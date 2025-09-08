Autostrada była pusta... Wyjątkiem był 20-tonowy autobus zjeżdżający po strefie budowy z prędkością 65 mph. Czwartą milę do przodu znajdowała się 50-metrowa przepaść na przejściu I-105 South Central Los Angeles. Zniszczenie było nieuchronne... I nie, autobus nie mógł po prostu się zatrzymać. Niektórzy maniakowie przywiązywali bombę do podwozia, który został skonstruowany, aby eksplodować, jeśli kawałek metalu spadł poniżej 50 mil na godzinę. Reakcja mężczyzny na tę sytuację, który pomaga kierowcy podejmować decyzje... „Podłoga to!” Dla wszystkich, którzy tam byli, to była budowa do jednej z najbardziej zabawnych scen hollywoodzkich w filmie Speed z 1994 roku. To skłoniło studentów fizyki do szybkiego dublu momentu jako "zwycięzcy najgorszej sceny zgodnie z prawami fizyki w każdym filmie". Źródło: tvtropes.org Ale końcowy wynik był taki, że ludziom to nie obchodziło. Film okazał się wielkim sukcesem i wprowadził Keanu Reevesa do gwiazdorstwa. Był wybrany, zanim Morpheus zaoferował mu ucieczkę od swojej rzeczywistości lata później. A prawda jest taka, że dzisiaj tu siedzimy, bawiąc się po podobnej autostradzie, która staje w obliczu równie niemożliwej luky. Tylko ten nie jest na opuszczonej autostradzie. Siedzi w świecie finansów. Warunki zatrudnienia są łagodzące, inflacja jest lepka, a produktywność pracy jest w zbiorniku. Jest to brzydki zestaw, który wydaje się być tym samym 50-metrowym przepaścią, którą pan Reeves musiał przezwyciężyć. Śmieszna część... Odpowiedź, którą słyszymy od administracji Trumpa, jest bardzo podobna. Podłoga to! Przyspieszamy się w szybkim tempie, przygotowując się do tego, co może stawić czoła fizyce finansowej. Czy to zadziała, czy nie, tylko czas pokaże. Ale w nadchodzących miesiącach oznacza to jedną rzecz. Będziemy jeździć gorącymi rzeczami. The Perp Walk Ścieżka Perp W poprzednim » "Dotknęliśmy się tego, jak rynki finansowe odzwierciedlają bieganie byków w latach 1996-1999. Espresso Boski jeden-dwa Deregulujemy kryptowaluty i umożliwiamy konkurencję, a fundusze federalne stają się coraz niższe (Czy odnotowaliśmy odniesienie do prędkości z lat 90-tych?). Ale ze wszystkimi hype otaczającymi inne sektory, takie jak AI, robotyka i inne obszary... Dlaczego taki nacisk na krypto? Aby to zrobić, musimy lepiej zrozumieć najnowszy „perp walk”. Perp walk to nazwa podana, gdy policja chodzi przestępcę w rękawiczkach przed mediami.Zapewnia, że prasa dostaje zdjęcia, których potrzebują, aby uruchomić swoje historie na złapanym sprawcy. Termin, do niechęci bankierów, jest również używany do corocznego Jackson Hole Symposium moment, kiedy bankierzy centralni wziąć na spacer poza konferencją dla prasy, aby uchwycić swoje ceremonialne zdjęcia. W tym roku Powell dołączył do przewodniczącej Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, gubernatora Banku Japonii Kazuo Ueda i gubernatora Banku Anglii Andrew Baily. Ci szeroko oczyszczeni, szorstkimi ogonami bankierzy zgromadzili się, aby coś symbolizować. To, co mnie interesuje, to prezentacje, które właśnie słuchali. To dlatego, że ten, kto jest bankierem, właśnie został okradziony... I na podstawie powyższego zdjęcia, nie siedzi dobrze. Baily patrzy chwilami z dala od upadku, podczas gdy Powell ściska własną rękę, aby odwrócić się od dyskomfortu tego wszystkiego. Prawdopodobnie dlatego, że wydaje się trzymać pigułkę w prawej ręce, odmawiając akceptacji rzeczywistości. Czym jest ta nie do zniesienia pigułka? Tematem tegorocznej konferencji jest „Rynki pracy w okresie przejściowym – demografia, produktywność i polityka makroekonomiczna”. Aka, jak sprawić, by chłopi świata zrobili więcej. Aby przygotować się do wydarzenia, Sympozjum prosi naukowców o przygotowanie badań i prezentację wiele miesięcy z wyprzedzeniem. To sprawia, że spotkanie jest godne uwagi, ponieważ mówi nam, jakie są największe obawy banków centralnych na całym świecie. Co to jest problem