ຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈວ່າຂໍຂອບໃຈ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອິນເຕີເນັດທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ 50 ຕາລາງແມັດໃນ I-105 South Central Los Angeles. ການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຖືກປິ່ນປົວ ... ແລະບໍ່, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົດໄຟສາມາດບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ. ພຽງແຕ່ຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມ ການຕອບສະຫນັບສະຫນູນກັບສະຖານທີ່ນີ້ໂດຍຜູ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງ ... ຫນ້າທໍາອິດ » Floor It! ສໍາລັບທ່ານທັງຫມົດ Gen Zs ທີ່ຢູ່, ນີ້ແມ່ນການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຫນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ stunt Hollywood ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຮູບເງົາ Speed ຂອງ 1994. ມັນໄດ້ປິ່ນປົວຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຮ່າງກາຍໃນຂະນະທີ່ສວຍງາມເພື່ອດາວໂຫລດເວລາເປັນ "ຜູ້ຊ່ຽວຊານສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍກໍານົດໄວ້ໂດຍກໍານົດໄວ້ໂດຍສະຖານທີ່ດ້ານຮ່າງກາຍໃນຮູບເງົາໃດໆ". ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : tvtropes.org ຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ. ຮູບພາບ ສໍາ ລັບ Keanu Reeves Keanu Reeves ແມ່ນຜູ້ທີ່ຂັບລົດໄຟທີ່. ມັນແມ່ນຜູ້ທີ່ເລືອກກ່ອນທີ່ Morpheus offered him a escape from his reality years later. ແລະຄວາມເປັນຈິງຂອງມັນທັງຫມົດ, ພວກເຮົາມີຢູ່ນີ້ໃນມື້ນີ້ໄດ້ກວດສອບລົດໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ພຽງແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນລົດໄຟຂ້າງຂວາງ. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນໂລກເງິນ. ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກແມ່ນຍໍາ, ອິນເຕີເນັດແມ່ນຍໍາ, ແລະຄຸນນະພາບການເຮັດວຽກແມ່ນໃນ tank. ມັນເປັນການອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມ. ມັນເປັນຫນຶ່ງທີ່ຮູ້ຈັກວ່າມັນເປັນຄວາມສຸກ 50ft ຊັ້ນທີ່ນິຍົມ Mr. Reeves ໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈ. ຫນ້າທໍາອິດ / The funny part ຄໍາຕອບທີ່ພວກເຮົາມີຈາກການຄຸ້ມຄອງ Trump ແມ່ນປະມານຫນຶ່ງ. ຂັ້ນຕອນນີ້! ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພໃນຄວາມໄວການປິ່ນປົວສໍາລັບສິ່ງທີ່ສາມາດຕອບສະຫນັບສະຫນູນອຸປະກອນເງິນ. ຖ້າຫາກວ່າມັນຈະເຮັດວຽກຫຼືບໍ່, ບໍ່ພຽງແຕ່ເວລາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ແຕ່ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ມັນເປັນສິ່ງຫນຶ່ງ. ພວກເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ດີເລີດ The Perp Walk ດາວໂຫລດ Perp Walk ທີ່ຜ່ານມາ ປະເພດ "ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການຕະຫຼາດເງິນແມ່ນກວດສອບການກວດສອບຂອງ 1996-1999 Bull Run. ລະຫັດ QR ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Divine One-Two ພວກເຮົາມີການ deregulating crypto ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການແຂ່ງຂັນ. ແລະ funds ອັດຕະໂນມັດແມ່ນອຸດົມສົມບູນຕ່ໍາກວ່າ (ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ Speed ຂອງ 1990s ຈາກທີ່ຜ່ານມາໃນປັດຈຸບັນ?). But with all the hype surrounding other sectors such as AI, robotics, and other areas... Why such a push on crypto? ສໍາລັບການນີ້, ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ຄວາມຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ "perp walking". Perp Walk ແມ່ນຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບສໍາລັບໃນເວລາທີ່ຄອບຄົວຂ້າມ kriminals ໃນ handcuffs ໃນ front of the media. ມັນຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດຄວາມຮູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ. ເງື່ອນໄຂຂອງການເຄື່ອນໄຫວ Bankers, ມັນຍັງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ Jackson Hole Symposium ມິຖຸນາປີ, ໃນເວລາທີ່ Bankers Central ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ການສອບເສັງສໍາລັບການທັນສະໄຫມເພື່ອຕັດສິນໃຈຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນປັດຈຸບັນ, Powell ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຄອບຄົວ ECB Christine Lagarde, ຄອບຄົວ Bank of Japan Kazuo Ueda, ແລະຄອບຄົວ Bank of England Andrew Baily. