SimpleFX relanzará el primer bono de depósito

Kingstown, Saint Vincent y las Grenadinas, 1 de octubre de 2025/Chainwire/-- ha devuelto su primer bono de depósito, diseñado para recompensar a los comerciantes tan pronto como financien su cuenta por primera vez. En minutos, los nuevos depósitos reciben capital adicional - dando a los comerciantes un comienzo para explorar los mercados en la plataforma regulada y amigable a las criptomonedas SimpleFX. SimpleFX SimpleFX Principales Destacados \n \n \n \n \n Período de promoción: 24 de septiembre – 24 de octubre de 2025 Recompensas instantáneas acreditadas dentro de los minutos de confirmación del depósito Límites de bonificación de nivel – depósitos más altos desbloquean recompensas más grandes Acceso global a más de 1.000 activos con plena supervisión regulatoria Primeros detalles de bonificación El First Deposit Bonus (FDB) ayuda a los comerciantes a fortalecer su posición comercial inicial. Una vez que un cliente realiza su primer depósito, la plataforma automaticamente acredita una cantidad de bonificación en minutos. Elegibilidad \n \n \n Nuevos Clientes: Elegibles a su primer depósito. Clientes existentes: Elegible al abrir una cuenta adicional en una moneda base diferente, como cambiar de USD a BTC. Múltiples opciones de cuenta SimpleFX admite cuentas en monedas fiat (USD, EUR) y criptomonedas (BTC, ETH, y más).Esta flexibilidad permite a los comerciantes diversificarse a través de las monedas, adaptarse a los cambios en los mercados y aplicar el bono de primer depósito a múltiples configuraciones de cuentas. Bonificación Caps Ventajas de la plataforma \n \n \n \n Crypto-Friendly: Depósitos y retiros disponibles a través de criptomonedas, además de oportunidades de apuestas. Selección amplia de activos: Más de 1.000 instrumentos, incluyendo forex, criptomonedas, acciones CFD, índices, metales y materias primas. Reglamentado y seguro: Autorizado por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) y registrado como proveedor de servicios de activos criptográficos (CASP). Sobre SimpleFX Fundada en 2014, Es una plataforma internacional de negociación en línea que ofrece acceso a los mercados financieros globales a través de una interfaz intuitiva y amigable con las criptomonedas. SimpleFX SimpleFX La compañía ofrece a los comerciantes una amplia gama de instrumentos, incluyendo forex, criptomonedas y CFDs en acciones, índices y materias primas.Con un fuerte enfoque en la transparencia, la regulación y la protección de fondos de clientes, SimpleFX sirve a una comunidad diversa de comerciantes en todo el mundo. Contacto Apoyo Ayuda@simplefx.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.