i rozwiązanie... Dla tych, którzy śledzą Espresso od kilku lat, teraz może przypomnieć trzyczęściową serię o nazwie Macro Cycles. W cyklu makro część III: , we went into detail on how the U.S. and the globe will need to fight inflation by addressing the decline in labor productivity. Przywrócenie zaufania Metody wymienione na temat tego, co rząd zamierza zmienić, były oczywiste: robotyka, sztuczna inteligencja, samochody autonomiczne ... i mniej oczywiste: kryptowaluty. Oto fragment z eseju. Teraz musimy zdać sobie sprawę, że Macro Cycles został napisany ponad trzy lata temu. W tym czasie Gary Gensler wydawał zarzuty i skargi w tym samym tempie, w którym powtarzał, że przepisy dotyczące papierów wartościowych są odpowiednie dla dzisiejszych rynków. Prawa, które zostały napisane przed Internetem, przed rynkami 24/7, przed krypto. Mówię to wszystko, ponieważ niektórzy z was, którzy czytają te słowa na ekranie, wierzyli, że miałem jeden za dużo hitów krypto hopium, biorąc pod uwagę poczucie krypto w tamtym czasie. Nie zrozumcie mnie źle, dostałem... TerraUSD złamał się i LUNA udało się wymazać 40 miliardów dolarów kapitału rynkowego w ciągu kilku dni. Świat krypto był dosłownie podpalany z ostatecznym aktem FTX jeszcze do odegrania. Gensler nazywał kryptowaluty boogeymanem przy każdej okazji, a pogląd, że kryptowaluty są ratownikiem wzrostu produktywności, został odrzucony przez niektórych z najbardziej twardych zwolenników. W marcu 2023 podwoiłem i opracowałem książkę o tym, w jaki sposób administracja przyjmie stablecoins. rozbiłem, w jaki sposób stablecoins zaoferowały krótkoterminowe rozwiązanie dla bomby zadłużenia, ponieważ zamieniły pieniądze w dolary zadłużenia - koncepcję, która dopiero teraz staje się dominującą dzisiaj. Piszę tę sekwencję historycznych, aby pomóc mi określić, co spodziewam się następnego. Wstań i zostań ze mną... Bankierzy świata byli okradani potrzebą zwiększenia produktywności, a slajdy, które podsumowują najważniejsze wydarzenia, są podsumowywane w dwóch slajdach poniżej. Założyciele, którzy są budowniczymi, tworzą 40-70% więcej możliwości zatrudnienia dla gospodarki niż niebudownicy. Pierwszy odcinek tej serii powinien być prosty... Wyjdź z drogi tych, którzy chcą innowacji.Niech rozbijają rzeczy.A jeśli coś, wspieraj więcej, ponieważ tworzą miejsca pracy, które sprawiają, że rządząca wieża słoniowej staje się bogatsza. Drugi slajd... Nie mamy już wielu firm prowadzonych przez budowniczych. Oznacza to, że przepisy z powodzeniem przestraszyły budowniczych do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Spadek o 44% w start-upach prowadzonych przez budowniczych w ciągu ostatnich 15 lat nie jest niczym, o czym można zapomnieć. Oczywiście... było kilka innych slajdów i rozmów, które były oświecające. Ogromne korporacje otrzymują zbyt wiele rządowych dotacji badawczych w porównaniu do mniejszych startupów... Spadek wskaźników urodzeń staje się problemem systemowym dla światowych gospodarek... i Stara „zasada Taylora” dotycząca inflacji została oficjalnie wyrzucona do kosza śmieci. Ale jeśli chodzi o rynki, dwa powyższe slajdy są kluczowe.Sygnalizują, że bankierzy i władze rządowe muszą poprawić produktywność poprzez przyjęcie innowacji. Przyspieszenie, a nie regulacja, jest rozwiązaniem luki w wydajności. Co czyni tę kolejną część jeszcze bardziej ekscytującą... Q4 Is For Crypto Q4 jest dla kryptowalut Analityk, którego śledzę, zwany Capital Account, o prawodawstwie finansowym i wysiłkach lobbingowych wspomniał w zeszły weekend, że najwyższym priorytetem dla Pana Atkinsa i SEC są jednoznacznie aktywa cyfrowe. Analityk nie koncentruje się na kryptowalutach, co czyni jego odbiór na kryptowalutach jeszcze bardziej interesującym. Powodem wycofania się Capital Account był pracownik rządu, który błędnie opublikował agendę przewodniczącego SEC w Internecie. Na szczęście niektórzy sprytni ludzie byli wystarczająco mądrzy, aby wykonać zrzut ekranu niektórych obrazów, zanim zostały zrzucone. (Agenda