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ສິ່ງທີ່ຂໍຂອບໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນການສະເຫນີທີ່ພວກເຂົາພຽງແຕ່ໄດ້ຊອກຫາ. ມັນແມ່ນວ່າຜູ້ທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທຶນພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຊອກຫາ ... ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນຮູບພາບທີ່ຜ່ານມາ, ມັນບໍ່ໄດ້ຊອກຫາທີ່ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ pill ນີ້? ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມການຝຶກອົບຮົມ Aka, ວິທີການໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງໂລກທີ່ຈະເຮັດຫຼາຍກວ່າ. ການຝຶກອົບຮົມ Simposium ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮົາມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາ. ວິທີການປິ່ນປົວການປິ່ນປົວແລະປິ່ນປົວການປິ່ນປົວ ... ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຽນ Espresso ໃນໄລຍະຫຼາຍປີ, ໃນປັດຈຸບັນສາມາດຊອກຫາຊຸດສາມພາກສ່ວນທີ່ເອີ້ນວ່າ Macro Cycles. ໃນ Macro Cycles Part III: ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ອາເມລິກາແລະໂລກຈະຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະຫນັບສະຫນູນການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພໂດຍການປິ່ນປົວຄວາມປອດໄພຂອງຄຸນນະພາບການຜະລິດຕະພັນ. ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ ວິທີການທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວ້າຈະເປັນສິ່ງທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ: robotics, AI, ລົດອັດຕະໂນມັດ ... ແລະຫນຶ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຮູ້ສຶກວ່າ: crypto. ນີ້ແມ່ນ snippet ຈາກ essay. ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າ Macro Cycles ໄດ້ຖືກຂຽນຫຼາຍກ່ວາສາມປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ໃນປັດຈຸບັນ, Gary Gensler ໄດ້ຈັດການທົດລອງແລະການທົດລອງໃນປັດຈຸບັນໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທົດລອງວ່າສະຖານະການທົດລອງທົດລອງທົດລອງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຕະຫຼາດໃນມື້ນີ້. ເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຂຽນກ່ອນຫນ້ານີ້ອິນເຕີເນັດ,ກ່ອນຫນ້ານີ້ຕະຫຼາດ 24 / 7,ກ່ອນຫນ້ານີ້ crypto. ເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກຂຽນກ່ອນຫນ້ານີ້ອາເມລິກາແມ່ນ literally just coming out of the horse and buggy era. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ. ຂ້າມຂ້າມຂ້ອຍ, ຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມ ... TerraUSD ໄດ້ຂ້າມຂ້າມຂ້າມຂ້າມແລະ LUNA ໄດ້ຮັບປະກັນ $ 40 ລ້ານໃນຕະຫຼາດການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະມື້. ການໂລກຂອງ crypto ແມ່ນ literally ໄດ້ຖືກອັບໂຫລດດ້ວຍການປະຕິບັດຫຼ້າສຸດຂອງ FTX ທີ່ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ. Gensler ໄດ້ໂທ crypto ເປັນ boogeyman ໃນທຸກສະຖານທີ່, ແລະຄວາມຄິດເຫັນຂອງ crypto ເປັນຜູ້ຊົມສົມບູນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຈໂດຍຫນຶ່ງໃນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ. ຂໍຂອບໃຈວ່າທ່ານຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂ້າພະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ. Bankers ຂອງໂລກໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ່ມການຜະລິດຕະພັນ. ແລະ slides ທີ່ລວມເອົາ takeaways ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງສະຖານທີ່ໄດ້ຖືກຂຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສອງ slides ນີ້. ຜູ້ກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນຜູ້ກໍ່ສ້າງສ້າງສ້າງ 40-70% ຄວາມອາດສາມາດການເຮັດວຽກເພີ່ມເຕີມ ສໍາ ລັບເສດຖະກິດຫຼາຍກ່ວາ non-builders. ການ takeaway ໃນ slide ນີ້ ທໍາອິດຈະເປັນຢ່າງງ່າຍດາຍ ... ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. Slide ຂອງສອງ... ພວກເຮົາມີຫຼາຍກ່ວາບໍ່ມີບໍລິສັດຜູ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ເປັນຫຍັງ, ການຄາດຄະເນດິນດີຕ້ອນຮັບໄດ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບຜູ້ກໍ່ສ້າງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທຸລະກິດ. ໃນໄລຍະ 15 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜູ້ກໍ່ສ້າງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ 44% ແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. Compound ບັນຫານີ້, ແລະມັນແມ່ນການເຮັດວຽກຫຼາຍໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ, buddy ສໍາ ລັບ ສັດ ລ້ຽງ ຫຼື ພຽງ ແຕ່ ຜູ້ ທີ່ ທ່ານ ກໍາ ລັງ ຊອກ ຫາ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ຊີ ວິດ ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ! ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໂດຍໃຊ້ການສ້າງສັນ. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ບໍ່ແມ່ນການຄວບຄຸມ, ແມ່ນການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນການຜະລິດຕະພັນ. ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈເພີ່ມເຕີມ ... Q4 Is For Crypto Q4 ແມ່ນສໍາລັບ Crypto ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄົ້ນຄວ້າ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Capital Account, ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຄຸນນະພາບແລະຜົນປະໂຫຍດຍີ່ຫໍ້, ສະຫນັບສະຫນູນ Atkins ແລະ SEC ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາທີ່ priority ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ assets ອັດຕະໂນມັດ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ crypto, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຊອກຫາຂອງຕົນກ່ຽວກັບ crypto ຫຼາຍກວ້າງຂວາງ. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ! ຂໍຂອບໃຈວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເບິ່ງໃນ agenda ແມ່ນການຂົນສົ່ງທີ່ສວຍງາມກ່ຽວກັບຄໍາຖາມທີ່ນີ້: ການກໍ່ສ້າງຄຸນນະພາບຂອງບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ, ການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດ crypto, ຄໍາຖາມ crypto ອື່ນໆ, ແລະໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອາເມລິກາອະນຸຍາດໃຫ້ການລົງທຶນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນເປັນຊຸດຂອງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ Mr Atkins ສະຫນັບສະຫນູນໃນຄໍາສັ່ງຂອງຕົນ "Project Crypto" ການຈັດຂຶ້ນພຽງແຕ່ຫຼາຍກ່ວາເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້. agenda ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ SEC ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ຂຽນຄໍາສັ່ງ, ແຕ່ໄປໄດ້. ການທົດລອງຂອງ SEC "Project Crypto" ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຊອກຫາໃນ ໂດຍສະເພາະວ່າ “ທ່ານບໍ່ແມ່ນ bullish ຫຼາຍ”. ມັນແມ່ນວ່າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Divine One-Two US ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ crypto ok ຫຼືສາມາດເຂົ້າເຖິງໃນຕະຫຼາດປົກກະຕິ ... ມັນເປັນການສອບເສັງກ່ຽວກັບວິທີການເຮັດໃຫ້ລະບົບເງິນ onchain. ການຄວບຄຸມ, ການຄວບຄຸມ, ແລະນັກຄອບຄົວກໍາລັງຊອກຫາທັງຫມົດໃນ crypto. ສະຖານທີ່ຂອງ SEC ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນການເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມສົນໃຈນີ້. ສໍາລັບການສະແດງຄວາມຮ້ອນຂອງມັນທັງຫມົດ, ກະລຸນາເຊື່ອມຕໍ່ບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງການບໍລິຫານຂອງອາເມລິກາແລະສິ່ງທີ່ໄດ້ຖືກຂຽນໃນ Jackson Hole ... Innovation ເປັນຄວາມຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນເພື່ອ boost productivity. ວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາໄລວິທະຍາ ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນແມ່ນ 4 ກັນຍາ, ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກວດສອບບົດຄວາມນີ້ກ່ອນທີ່ຈະພິມໃນມື້ນີ້ 7 