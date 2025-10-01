SimpleFX relanse bonis premye depo

Kingstown, Saint Vincent ak Grenadines, 1 Oktòb, 2025 / Chainwire /-- te retounen bonis Depo premye li yo, ki fèt pou rekonpans komèsan yo lè yo fonde kont yo pou premye fwa. Nan kèk minit, nouvo depo resevwa kapital adisyonèl - bay komèsan yon kòmanse tèt yo eksplore mache yo sou platfòm la reglemante, kripto-zanmitay SimpleFX. SimpleFX nan SimpleFX nan Pwoteksyon Key \n \n \n \n \n Peryòd pwomosyon: 24 Septanm - 24 Oktòb 2025 Instant rekonpans kredite nan minit nan konfime depo Nivo bonis nivo - depo ki pi wo louvri bonis pi gwo Global aksè nan plis pase 1,000 byen ak kontwòl regilasyon konplè Premye Depo Bonus Detay Premye Depo Bonus (FDB) ede komèsan yo amelyore pozisyon komès inisyal yo. Yon fwa yon kliyan fè premye depo li yo, platfòm la otomatikman kredite yon kantite bonis nan minit. Sa a salè adisyonèl ka itilize nan diferan mache ak estrateji komès soti nan kòmansman an. Eligibilite \n \n \n Nouvo Kliyan: Eligib sou depo premye yo. Kliyan ki egziste: Kalifye pa louvri yon kont adisyonèl nan yon valè baz diferan, tankou deplase soti nan USD nan BTC. Plis opsyon kont SimpleFX sipòte kont nan tou de lajan fiat (USD, EUR) ak Cryptocurrencies (BTC, ETH, ak plis ankò). Sa a fleksibilite pèmèt komèsan diversifye atravè lajan, adapte nan mache chanjman, ak aplike Premye Depo Bonus nan plizyè konfigirasyon kont. bonis nan Platfòm Avantaj \n \n \n \n Crypto-Friendly: depo ak retire disponib atravè cryptocurrencies, plis opòtinite parayj. Wide Asset Seleksyon: Plis pase 1.000 enstriman, ki gen ladan forex, kriptografik, CFD aksyon, endèks, metal, ak komodite. Regulated and Secure: Autorize pa Financial Sector Conduct Authority (FSCA) ak enskri kòm yon Crypto Asset Service Provider (CASP). Sou SimpleFX Te fonde an 2014, se yon platfòm komès entènasyonal sou entènèt ki ofri aksè nan mache finansye mondyal atravè yon entèfas entelijan ak kriptografik-zanmitay. SimpleFX SimpleFX nan Konpayi an bay komèsan ak yon gwo varyete nan enstriman, ki gen ladan forex, cryptocurrencies, ak CFDs sou aksyon, indeks, ak komodite. Avèk yon gwo konsantre sou transparans, règleman, ak pwoteksyon fond kliyan, SimpleFX sèvis yon kominote divès kalite komèsan atravè lemond. Kontakte sipò Pwodwi pou Telefòn Simplefx.com \n \n Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. Pwogram Pwogram