Jalan raya itu kosong. Pengecualian adalah bus 20 ton yang menabrak area konstruksi pada 65 mil per jam. Satu perempat mil di depan adalah jarak 50 kaki di I-105 South Central Los Angeles overpass. Penghancuran mendekati ... Dan tidak, bus tidak bisa berhenti. Beberapa maniak mengikat sebuah bom ke subcarriage yang dirancang untuk meledak jika sekrup logam jatuh di bawah 50 mil per jam. Reaksi terhadap situasi ini oleh pria yang membantu pengemudi membuat keputusan ... Tinggallah di lantai!” Untuk semua Anda Gen Zs di luar sana, ini adalah pembinaan ke salah satu adegan stunt Hollywood yang paling lucu dari film 1994 Speed. Hal ini mendorong siswa Fisika menengah untuk dengan cepat memanggil momen ini sebagai "pemenang untuk adegan terburuk menurut hukum fisika dalam film apa pun". Sumber : tvtropes.org Tapi hasil akhirnya adalah orang tidak peduli. Film ini sukses besar dan meluncurkan Keanu Reeves ke bintang. Keanu Reeves adalah yang terbang bus itu. dia adalah yang dipilih sebelum Morpheus menawarkan dia melarikan diri dari realitasnya bertahun-tahun kemudian. Dan kebenaran dari semua itu, kita duduk di sini hari ini menabrak jalan raya yang sama yang dihadapkan dengan kesenjangan yang sama sekali tidak mungkin. Hanya ini yang tidak berada di jalan raya yang terpencil. ia duduk di dunia keuangan. Kondisi kerja melembabkan, inflasi menempel, dan produktivitas tenaga kerja berada di tangki. Satu yang terasa seperti kesenjangan 50 kaki yang sama yang Mr. Reeves harus mengatasi. Bagian yang lucu... Jawaban yang kita dengar dari pemerintahan Trump sangat sama. lantai itu ! Kami mempercepat dengan kecepatan mematikan mempersiapkan apa yang mungkin menantang fisika keuangan. apakah itu akan berhasil atau tidak, hanya waktu yang akan memberitahu. Tapi di bulan-bulan mendatang, itu berarti satu hal. Kami akan menjalankan hal-hal yang panas. The Perp Walk Perjalanan Perp Pada masa sebelumnya » "Kami menyentuh bagaimana pasar keuangan mencerminkan lomba lembu 1996-1999. Espresso yang Ilahi Satu-Dua Kami deregulasi kripto dan memungkinkan persaingan. dan dana federal menurun (Apakah referensi Kecepatan tahun 1990 dari sebelumnya sekarang?). Tetapi dengan semua hype yang mengelilingi sektor-sektor lain seperti AI, robotika, dan bidang-bidang lain ... Mengapa dorongan seperti itu pada crypto? Untuk itu, kita perlu lebih memahami “perp walk” terbaru. Perp walk adalah nama yang diberikan ketika polisi berjalan seorang penjahat dalam handcuffs di depan media. Istilah ini, tidak disukai oleh para bankir, juga digunakan untuk saat Simposium Jackson Hole tahunan ketika bankir sentral berjalan di luar konferensi untuk pers untuk menangkap foto upacara mereka. Tahun ini Powell bergabung dengan Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda, dan Gubernur Bank of England Andrew Baily. Para bankir berjilbab lebar ini semua berkumpul untuk melambangkan sesuatu.Sebagaimana hal itu, saya tidak tahu. Apa yang saya peduli adalah presentasi yang mereka dengarkan. Itu karena siapa yang dari perbankan baru saja diculik ... Dan berdasarkan foto di atas, itu tidak duduk dengan baik. Anda dapat melihatnya di wajah mereka. Baily melihat saat-saat jauh dari runtuh sementara Powell menekan tangannya sendiri untuk mengalihkan perhatian dari ketidaknyamanan dari semuanya. Lagarde... Nah, dia terlihat tidak bertahap. mungkin karena dia tampaknya memegang pil di tangan kanannya, menolak untuk menerima realitas. Jadi apa sih pil yang tak tertahankan ini? Untuk beberapa latar belakang, Simposium adalah acara di mana bankir ingin belajar lebih banyak tentang topik tertentu.Tema tahun ini adalah “Pasar Buruh dalam Transisi – Demografi, Produktivitas dan Kebijakan Makroekonomi”. Aka, bagaimana membuat petani dunia melakukan lebih banyak. Untuk mempersiapkan acara, Simposium meminta para akademisi untuk mempersiapkan penelitian dan presentasi beberapa bulan sebelumnya. Hal ini membuat pertemuan ini menarik karena memberi tahu kita apa yang menjadi kekhawatiran terbesar bank sentral secara global. Apa yang menjadi masalah dan solusi... Bagi mereka yang telah mengikuti Espresso selama beberapa tahun sekarang mungkin ingat seri tiga bagian yang disebut Macro Cycles. Dalam makro siklus bagian III: Kami telah