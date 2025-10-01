I-SimpleFX Inikeza I-First Deposit Bonus

Kingstown, Saint Vincent futhi Grenadines, 1 Oktobha, 2025/Chainwire/-- ukuguqulwa kwe-First Deposit Bonus yayo, eyakhelwe ukuguqulwa kwamakhasimende ngokushesha lapho zihlanganisa i-akhawunti yayo lokuqala. Ngezinye imizuzu, ama-deposits ezintsha zitholele imali eyengeziwe - ukunikela abathengisi ukuqala ukubuyekeza emakethe kwi-regulated, i-crypto-friendly SimpleFX platform. Ngena ngemvume Ngena ngemvume Ukubuyekezwa \n \n \n \n \n isikhathi I-Promotion: 24 Septhemba - 24 Octoba 2025 Izinzuzo ezingenalutho ezingenalutho ezingenalutho ezingenalutho ezingenalutho ezingenalutho ezingenalutho ezingenalutho Izingubo ze-bonus ze-leveled - i-deposit ye-higher zihlanganisa ama-rewards amakhulu I-Global Access to 1,000+ Assets With Fully Regulatory Surveillance I-First Deposit Bonus Izici I-First Deposit Bonus (FDB) inikeza abathengisi ukuqinisa indawo yayo yokuqala yokuhweba. Uma i-customer ivumela idipozithi yayo yokuqala, i-platform iyatholakala ngokushesha inani le-bonus ngaphakathi kwaminithi. Lesi-balance eyengeziwe ingasetshenziselwa emakethe ezahlukene kanye nezinhlangano zokuhweba kusukela ekuqaleni. Ukulungiswa \n \n \n Ikhasimende ezintsha: Abatholakala ku-deposit yayo yokuqala. I-Clients Elikhulu: I-Eligible ngokuvula i-akhawunti ye-akhawunti ye-akhawunti e-base eyahlukile, njenge-shifting kusuka ku-USD kuya ku-BTC. Izinzuzo ezininzi ze-account SimpleFX inikeza i-akhawunti e-fiat (i-USD, i-EUR) kanye ne-cryptocurrencies (i-BTC, i-ETH, njll). Lokhu ukuxhaswa inikeza abathengisi ukuxhaswa phakathi kwezimali, ukucubungula emakethe ezintsha, futhi isetshenziswe i-First Deposit Bonus ku-akhawunti eziningana. Ibhonasi Caps Izinzuzo zePlatform \n \n \n \n I-Crypto-Friendly: I-Deposits and Withdrawals ezinikezwayo nge-cryptocurrencies, plus izinzuzo ze-staking. Wide Asset Selection: Ngaphezulu kwe-1,000 imishini, kuhlanganise i-forex, i-cryptocurrencies, i-CFD stock, i-indices, i-metals, ne-commodities. I-Regulated and Secure: I-Authorized by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) futhi i-Registered as a Crypto Asset Service Provider (CASP). mayelana SimpleFX Kusungulwa ngo-2014, is a international online trading platform okuyinto inikeza ukufinyelela emakethe zezimali global ngokusebenzisa interface intuitive futhi crypto-friendly. Ngena ngemvume Ngena ngemvume I-Company inikeza abathengisi nge-instruments eningi, kuhlanganise i-forex, i-cryptocurrencies, ne-CFD ye-akhawunti, i-indices, ne-commodities. Nge-focus eningi ku-transparency, i-regulation, ne-customer fund protection, i-SimpleFX inikeza umphakathi omncane we-trader emhlabeni wonke. Ngena ngemvume Ukusekela Ukubuyekezwa \n \n Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Chainwire ngaphansi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixazululo se-financial. Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Chainwire ngaphansi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixazululo se-financial. Umhlahlandlela Umhlahlandlela