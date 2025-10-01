SimpleFX vraća bonus za prvi depozit

Kingstown, Saint Vincent i Grenadine, 1. listopada 2025./Chainwire/-- U roku od nekoliko minuta, novi depoziti dobivaju dodatni kapital - dajući trgovcima početak istraživanja tržišta na reguliranoj, kripto-prijateljskoj platformi SimpleFX. jednostavnoFX jednostavnoFX Ključni naglasci \n \n \n \n \n Razdoblje promocije: 24. rujna – 24. listopada 2025. Instant nagrade kreditirane u roku od nekoliko minuta od potvrde o depozitu Razvrstani pragovi bonusa – veći depoziti otvaraju veće nagrade Globalni pristup više od 1.000 sredstava uz potpuni regulatorni nadzor Bonus za prvi depozit detalji Bonus za prvi depozit (FDB) pomaže trgovcima da ojačaju svoju početnu poziciju trgovanja. Nakon što klijent napravi svoj prvi depozit, platforma automatski kreditira bonus iznos u roku od nekoliko minuta. prihvatljivosti \n \n \n Novi klijenti: prihvatljivi na njihov prvi depozit. Postojeći klijenti: prihvatljivi otvaranjem dodatnog računa u različitoj osnovnoj valuti, kao što je prijelaz iz USD u BTC. Mnogo opcija računa SimpleFX podržava račune u fiat valutama (USD, EUR) i kriptovalutama (BTC, ETH i više). Ova fleksibilnost omogućuje trgovcima da diversificiraju valute, prilagode se promjenama tržišta i primjenjuju bonus za prvi depozit na više postavki računa. Bonus kapi Platforme prednosti \n \n \n \n Crypto-Friendly: Depoziti i povlačenja dostupni putem kriptovaluta, plus mogućnosti ulaganja. Široki izbor imovine: Više od 1000 instrumenata, uključujući forex, kriptovalute, dionice CFD-a, indekse, metale i robu. Regulirano i sigurno: ovlašteno od strane Nadzornog tijela za postupanje u financijskom sektoru (FSCA) i registrirano kao pružatelj usluga kripto imovine (CASP). Što je SimpleFX Osnovan 2014., je međunarodna online platforma za trgovanje koja nudi pristup globalnim financijskim tržištima kroz intuitivan i kripto-prijateljski sučelje. jednostavnoFX jednostavnoFX Tvrtka pruža trgovcima širok raspon instrumenata, uključujući forex, kriptovalute i CFD-ove na dionice, indekse i robu.S snažnim naglaskom na transparentnost, regulaciju i zaštitu fondova klijenata, SimpleFX služi raznolikoj zajednici trgovaca diljem svijeta. Kontakt Potpora Podrška@simplefx.com \n \n Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije Chainwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije Chainwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Program Program