melihat secara rinci bagaimana Amerika Serikat dan dunia akan perlu memerangi inflasi dengan mengatasi penurunan produktivitas tenaga kerja. Mengembalikan Kepercayaan Metode yang disebutkan tentang apa yang akan dilakukan pemerintah adalah yang jelas: robotika, AI, mobil otonom ... dan yang kurang jelas: kripto. Berikut ini adalah snippet dari esai. Sekarang, kita perlu menyadari bahwa Macro Cycles ditulis lebih dari tiga tahun yang lalu. Pada saat itu, Gary Gensler mengeluarkan tuntutan dan gugatan dengan kecepatan yang sama yang ia ulangi bahwa hukum sekuritas memadai untuk pasar saat ini. Hukum yang ditulis sebelum internet, sebelum pasar 24/7, sebelum crypto. hukum yang ditulis ketika AS benar-benar baru saja keluar dari era kuda dan buggy. Saya mengatakan semua ini karena beberapa dari Anda yang membaca kata-kata ini di layar Anda percaya saya memiliki satu terlalu banyak hit crypto hopium mengingat perasaan crypto pada saat itu. Jangan salah, saya mendapatkannya ... TerraUSD telah melanggar peg dan LUNA berhasil menghapus $ 40 miliar dalam cap pasar dalam beberapa hari. Dunia kripto secara harfiah sedang terbakar dengan tindakan akhir FTX yang masih harus dimainkan. Gensler menyebut kripto sebagai boogeyman pada setiap kesempatan, dan pandangan tentang kripto sebagai penyelamat pertumbuhan produktivitas ditulis oleh beberapa pendukung yang paling keras. Saya menggandakan pada Maret 2023 dan menyusun buku tentang bagaimana stablecoins akan diterima oleh pemerintah. saya memecahkan bagaimana stablecoins menawarkan solusi jangka pendek untuk bom utang karena mengubah uang menjadi dolar utang - sebuah konsep yang sekarang menjadi mainstream hari ini. Saya menulis urutan historikal ini untuk membantu mengidentifikasi apa yang saya harapkan akan terjadi selanjutnya. Maka bangkitlah dan tinggalkan aku di sini... Para bankir dunia diculik dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. dan slide yang menyimpulkan takeaways yang paling penting dari acara ini disimpulkan dalam dua slide di bawah ini. Pendiri yang merupakan pembangun menciptakan 40-70% lebih banyak peluang pekerjaan untuk ekonomi daripada non-pembangun. Langkah pertama yang harus dilakukan pada slide ini adalah dengan mudah... Keluar dari jalan orang-orang yang ingin berinovasi. biarkan mereka memecahkan hal-hal. dan jika ada, mendorong lebih banyak dari itu karena mereka menciptakan pekerjaan yang membuat menara gading yang ada lebih kaya. Slide kedua... Kami tidak memiliki banyak perusahaan yang dipimpin oleh pembangun lagi. Artinya, peraturan telah berhasil menakut-nakuti pembangun untuk memulai bisnis. Penurunan 44% dalam start-up yang dipimpin oleh pembangun dalam 15 tahun terakhir tidak ada gunanya bersinar. Tentu saja.. ada beberapa slide dan percakapan lain yang menyoroti. Beberapa perhitungan diberikan pada perusahaan-perusahaan besar yang menerima terlalu banyak subsidi penelitian pemerintah dibandingkan dengan startup-startup yang lebih kecil ... Penurunan tingkat kelahiran menjadi masalah sistemik bagi ekonomi global ... dan "prinsip Taylor" lama untuk inflasi secara resmi dibuang ke dalam sampah. Tetapi dalam hal pasar, dua slide di atas sangat penting. mereka menandakan bahwa bankir dan otoritas pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dengan merangkul inovasi. Mempercepat, bukan regulasi, adalah solusi untuk kesenjangan produktivitas. Apa yang membuat bagian ini lebih menarik ... Q4 Is For Crypto Q4 adalah untuk Crypto Seorang analis yang saya ikuti, yang disebut Capital Account, tentang undang-undang keuangan dan upaya lobbying menyebutkan akhir pekan lalu bahwa prioritas utama bagi Atkins dan SEC adalah aset digital. Analis tidak berfokus pada crypto. yang membuat takeawaynya pada crypto semakin menarik. Alasan untuk mengambil alih Capital Account adalah seorang karyawan pemerintah secara tidak sengaja memposting agenda ketua SEC di internet. Untungnya, beberapa orang bijak cukup bijak untuk memotret beberapa gambar sebelum diambil. (Agenda telah dirilis pada tanggal 4 September). Apa yang terlihat dalam agenda adalah dorongan ambisius pada topik-topik berikut: pembentukan modal perusahaan kecil, struktur pasar kripto, beberapa topik kripto yang mendalam, dan memberikan