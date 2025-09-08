高速道路は空っぽ... 例外として、20トンのバスが時速65マイルで建設地帯を下りて行った。 四分の一マイル先は、ロサンゼルス南中央横断のI-105で50フィートの差だった。 Destruction was imminent… And no, the bus couldn’t simply come to a stop. いくつかのマニアックは、金属のハンドルが50mph以下に落ちた場合に爆発するように作られた下車に爆弾を縛った。 運転手が決断を下す手助けをする男の反応は、 「フロアを!」 あなたがそこにいるすべてのZ世代のために、これは1994年の映画スピードで最も面白いハリウッドのスカートシーンの1つにアップしました。 それは、中間曲線の物理学の学生に「どんな映画でも物理の法則に基づく最悪のシーンの勝者」として瞬間を速やかにデビューさせた。 ソース: tvtropes.org 結局のところ、人々は気にならなかった。 この映画は大きな成功を収め、キアヌ・リーブスをスターに導いた。 キアヌ・リーブスはそのバスに乗った人で、モルフェウスが数年後に彼に現実から逃げ出すことを提案する前に選ばれた人だった。 そして、真実は、私たちは今日、同じように不可能なギャップに直面した同じような高速道路を下りて座っています。 ただ、この一つだけが、荒廃した高速道路にはない、それは金融の世界に座っている。 雇用条件は緩和し、インフレは粘着し、労働生産性はタンクにあります。 同じ50フィートのギャップを、リヴェス氏は克服しなければならなかったように感じる。 面白い部分は... トランプ政権から聞いた反応は、ほぼ同じです。 床に! 我々は、金融物理学に挑戦する可能性があることを準備するスピードで加速している。それがうまくいくかどうかは、時間だけが語るでしょう。 しかし、数ヶ月後には、それは一つのことを意味します。 我々は物事を熱くする準備ができている。 The Perp Walk PERP WALK 以前に 」 「我々は、金融市場が1996年から1999年にかけての暴走をどのように反映しているかについて触れた。 エスプレス The Divine One-Two シングル 我々は仮想通貨を無規制し、競争を可能にする。そして連邦資金は低下している(90年代のスピード参照を今より早く見つけるか?)。 But with all the hype surrounding other sectors like AI, robotics, and other areas... Why such a push on crypto? そのためには、最新の「perp walk」をよりよく理解する必要があります。 Perp walk は、警察がマスコミの前でハンカチで犯罪者を歩くときに与えられた名前です。 この用語は、銀行家たちの嫌いにも、中央銀行が会議の外を散歩し、報道陣が式典写真を撮影する際に毎年開催されるジャクソンホール・シンポジウムの瞬間にも使われています。 今年、パウエル氏は、欧州中央銀行(ECB)のクリスティーヌ・ラガルド(Christine Lagarde)大統領、日本銀行(Bank of Japan)のカズオ・ウエダ(Kazuo Ueda)総裁、イングランド銀行(Bank of England)のアンドリュー・ベイリー(Andrew Baily)総裁に加わった。 広い目で、ブッシュな尻尾の銀行家たちは、すべて何かを象徴するために集まっていた。 私が気にするのは、彼らがただ聴いていたプレゼンテーションです。 それは、銀行の誰が盗まれただけだからです... そして、上記の写真に基づいて、それはよく座っていません。 あなたは彼らの顔で見ることができます. ベイリーは崩壊から少し離れて見ているが、パウエルはすべての不快さから自分自身を分散させるために自分の手を押さえている。 ラガルド...いいね、彼女は段階的でないように見えます。おそらく、彼女は右手に錠剤を握っているように見え、現実を受け入れることを拒否しているからです。 では、この耐え難い薬は何だったのだろうか。 シンポジウムは、銀行家が特定のトピックについてもっと知りたいイベントで、今年のテーマは「移行中の労働市場 - 人口、生産性、マクロ経済政策」でした。 アカ、どのようにして世界の農民をもっとやるか。 イベントの準備のために、シンポジウムは学者に数ヶ月前に研究とプレゼンテーションを準備するように求めます。 