została wydana 4 września). To, co było widoczne w porządku obrad, było ambitnym naciskem na następujące tematy: tworzenie kapitału małych firm, struktura rynku kryptowalut, niektóre głębokie tematy kryptowalutowe i dawanie więcej Amerykanom dostępu do alternatywnych inwestycji. Była to sekwencja elementów związanych z tym, co pan Atkins przedstawił w swoim przemówieniu "Project Crypto" wydanym zaledwie ponad miesiąc temu. Przemówienie SEC "Project Crypto" było czymś, o czym wspomniałem w przez stwierdzenie „nie jesteś wystarczająco bullish”. to dlatego, że większość świata nie jest całkowicie łącząc punkty na to, co się dzieje. Boski jeden-dwa Stany Zjednoczone nie tylko sprawiają, że inwestycje kryptograficzne są w porządku lub akceptowalne na tradycyjnych rynkach... Była to dyskusja na temat tego, jak wprowadzić system finansowy w łańcuch. Administracja, organy regulacyjne i ustawodawcy zajmują się kryptografią. Obecna agenda SEC jest kontynuacją tego uczucia. Aby pokazać powagę tego wszystkiego, połączmy punkty naprawdę szybko z presją administracji USA i tym, co zostało powiedziane w Jackson Hole... Innowacja jest obecnie koniecznością w celu zwiększenia produktywności. Stany Zjednoczone idą naprzód w przyspieszonym tempie, aby obejmować branżę aktywów cyfrowych. Jest to główne rozwiązanie problemów przedstawionych w Jackson Hole - nie wystarczy firm prowadzonych przez budowniczych. Teraz, 4 września, kiedy edytuję ten artykuł przed publikacją w niedzielę 7 września, i spodziewam się, że zanim to zostanie opublikowane, zobaczymy najnowszy projekt ustawy CLARITY, aby zakończyć z nową falą edycji dla Senatu do przeglądu. Na czele wydania, krypto będzie głównym punktem rozmów wychodzących z Waszyngtonu w ciągu najbliższych czterech tygodni, ponieważ Kongres ma zamiar głosować nad ustawą przed zakończeniem września. Oznacza to, że w nadchodzących tygodniach krypto-mówcy zostaną poproszeni przez media finansowe o pojawienie się w powietrzu i przekazanie swoich wglądu... Co w całej rzeczywistości, dla nas krypto native, już wiemy, kim będą ci mówcy i co powiedzą. Tom Lee: Śpię w moim biurze, dopóki ETH nie osiągnie 80 000 USD. Książka: Jest tylko jedno krzesło. Novogratz: Mam tatuaż SOL na czaszce, ponieważ jest to top of mind. W międzyczasie... jak szelki, będziesz miał Bessent, Trump, Lutnick, Sacks i innych graczy z Waszyngtonu D.C. krzycząc do świata, że krypto jest przyszłością. Nawet Eric Trump podziękuje sobie za to, że powiedział ci, abyś kupił krypto kilka miesięcy temu. Bezwzględny szyling jest bliski rozprzestrzeniania się, podobnie jak CLARITY Act zyskuje popularność w Waszyngtonie. I najważniejsza część tego wszystkiego... Ich dowód na sukces... Niezależnie od tego, czy jest to Trump, Tom Lee, czy parlamentarzyści, cena rośnie. Największe ślimaki, jakich kiedykolwiek widzieliśmy, są gotowe zniszczyć świat swoim przesłaniem. Nie ograniczamy się już do krypto Twittera. Gra jest większa, to globalna scena. A krypto w tym równaniu jest fizycznym rozwiązaniem dla Trumpa i Co., aby wyjaśnić tę różnicę 50 stóp, która istnieje w produktywności pracy. Podłoga to! Co to jest inny sposób powiedzenia, nie lekceważ tego momentu. Bessent kontroluje krzywiznę zysków za pośrednictwem stablecoins. Trump otrzymuje miliardy zysków z jego kryptowalut. Wall Street otrzymuje nową klasę aktywów do zysku. To są te zachęty. Możemy nie lubić niektórych z rzeczywistości tutaj, ale wszyscy jesteśmy tylko pasażerami w tym przysłowiowym autobusie z 1990 roku, który ma spróbować wyczyścić lukę, aby wyciągnąć powtórkę rynku finansowego ery dot-com. Przyspieszamy bez oznak spowolnienia. Więc co to oznacza dla przyszłości krypto i aktywów finansowych?Właśnie tam śmiała prognoza przychodzi w... I to jest temat dla części drugiej, ponieważ wymaga dużo atramentu, aby zostać wylewanym.Kiedy wyjdzie, wprowadzę również okazję, której nie chcesz przegapić, która odgrywa właściwą rolę w tej prognozie. Do tego czasu... Twój puls na kryptowalutach Ben Lilly