lebih banyak orang Amerika akses ke investasi alternatif. Ini adalah urutan hal-hal yang terkait dengan apa yang dikatakan Atkins dalam pidato “Project Crypto” yang disampaikan lebih dari sebulan yang lalu. Pidato SEC "Project Crypto" adalah sesuatu yang saya sebutkan dalam dengan menyatakan “Anda tidak cukup bullish”. itu karena sebagian besar dunia tidak sepenuhnya menghubungkan titik-titik pada apa yang sedang terjadi. Ilahi Satu-Dua AS tidak hanya membuat investasi kripto ok atau dapat diterima di pasar tradisional ... Ini adalah diskusi tentang bagaimana membawa sistem keuangan ke dalam rantai. Administrasi, regulator, dan anggota parlemen semua pergi ke crypto. Agenda saat ini dari SEC adalah kelanjutan dari perasaan itu. Untuk menunjukkan gravitasi dari semuanya, mari kita menghubungkan titik-titik yang benar-benar cepat pada dorongan administrasi AS dan apa yang dikatakan di Jackson Hole ... Inovasi sekarang menjadi kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Amerika Serikat bergerak maju dengan kecepatan yang dipercepat untuk merangkul industri aset digital.Ini adalah solusi utama untuk masalah yang digambarkan di Jackson Hole - Tidak cukup perusahaan yang dipimpin oleh pembangun. Sekarang, itu adalah 4 September ketika saya mengedit artikel ini sebelum menerbitkan pada hari Minggu, 7 September, dan saya mengharapkan sebelum ini diterbitkan, kita akan melihat draft terbaru dari CLARITY Act membuat putaran dengan editing gelombang segar untuk Senat untuk meninjau. Di depan rilis, crypto akan menjadi titik pembicaraan utama yang datang dari Washington selama empat minggu ke depan karena Kongres melihat untuk mengundi tentang undang-undang sebelum September berakhir. Ini berarti dalam beberapa minggu mendatang, kepala berbicara kripto akan diminta oleh media berita keuangan untuk datang ke udara dan memberikan wawasan mereka ... Yang dalam semua realitas, bagi kita penduduk asli kripto, kita sudah tahu siapa kepala yang berbicara itu dan apa yang akan mereka katakan. Tom Lee: Saya tidur di kantor saya sampai ETH mencapai $ 80k. Saylor: Hanya ada satu kursi. Novogratz: Saya memiliki tato SOL di tengkorak saya karena itu top of mind. Sementara itu ... ketika shillers meluncur, Anda akan memiliki Bessent, Trump, Lutnick, Sacks, dan pemain Washington D.C. lainnya yang berteriak kepada dunia bahwa kripto adalah masa depan. Bahkan Eric Trump akan berterima kasih pada dirinya sendiri karena memberitahu Anda untuk membeli crypto beberapa bulan yang lalu. Shilling yang tak terbantahkan akan berkembang tepat saat CLARITY Act mendapatkan mindshare di Washington D.C. Dan bagian penting dari semua ini... Bukti mereka untuk kesuksesan ... Apakah itu Trump, Tom Lee, atau anggota parlemen adalah harga naik. Shill terbesar yang pernah kita saksikan akan meledak dunia dengan pesan mereka. Kita tidak terbatas pada crypto twitter lagi. Permainan ini lebih besar.Ini adalah panggung global. Dan kripto dalam persamaan ini adalah solusi fisika yang menantang bagi Trump dan Co. untuk menyingkirkan kesenjangan 50ft yang ada dalam produktivitas tenaga kerja. lantai itu ! Yang merupakan cara lain untuk mengatakan, jangan meremehkan momen ini. Bessent mendapatkan untuk mengendalikan kurva pengembalian melalui stablecoins. Trump mendapatkan untuk membuat miliaran keuntungan dari grifting crypto-nya. Wall Street mendapatkan kelas aset baru untuk keuntungan dari. dan dolar AS mendapatkan untuk merendahkan hampir setiap mata uang berdaulat untuk memperkuat kekuatan negosiasi geopolitik D.C. Ini adalah insentif. Kita mungkin tidak menyukai beberapa realitas di sini, tetapi kita semua hanyalah penumpang di bus 1990-an yang terkenal ini yang akan mencoba untuk menyingkirkan kesenjangan untuk menarik pengulangan pasar keuangan dari era dot-com. Kami mempercepat dengan tidak ada tanda-tanda melambat. Jadi apa artinya ini untuk masa depan aset kripto dan keuangan? Nah, di sinilah prediksi berani datang di... Dan itu adalah topik untuk Bagian Kedua karena membutuhkan banyak tinta untuk ditumpahkan.Ketika itu keluar, saya juga akan memperkenalkan kesempatan yang tidak ingin Anda lewatkan pada yang bermain tepat ke dalam prediksi ini. Sampai saat itu... Pulsa Anda pada Crypto, Ben Lilly yang