これは、中央銀行が世界的に最も懸念していることが何であるかを私たちに伝えているので、この会議は注目に値するものであり、そして私たちは最終的にこの懸念の解決策になる可能性があることを見ることができます。 この問題と解決策は、 何年もエスプレッソを続けてきた人々は、今ではマクロサイクルと呼ばれる3つのシリーズを思い出すかもしれません。 マクロサイクル第3部: 我々は、米国と世界が労働生産性の低下に対処することによってインフレとどのように対処する必要があるかについて詳細に調べました。 信頼回復 政府がどのように転換するかについて言及した方法は、明らかなものだった:ロボット、AI、自動運転車...そして、それほど明らかなもの:暗号化。 こちらは、エッセイのスナップです。 現在、マクロサイクルは3年以上前に書かれたことを認識する必要があります。 当時、ゲイリー・ゲンズラーは、証券法が現在の市場に適切であると繰り返す同様のペースで訴訟を提起していた。 インターネットの前に書かれた法律、24/7市場の前に書かれた法律、暗号化の前に書かれた法律、米国が文字通り馬とバッグの時代から出てきたときに書かれた法律。 私はこれらの言葉をあなたのスクリーンで読んでいるあなた方のいくつかは、当時の仮想通貨の感覚を考慮して、仮想通貨ホピウムのヒットが多すぎると信じていたからです。 私を間違えてはいけない、私はそれを手に入れました...TerraUSDはペグを破り、LUNAは数日で市場資本を40億ドル削除することができました。 仮想通貨の世界は、FTXの最終行為がまだ演奏されるまで、文字通り燃え上がっていた。 Genslerは、あらゆる機会に仮想通貨をブーゲイマンと呼んでいたし、仮想通貨が生産性の成長の救済者であるという見方は、最も熱心な支持者によって書かれていた。 私は2023年3月に倍増し、スタバルコインが政府によってどのように受け入れられるかについての演習書をまとめた。私はスタバルコインが債務爆弾に対する短期的な解決策を提供する方法を分解しました。 私は次に起こることを期待することを認証するのに役立つために、歴史的な文字のこのバックパッティングの順序を書きます。 だから、ここに立ち上がって、私と一緒にいなさい... 世界の銀行家は生産性を高める必要性に圧倒され、イベントの最も重要な取材をまとめたスライドは以下の2つのスライドでまとめられています。 ビルダーである創業者は、非ビルダーよりも40〜70%多くの雇用機会を生み出す。 この最初のスライドのトレイアウトはシンプルでなければなりません... イノベーションを望む人々の道から抜け出して、彼らに物事を破らせて、もし何かあれば、彼らが象牙塔の現役をより豊かにする仕事を創造するので、それ以上のものを育てなさい。 第2のスライド...私たちはもう多くのビルダー主導の会社を持っていません。 すなわち、規制は成功して建設業者をビジネスを始めるのを恐れました。 ビルダー主導のスタートアップが過去15年間で44%減少したことは、この問題を複雑にし、それは過去10年間で多くの仕事を生み出した。 確かに、いくつかの他のスライドや会話があり、それは明るかった。 より小規模なスタートアップに比べて、政府の研究補助金が多すぎる大企業に対して、いくつかの報道が提供された...出生率の低下は世界経済にとってシステム的な問題になりつつある...そして、インフレのための古い「テイラー原則」は公式にゴミ箱に投げ込まれた。 しかし、市場に関しては、上記の2つのスライドは重要であり、銀行家や政府当局はイノベーションを採用することによって生産性を向上させる必要があることを示しています。 規制ではなく加速が生産性格差の解決策だ。 次回の作品は、これをさらにエキサイティングに... Q4 Is For Crypto Q4は、Cryptoです。 私がフォローしている、金融法とロビー活動に関する資本アカウントと呼ばれるアナリストは、先週末、Atkins氏とSECにとって最優先事項は明らかにデジタル資産であると述べた。 アナリストは、暗号化に焦点を当てていないので、暗号化についての彼の取り組みをさらに興味深くします。 資本アカウントの撤退の理由は、政府の従業員が誤ってSEC会長の日程をインターネットに投稿したことだった。 幸いなことに、いくつかの熟練した人々は、それを削除する前にいくつかの画像をスクリーンショットするのに十分な知恵を持っていました(議題は9月4日にリリースされました)。 アジェンダで目撃されたのは、以下のトピックに対する野心的な推進だった:中小企業の資本形成、暗号市場の構造、いくつかの悪草の暗号トピック、そしてより多くのアメリカ人に代替投資へのアクセスを提供すること。 