ກັນຍາ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າກວດສອບບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຊອກຫາໂຄງການໃຫມ່ທີ່ສຸດຂອງ CLARITY Act ກັບການປັດຈຸບັນທີ່ມີການປັດຈຸບັນຂອງການປັດຈຸບັນສໍາລັບການ Senate ການທົບທວນຄືນ. ໃນປັດຈຸບັນ, crypto ຈະເປັນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍທີ່ຜ່ານມາຈາກ Washington ໃນ 4 ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ congress looks to vote on the bill before September comes to a close. ນີ້หมายความว่าໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ການຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີຄອມພິວເຕີ ການທີ່ແທ້ຈິງ, ສໍາ ລັບພວກເຮົາ crypto natives, ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດວຽກແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຂຽນ. Tom Lee: ຂໍຂອບໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນເວລາທີ່ ETH ໄດ້ເລີ່ມ $ 80,000. Saylor: ມີພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຊັ້ນ. Novogratz: ຂໍຂອບໃຈວ່າຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີ tattoo SOL ໃນຮ່າງກາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ມັນແມ່ນ top of mind. ໃນຂະນະທີ່ ... ໃນຂະນະທີ່ shillers shill, ທ່ານຈະມີ Bessent, Trump, Lutnick, Sacks, ແລະອື່ນໆ Washington D.C. players screaming at the world saying crypto is the future. ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈ ສໍາ ລັບ cryptocurrency ຂອງພວກເຮົາ Shilling ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຄື່ອນໄຫວແມ່ນຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຂະນະທີ່ CLARITY Act ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນ Washington D.C. ແລະສ່ວນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸກສິ່ງນີ້ ... ການຢັ້ງຢືນຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການຍິນດີຕ້ອນຮັບ ... ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນ Trump, Tom Lee, ຫຼືສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບສະບັບແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. Shills ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຖືກກວດສອບແມ່ນກ່ຽວກັບການກວດສອບໂລກທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພກັບ crypto twitter ຫຼາຍ. ເກມແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່. ມັນເປັນສະຖານທີ່ທົ່ວໂລກ. ແລະ crypto ໃນອຸປະກອນນີ້ແມ່ນການແກ້ໄຂການແຂ່ງຂັນດ້ານຮ່າງກາຍສໍາລັບ Trump ແລະ Co. ເພື່ອປິ່ນປົວຄວາມກ້ວາງ 50ft ທີ່ມີຢູ່ໃນການຜະລິດຕະພັນຂອງການເຮັດວຽກ. ຂັ້ນຕອນນີ້! ນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບໃນປັດຈຸບັນ. Bessent ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ curve ການດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານ stablecoins. Trump ໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນ Milliards ຈາກການຊໍາລະເງິນ crypto ຂອງຕົນ. Wall Street ໄດ້ຮັບລະດັບອຸປະກອນໃຫມ່ທີ່ຈະຊໍາລະເງິນຈາກ. ແລະໂດລາອາເມລິກາໄດ້ໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ປະມານແຕ່ລະເງິນຄຸນນະສົມບັດເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງການທົດສອບ geopolitical ຂອງ D.C. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ incentives. ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ. ພວກເຮົາມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຂອງການ slowdown. ຂໍຂອບໃຈວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເປັນ. ແລະມັນແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບ Part Two ໃນຂະນະທີ່ມັນຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາການກັ່ນຕອງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອອກມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີຄວາມສະອາດທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຂໍຂອບໃຈກ່ຽວກັບການດໍາເນີນການທີ່ແທ້ຈິງໃນຄໍາແນະນໍານີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ... Pulse ຂອງທ່ານໃນ Crypto, ຊາຍ Lilly