이 유연성은 트레이더가 통화를 다양화하고 변화하는 시장에 적응하고 여러 계정 설정에 첫 입금 보너스를 적용 할 수 있습니다. 보너스 캡 플랫폼 혜택 \n \n \n \n Crypto-Friendly: 암호화폐를 통해 사용할 수있는 예금 및 인출, 플러스 베팅 기회. 광범위한 자산 선택 : 외환, 암호화폐, CFD 주식, 지수, 금속 및 상품을 포함한 1,000 개 이상의 도구. 규제 및 보안: Financial Sector Conduct Authority (FSCA)가 승인하고 Crypto Asset Service Provider (CASP)로 등록합니다. SimpleFX에 관해 2014년에 설립된 직관적이고 암호화 친화적 인 인터페이스를 통해 글로벌 금융 시장에 액세스 할 수있는 국제 온라인 거래 플랫폼입니다. 간단한FX 간단한FX 이 회사는 외환, 암호화폐 및 주식, 인덱스 및 상품 CFD를 포함한 광범위한 도구를 거래자에게 제공합니다. 투명성, 규제 및 고객 자금 보호에 중점을 두고 SimpleFX는 전 세계적으로 다양한 거래자 커뮤니티를 제공합니다. 연락처 지원 지원@simplefx.com \n \n 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램 (Business Blogging Program)에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램 (Business Blogging Program)에 의해 Chainwire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다. 프로그램 프로그램