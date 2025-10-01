SimpleFX відновлює перший бонус на депозит

Кінгстаун, Сент-Вінсент і Гренадіни, 1 жовтня 2025/Chainwire/-- За кілька хвилин нові депозити отримують додатковий капітал - даючи трейдеру початок для вивчення ринків на регульованій, крипто-дружній платформі SimpleFX. простийFX простийFX Ключові акценти \n \n \n \n \n Період промоції: 24 вересня – 24 жовтня 2025 року Негайні винагороди, закріплені протягом декількох хвилин після підтвердження депозиту Шаровані пороги бонусів — вищі депозити розблокують більші винагороди Глобальний доступ до понад 1000 активів з повним регуляторним наглядом Перший депозитний бонус Деталі Перший депозитний бонус (FDB) допомагає трейдеру зміцнити свою початкову торгову позицію. Після того, як клієнт зробить свій перший депозит, платформа автоматично кредитує бонусну суму протягом декількох хвилин. Кваліфікація \n \n \n Нові клієнти: Вигідні на перший депозит. Існуючі клієнти: Вигідні шляхом відкриття додаткового облікового запису в іншій базовій валюті, наприклад, перехід з USD в BTC. Кількість опцій облікового запису SimpleFX підтримує рахунки як у фіатних валютах (USD, EUR), так і в криптовалютах (BTC, ETH і багато іншого). Ця гнучкість дозволяє трейдерам диверсифікувати валюти, адаптуватися до мінливих ринків та застосовувати бонус на перший депозит до декількох налаштувань облікових записів. Бонус капелюх Переваги платформи \n \n \n \n Crypto-Friendly: Депозити та виведення доступні через криптовалюти, плюс можливості ставок. Широкий вибір активів: більше 1000 інструментів, включаючи форекс, криптовалюти, акції CFD, індекси, метали та товари. Регульовані та безпечні: авторизовані Органом з поведінки у фінансовому секторі (FSCA) та зареєстровані як постачальник послуг криптовалютних активів (CASP). Про SimpleFX Заснована в 2014 році, є міжнародною онлайн-платформою торгівлі, яка пропонує доступ до глобальних фінансових ринків через інтуїтивний і криптовалютний інтерфейс. простийFX простийFX Компанія надає трейдерам широкий спектр інструментів, включаючи форекс, криптовалюти та CFD на акції, індекси та товари. З сильним акцентом на прозорості, регулювання та захист клієнтських фондів, SimpleFX обслуговує різноманітне співтовариство трейдерів по всьому світу. Контакти Підтримка підтримка@simplefx.com \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма