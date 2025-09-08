Autostāvvieta bija tukša. Izņēmums bija 20 tonnu autobuss, kas 65 jūdzes stundā nokrita būvniecības zonā. Ceturtdaļas jūdzes priekšā bija 50 pēdu plaisa I-105 South Central Losandželosas pārkāpumā. Iznīcināšana bija nenovēršama... Un nē, autobuss nevarēja vienkārši nokļūt līdz apstāšanās vietai. Daži maniķi piestiprināja bumbu pie transportlīdzekļa, kas tika sagatavots, lai eksplodētu, ja metāla gabals nokrita zem 50 jūdzēm stundā. Reakcija uz šo situāciju, ko cilvēks palīdz autovadītājam pieņemt lēmumus... “Uz grīdas!” Visiem jums Gen Zs tur, tas bija uzbūve uz vienu no jautrākajiem Holivudas stunts ainas no 1994. gada filmas Speed. Tas mudināja vidukļa fizikas studentus ātri dubultot brīdi kā "laimētāju par sliktāko ainu saskaņā ar fizikas likumiem jebkurā filmā". Avots: tvtropes.org Bet galīgais rezultāts bija tas, ka cilvēkiem tas neinteresēja. Filma bija liels panākums un uzsāka Keanu Reeves uz zvaigznēm. Viņš bija izvēlētais, pirms Morfejs piedāvāja viņam aizbēgt no savas realitātes gadiem vēlāk. Un patiesība par to visu, mēs šodien sēžam šeit, barelējot līdzīgu autoceļu, kas saskaras ar tikpat neiespējamu plaisu. Tikai šis nav uz tukša autoceļa, tas atrodas finanšu pasaulē. Nodarbinātības apstākļi ir mīkstinoši, inflācija ir lipīga, un darba ražīgums ir rezervuārā. Viens, kas jūtas kā tas pats 50 pēdu plaisa Mr Reeves bija pārvarēt. Smieklīgā daļa... Atbilde, ko mēs dzirdam no Trampa administrācijas, ir gandrīz tāda pati. Un grīdas to! Mēs paātrinām ātrumu, gatavojoties tam, kas var izaicināt finanšu fiziku. Vai tas darbosies vai nē, tikai laiks pateiks. Bet nākamajos mēnešos tas nozīmē vienu lietu. Mēs esam gatavi karstām lietām. The Perp Walk Perp pastaiga Iepriekšējā laikā » "Mēs pieskārāmies tam, kā finanšu tirgi atspoguļo 1996-1999. gada bull run. Espresso Dievišķais viens-divi Mēs deregulējam kriptogrāfiju un ļaujam konkurenci.Un federālie fondi kļūst zemāki (iegūstiet 1990. gadu ātruma atsauci no agrāk?). Bet ar visu hype apkārt citām nozarēm, piemēram, AI, robotikas un citās jomās ... Kāpēc šāds spiediens uz kriptogrāfiju? Lai to izdarītu, mums būs labāk jāsaprot jaunākais “perp walk”. Perp walk ir nosaukums, kas dots, kad policija staigā noziedznieks rokassprādzes priekšā plašsaziņas līdzekļiem. Termins, kas nepatīk banku darbiniekiem, tiek izmantots arī ikgadējā Džeksona cauruma simpozija brīdī, kad centrālie banku darbinieki iziet ārpus konferences, lai prese varētu uzņemt savus ceremoniālos fotoattēlus. Šogad Powell pievienojās Eiropas Centrālās bankas prezidentam Christine Lagarde, Japānas Bankas gubernatoram Kazuo Ueda un Anglijas Bankas gubernatoram Andrew Baily. Šie plaši acis, krūmaini astes banku darbinieki visi bija sapulcējušies, lai simbolizētu kaut ko. Tas, kas mani interesē, ir prezentācijas, kuras viņi vienkārši klausījās. Tas ir tāpēc, ka kas ir kas no banku tikko tika izlaupīts ... Un, pamatojoties uz šo fotoattēlu iepriekš, tas nav labi. Baili izskatās mirkļus prom no sabrukuma, kamēr Powell saspiež savu roku, lai novērstu sevi no diskomforta visu. Lagarde... Nu, viņa izskatās nefasēta. Iespējams, tāpēc, ka viņa, šķiet, tur tableti labajā rokā, atsakās pieņemt realitāti. Kas tad ir šī nepanesamā tablete? Simpozijs ir pasākums, kurā bankas vēlas uzzināt vairāk par konkrētu tēmu.Šogad tēma bija “Darba tirgi pārejā – demogrāfija, produktivitāte un makroekonomikas politika”. Kā panākt, lai pasaules zemnieki darītu vairāk. Lai sagatavotos pasākumam, simpozijs lūdz akadēmiķus sagatavot pētījumus un prezentāciju daudzus mēnešus iepriekš. Tas padara sanāksmi ievērojamu, jo tas mums stāsta, kāda ir lielākā centrālo banku bažas visā pasaulē. Kāda ir problēma un risinājums... Tiem, kas jau vairākus gadus seko Espresso, tagad var atcerēties trīs daļu sēriju, ko sauc par Makro cikliem. Makro ciklu III daļa: Mēs sīkāk izpētījām, kā ASV un pasaulei būs jācīnās pret inflāciju, risinot darba ražīguma kritumu. Uzticības atjaunošana Metodes, kas minētas par to, ko valdība vērsīsies, bija acīmredzamas: robotika, AI, autonomās automašīnas ... un mazāk acīmredzama: kriptogrāfijas. Šeit ir izvilkums no eseja. Tagad mums ir jāsaprot, ka Makro Cikli tika uzrakstīti vairāk nekā pirms trim gadiem. Tajā laikā Garijs Genslers izdeva iesniegumus un tiesas prāvas tādā pašā tempā, kādā viņš atkārtoja, ka vērtspapīru likumi ir pietiekami mūsdienu tirgiem. Likumi, kas tika rakstīti pirms interneta, pirms 24/7 tirgiem, pirms kriptogrāfijas. Es saku to visu, jo daudzi no jums lasot šos vārdus uz jūsu ekrāna uzskatīja, ka man bija viens pārāk daudz hit kriptogrāfijas hopium, ņemot vērā sajūtu par kriptogrāfiju tajā laikā. Nelietojiet mani nepareizi, es to saprotu... TerraUSD bija izlauzusies, un LUNA izdevās izdzēst 40 miljardus dolāru tirgus kapitāla daļā dažu dienu laikā. Kriptogrāfijas pasaule burtiski tika uzspridzināta ar FTX galīgo aktu, kas vēl nav spēlēts. Gensler sauc kriptogrāfiju par boogeyman katru iespēju, un viedoklis par kriptogrāfiju, kas ir glābējs produktivitātes izaugsmes tika rakstīts off daži no visvairāk diehard atbalstītājiem. Es divkāršojos 2023. gada martā un izklāstīju mācību grāmatu par to, kā administrācija pieņemtu stablecoins. es pārtraucu, kā stablecoins piedāvāja īstermiņa risinājumu parādu bombai, jo tas mainīja naudu par parādu dolāriem - koncepcija, kas šobrīd kļūst par dominējošu šodien. Es rakstu šo atpakaļ patting secību vēsturiskajiem, lai palīdzētu identificēt to, ko es ceru, ka notiks nākotnē. Tāpēc pacelies un paliec ar mani šeit... Pasaules banku darbinieki tika aplaupīti ar nepieciešamību palielināt produktivitāti, un slaidi, kas apkopo notikuma svarīgākos pasākumus, ir apkopoti divās zemāk esošajās slaidēs. Būvnieki, kas ir dibinātāji, ekonomikai rada par 40-70% vairāk nodarbinātības iespēju nekā nebūvētāji. Šī pirmā slaida uzņemšanai jābūt vienkāršai... Izvairieties no tiem, kas vēlas inovatēt. Ļaujiet viņiem izjaukt lietas. Un, ja kaut kas, veiciniet vairāk no tā, jo viņi rada darba vietas, kas padara ziloņkaula torni bagātāku. Otrs slaids... Mums vairs nav daudz celtnieku vadītu uzņēmumu. Tas nozīmē, ka regulējums ir veiksmīgi biedējis celtniekus no uzņēmējdarbības uzsākšanas. Pēdējo 15 gadu laikā celtnieku vadīto jaunuzņēmumu skaita samazināšanās par 44% nav nekas, kas spīd. Protams, bija dažas citas slaidas un sarunas, kas bija apgaismojošas. Daži apgalvojumi tika sniegti par lieliem uzņēmumiem, kas saņem pārāk daudz valdības pētniecības subsīdiju salīdzinājumā ar mazākiem jaunuzņēmumiem... Dzimstības rādītāju samazināšanās kļūst par sistēmisku problēmu globālajām ekonomikām... un Vecais “Taylor princips” par inflāciju oficiāli tika izmests atkritumu tvertnē. Bet, kad runa ir par tirgiem, šie divi slaidi ir izšķiroši, un tie signalizē, ka banku un valdības iestādēm ir jāuzlabo produktivitāte, pieņemot inovācijas. Paātrināšana, nevis regulēšana, ir risinājums produktivitātes atšķirībām. Kas padara šo nākamo daļu vēl aizraujošāku... Q4 Is For Crypto Q4 ir par kriptogrāfiju Analītiķis, kuru es sekoju, ko sauc par kapitāla kontu, par finanšu likumdošanu un lobēšanas centieniem, pagājušajā nedēļas nogalē minēja, ka augstākā prioritāte Mr Atkins un SEC ir nepārprotami digitālie aktīvi. Analītiķis nekoncentrējas uz kriptogrāfiju, kas padara viņa uzņemšanu par kriptogrāfiju vēl interesantāku. Iemesls kapitāla konta izņemšanai bija tas, ka valdības darbinieks kļūdaini publicēja SEC priekšsēdētāja darba kārtību internetā. Par laimi, daži gudri indivīdi bija pietiekami gudri, lai uzņemtu dažus attēlus, pirms tas tika noņemts. (Agenda kopš tā laika tika izlaista 4. septembrī). Tas, kas tika redzēts darba kārtībā, bija vērienīgs spiediens uz šādām tēmām: mazo uzņēmumu kapitāla veidošanās, kriptogrāfijas tirgus struktūra, dažas dziļas kripto tēmas un dodot vairāk amerikāņiem piekļuvi alternatīviem ieguldījumiem. Tā bija secība ar jautājumiem, kas saistīti ar to, ko Mr Atkins izklāstīja savā "Project Crypto" runā, kas tika sniegts tikai pirms mēneša. SEC "Project Crypto" runa bija kaut kas, ko es pieminēju apgalvojot “jūs neesat pietiekami bulliski”. tas ir tāpēc, ka lielākā daļa pasaules nav pilnīgi savienojot punktus par to, kas notiek. Dievišķais viens-divi ASV ne tikai padara kriptogrāfijas ieguldījumus labus vai pieņemamus tradicionālajos tirgos... Tā bija diskusija par to, kā ieviest finanšu sistēmu ķēdē. Valdība, regulatori un likumdevēji visu dara par kriptogrāfiju. SEC pašreizējā darba kārtība ir šīs sajūtas turpinājums. Lai parādītu visu nopietnību, savienosim punktus īsti ātri par ASV administrācijas virzību un to, kas tika teikts Jackson Hole... Inovācija