アトキンス氏が「プロジェクト・クリプト」のスピーチで述べたことと関連する一連の項目があり、議題はSECが会話だけでなく、散歩をする準備をしていることを証明したものでした。 SECの「プロジェクトクリプト」のスピーチは、私が言及したものだった。 それは、世界のほとんどが何が起きているかについての点を完全に接続していないためです。 The Divine One-Two シングル 米国は、仮想通貨投資を伝統的な市場でOKまたは受け入れられるようにしているだけではなく、金融システムをチェーンに導く方法についての議論でした。 行政、規制当局、立法者はすべて暗号化に取り組んでいます。 The SEC’s current agenda is a continuation of that sentiment. すべての重大さを示すために、アメリカ政府の推進とジャクソンホールで言及されたことの点をすぐに接続しましょう。 革新は現在、生産性を高めるために必要不可欠です。 米国はデジタル資産産業を擁護するために加速したペースで前進しており、ジャクソンホールで描かれた問題の主要な解決策である - 建設者主導の企業が十分ではない。 今、9月7日日曜日に出版する前にこの記事を編集しているとき、9月4日、この記事が公表される前に、我々はClarity Actの最新の草案が、上院が検討するための新しい波の編集でラウンドを作るのを見ることを期待している。 リリースの直後に、仮想通貨は、議会が9月が終了する前に法案について投票する見通しで、今後4週間、ワシントンから出る主要な議論のポイントとなります。 これは、今後数週間で、金融ニュースメディアが暗号通話の頭脳に、彼らの洞察を伝えるよう求めることを意味します。 すべての現実において、私たち暗号ネイティブにとって、我々はすでに、これらの話す頭が誰であるか、そして彼らが何を言うかを知っている。 トム・リー:ETHが8万ドルに達するまでオフィスで寝ている。 セイラー:椅子は1つしかありません。 ノヴォグラツ:頭蓋骨にSOLのタトゥーを刺したのは、頭の頂点だからです。 一方で...シラーが揺れるにつれて、Bessent、Trump、Lutnick、Sacks、および他のワシントンDCのプレイヤーが世界に「暗号化は未来だ」と叫ぶでしょう。 エリック・トランプさえ、数ヶ月前に仮想通貨を買うように言ったことに感謝するだろう。 揺るぎないシリングは、Clarity ActがワシントンDCでマインドシェアを獲得するように展開する予定です。 そして、これらすべての重要な部分は、 彼らの成功の証拠...トランプ、トム・リー、あるいは議員であろうと、価格は上昇している。 私たちが目撃した最大のシェールは、彼らのメッセージで世界を吹き飛ばそうとしています。 私たちはもはや暗号ツイッターに限定されていません。 ゲームはグローバルで、舞台はグローバル。 And crypto in this equation is the physics defying solution for Trump and Co. to clear that 50ft gap that exists in labor productivity. It'll be a unified message to... 床に! もう一つ言いたいことは、この瞬間を過小評価しないこと。 Bessentは、stablecoinsを通じて収益曲線をコントロールします。トランプは、彼の仮想通貨のギャップから数十億ドルの利益を得ます。ウォール街は、利益を得るための新しい資産クラスを取得します。そして米ドルは、DCの地政学的交渉力を強化するために、ほぼすべての主権通貨を削減します。 これらは、奨励金です。 我々はここで現実を好まないかもしれないが、我々はすべて、ドットコム時代の金融市場の繰り返しを引き出すためにギャップをクリアしようとしているこのい1990年代のバスの乗客に過ぎない。 スピードを下げる兆しもない。 では、これが暗号資産と金融資産の未来にとって何を意味するのでしょうか? まあ、そこで大胆な予測が来るのです。 そしてそれは大量のインクを流す必要があるため、第2部のトピックです. When it comes out, I will also introduce an opportunity you won't want to miss out on that plays right into this prediction. それが出るとき、私はまた、あなたがこの予測にまっすぐにプレーする機会を紹介するつもりはありません。 その時まで... Your Pulse on Crypto, ベン・リリー