SimpleFX mở lại tiền thưởng tiền gửi đầu tiên

Kingstown, Saint Vincent và Grenadines, ngày 1 tháng 10 năm 2025/Chainwire/-- đã mang lại tiền thưởng Tiền gửi đầu tiên của nó, được thiết kế để thưởng cho các nhà giao dịch ngay khi họ đầu tư tài khoản của họ lần đầu tiên. Trong vài phút, các khoản tiền gửi mới nhận được vốn bổ sung - cho các nhà giao dịch một khởi đầu để khám phá thị trường trên nền tảng SimpleFX được quy định, thân thiện với tiền điện tử. 

Key Highlights 

Thời gian khuyến mãi: 24 tháng 9 - 24 tháng 10 năm 2025 Phần thưởng ngay lập tức được ghi nhận trong vài phút sau khi xác nhận tiền gửi Ngưỡng tiền thưởng cấp bậc - tiền gửi cao hơn mở ra phần thưởng lớn hơn Truy cập toàn cầu vào hơn 1.000 tài sản với sự giám sát đầy đủ của các nhà quản lý Tiền thưởng tiền gửi đầu tiên Chi tiết Phần thưởng tiền gửi đầu tiên (FDB) giúp các nhà giao dịch tăng cường vị trí giao dịch ban đầu của họ.Khi một khách hàng thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của họ, nền tảng sẽ tự động ghi nợ một số tiền thưởng trong vài phút.Sự cân bằng bổ sung này có thể được sử dụng trên các thị trường khác nhau và các chiến lược giao dịch ngay từ đầu. đủ điều kiện 

Khách hàng mới: đủ điều kiện khi đặt cọc lần đầu tiên. Khách hàng hiện tại: đủ điều kiện bằng cách mở một tài khoản bổ sung trong một loại tiền tệ cơ bản khác, chẳng hạn như chuyển từ USD sang BTC. Nhiều tùy chọn tài khoản SimpleFX hỗ trợ tài khoản trong cả hai loại tiền tệ fiat (USD, EUR) và tiền điện tử (BTC, ETH, và nhiều hơn nữa). tính linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa trên các loại tiền tệ, thích ứng với các thị trường thay đổi và áp dụng Tiền thưởng tiền gửi đầu tiên cho nhiều thiết lập tài khoản. Bonus Caps Lợi thế của nền tảng 

Crypto-Friendly: Tiền gửi và rút tiền có sẵn thông qua cryptocurrencies, cộng với các cơ hội đặt cược. Lựa chọn tài sản rộng: Hơn 1.000 công cụ, bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, cổ phiếu CFD, chỉ số, kim loại và hàng hóa. Được quy định và bảo mật: Được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FSCA) và đăng ký là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP). Về SimpleFX Được thành lập năm 2014, là một nền tảng giao dịch trực tuyến quốc tế cung cấp quyền truy cập vào thị trường tài chính toàn cầu thông qua giao diện trực quan và thân thiện với tiền điện tử. 

Công ty cung cấp cho các nhà giao dịch một loạt các công cụ, bao gồm ngoại hối, tiền điện tử và CFD trên cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa. Với sự tập trung mạnh mẽ vào tính minh bạch, quy định và bảo vệ quỹ khách hàng, SimpleFX phục vụ một cộng đồng đa dạng của các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Liên hệ Hỗ trợ hỗ trợ@simplefx.com