tagad ir nepieciešama, lai palielinātu produktivitāti. ASV virzās uz priekšu paātrinātā tempā, lai aptvertu digitālo aktīvu nozari. tas ir galvenais risinājums Jackson Hole attēlotajām problēmām - nepietiekami daudz būvētāju vadošo uzņēmumu. Tagad, 4. septembrī, kad es rediģēju šo rakstu pirms publicēšanas svētdienā, 7. septembrī, un es ceru, ka pirms šī tiek publicēta, mēs redzēsim jaunāko CLARITY akta projektu, lai veiktu kārtas ar svaigiem izmaiņām Senātam, lai pārskatītu. Pēc izlaišanas, kriptogrāfijas būs galvenais sarunu punkts, kas nāk no Vašingtonas nākamajām četrām nedēļām, jo Kongress vēlas balsot par likumprojektu pirms septembra beigām. Tas nozīmē, ka nākamajās nedēļās finanšu ziņu avoti pieprasīs kriptogrāfijas runātājus nākt gaisā un sniegt savu ieskatu... Kas visā realitātē mums, kriptogrāfijas nācijām, mēs jau zinām, kas tie runājošie galvas būs un ko viņi teiks. Tom Lee: Es gulēju savā birojā, līdz ETH sasniedz 80 000 dolāru. Sailor: Ir tikai viens krēsls. Novogratz: Man ir SOL tetovējums uz mana galvaskausa, jo tas ir top of mind. Tajā pašā laikā ... kā shillers shill, jums būs Bessent, Trump, Lutnick, Sacks un citi Vašingtonas D.C. spēlētāji, kas kliedz pasaulei, sakot, ka kriptogrāfijas ir nākotne. Pat Eric Trump pateiks paldies sev par to, ka viņš teica jums iegādāties kriptogrāfiju pirms dažiem mēnešiem. Neaizmirstamais šilings ir gatavs izpausties, tāpat kā CLARITY Act iegūst viedokli Vašingtonā D.C. Un viss svarīgākais, kas saistīts ar šo... Viņu pierādījums panākumiem... Vai tas ir Tramps, Toms Lī vai likumdevēji, cena pieaug. Lielākie shilleri, kurus mēs jebkad esam redzējuši, gatavojas uzspridzināt pasauli ar savu vēstījumu. Mēs vairs neesam ierobežoti ar kriptogrāfiju Twitter. Spēle ir lielāka.Tā ir globālā fāze. Un kriptogrāfija šajā vienādojumā ir fizikas izaicinošs risinājums Trump un Co., lai novērstu šo 50 pēdu plaisu, kas pastāv darba ražīgumā. Un grīdas to! Kas ir cits veids, kā teikt, nepārvērtējiet šo brīdi. Bessent iegūst, lai kontrolētu ienesīguma līkni, izmantojot stablecoins. Trump iegūst, lai gūtu miljardu peļņu no viņa kriptogrāfijas grifting. Wall Street iegūst jaunu aktīvu klasi, lai gūtu peļņu no. Un ASV dolārs iegūst, lai samazinātu gandrīz katru suverēno valūtu, lai nostiprinātu D.C. ģeopolitisko sarunu varu. Tie ir stimuli. Mums var nepatikt dažas no realitātēm šeit, bet mēs visi esam tikai pasažieri šajā proverbiālajā 90-to gadu autobusā, kas gatavojas mēģināt novērst plaisu, lai izvilktu finanšu tirgus atkārtojumu dot-com laikmetā. Mēs paātrinām bez pazīmēm, ka palēnināsim. Tātad, ko tas nozīmē kriptogrāfiju un finanšu aktīvu nākotnei? Un tā ir otrās daļas tēma, jo tam ir nepieciešams daudz tintes, lai to izlietu.Kad tas iznāk, es arī iepazīstināšu ar iespēju, kuru jūs nevēlaties palaist garām, kas spēlē tieši šajā prognozē. Līdz tam... Jūsu pulss uz kriptogrāfiju, Ben Lilija