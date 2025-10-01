SimpleFXが初の預金ボーナスをリリース

Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, 2025年10月1日/Chainwire/-- 最初の預金ボーナスは、最初のアカウントに資金を提供する直後にトレーダーに報酬を与えるように設計されています。数分以内に、新しい預金は追加の資本を受け取ります - トレーダーに規制された、暗号フレンドリーなSimpleFXプラットフォームで市場を探索するための頭のスタートを与えます。 シンプルFX シンプルFX Key Highlights \n \n \n \n \n プロモーション期間:2025年9月24日 - 10月24日 Instant rewards credited within minutes of deposit confirmation (預金確認から数分以内) レイアウトボーナス・トレンド - Higher Deposits Unlock Greater Rewards 完全な規制監督を伴う1000以上の資産へのグローバルアクセス 初回入金ボーナス詳細 ファースト・デポジット・ボーナス(FDB)は、トレーダーが最初の取引ポジションを強化するのに役立ちます。クライアントが最初の預金をすると、プラットフォームは数分以内にボーナス金額を自動的にクレジットします。 資格 \n \n \n 新規顧客:最初の預金時に適用されます。 既存の顧客: USD から BTC に移行するなど、別のベース通貨で追加口座を開設することによって適用されます。 複数のアカウント選択 SimpleFXは、フィアット通貨(USD、EUR)と暗号通貨(BTC、ETH、その他)の両方でアカウントをサポートしています。この柔軟性により、トレーダーは通貨を多様化し、変化する市場に適応し、複数のアカウント設定にファーストデポジットボーナスを適用することができます。 ボーナスキャップ プラットフォームの利点 \n \n \n \n 仮想通貨フレンドリー:仮想通貨を通じて利用可能な預金と引き出し、加えて賭博の機会。 広範な資産選択:外貨、暗号通貨、CFD株、インデックス、金属、および商品を含む1000以上のツール。 規制およびセキュア:金融セクター運用管理局(FSCA)によって承認され、暗号資産サービスプロバイダー(CASP)として登録されています。 SimpleFXについて 2014年に設立、 インターナショナルオンライン取引プラットフォームで、直感的で暗号化フレンドリーなインターフェイスを通じてグローバル金融市場へのアクセスを提供しています。 シンプルFX シンプルFX 同社は、Forex、Cryptocurrencies、および株、インデックス、および商品のCFDを含む幅広いツールをトレーダーに提供します。透明性、規制、および顧客資金保護に強力な焦点を当て、SimpleFXは世界中のトレーダーの多様なコミュニティにサービスを提供します。 コンタクト サポート サポート@simplefx.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム