SimpleFX የመጀመሪያው ተቀማጭ ጉርሻ ይሰጣል

Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, ጥቅምት 1, 2025/Chainwire/-- የ First Deposit Bonus, በመጀመሪያው ጊዜ የንግድ ባለሙያዎች ለመስጠት የተዘጋጀ ነው. ከሁለት ደቂቃዎች ውስጥ, አዲስ ተቀማጭዎች ተጨማሪ የገንዘብ አግኝቷል - የንግድ ባለሙያዎች በፈጠራ, cryptocurrency-friendly SimpleFX ፓነል ላይ ገበያዎች ለመጎብኘት መጀመር ይሰጣሉ. አጠቃቀም አጠቃቀም ታዋቂዎች \n \n \n \n \n የክፍያ ጊዜ: 24 መስከረም - 24 ጥቅምት 2025 ቀጣይ ግምገማዎች ተቀማጭ በኋላ ደቂቃዎች ውስጥ ተቀማጭ ከፍተኛ ተቀማጭ ጉርሻ መጠን - ከፍተኛ ተቀማጭ ጉርሻ መጠን በዓለም አቀፍ መግዛት ከ 1,000+ መሳሪያዎች ጋር ሙሉ የ regulatory oversight የመጀመሪያው ተቀማጭ ጉርሻ መረጃ የ First Deposit Bonus (FDB) የንግድ አቅራቢዎች በመጀመሪያ የንግድ ትዕዛዞችን ለመፍጠር ይረዳል. አንድ ደንበኞች የመጀመሪያው ተቀማጭ መውሰድ በኋላ, የፕሮግራም በቂ ደቂቃዎች ውስጥ አንድ ጉርሻ መጠን ይመዝገቡ. ይህ ተጨማሪ ተቀማጭ ከባድ ጀምሮ የተለያዩ ገበያዎች እና የንግድ ስቴትስቶች ላይ ሊጠቀሙ ይችላሉ. ተስማሚነት \n \n \n አዲስ ደንበኞች: የመጀመሪያው ተቀማጭ ላይ ተስማሚ. የአሁኑ ደንበኞች: ከ USD ወደ BTC እንደ የተለያዩ የክፍያ ምንዛሬ ውስጥ አንድ ተጨማሪ መለያ ለመፍጠር ተስማሚ ናቸው. ብዙ መለያ አማራጮች SimpleFX ሁለቱም ፋይቶ መለያዎች (USD, EUR) እና cryptocurrencies (BTC, ETH, ወዘተ) ውስጥ መለያዎች ያቀርባል. ይህ ብቃት የንግድ ባለሙያዎች በሽያጭ መለያዎች ላይ የተለያዩ ሊሆን ይችላል, በሽያጭ ገበያዎች ላይ ተስማሚ, እና ብዙ መለያዎች መጫን ላይ የ First Deposit Bonus ይጠቀማል. ጉርሻ ካፒታል የፕሮግራም አግኝቷል \n \n \n \n Crypto-friendly: በ Cryptocurrencies በኩል ይገኛል ተቀማጭ እና መውሰድ, በተጨማሪም ጉርሻ ችሎታዎች. ከ 1,000 በላይ መሳሪያዎች, የ Forex, cryptocurrencies, CFD መሳሪያዎች, ኢንዱስትሪዎች, ብረት, እና የምርት ጨምሮ. Regulated and Secure: በ Financial Sector Conduct Authority (FSCA) የተመሠረተ እና Crypto Asset Service Provider (CASP) እንደ የተመሠረተ. ስለ SimpleFX በ 2014 የተመሰረተ, አንድ ዓለም አቀፍ የመስመር ላይ የንግድ መድረክ ነው, ይህም በዓለም አቀፍ የገንዘብ ገበያዎች ላይ መግዛት እና crypto-friendly መተግበሪያ በኩል ይሰጣል. አጠቃቀም አጠቃቀም ኩባንያው የ Forex, cryptocurrencies, እና CFDs በሽያጭ, ኢንጂነሮች, እና ቁሳቁሶች ጨምሮ በሽያጭ መሣሪያዎች በጅምላ ቅርጸት ያቀርባል. በሽያጭነት, መቆጣጠሪያ, እና ደንበኞች የገንዘብ ጥበቃ ላይ ጠንካራ ትኩረት ጋር, SimpleFX በዓለም ዙሪያ የሽያጭ ባለሙያዎች መካከል የተለያዩ ማህበረሰብ ይሰጣል. ያግኙን ድጋፍ አግኝቷል @simplefx.com \n \n ይህ ጽሑፍ በ HackerNoon's Business Blogging Program ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ጽሑፍ ልምድ ነው. ማንኛውም የገንዘብ ልምድ ለማግኘት በፊት የእርስዎን የእርስዎን ምርምር ያግኙ.