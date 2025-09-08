Grindys IT

Tačiau greitkelis buvo tuščias. Išimtis buvo 20 tonų autobusas, nuvažiuojantis po statybų zoną 65 mylių per valandą. Ketvirtadalis mylių į priekį buvo 50 pėdų atotrūkis I-105 Pietų Centriniame Los Andžele. Sunaikinimas buvo neišvengiamas... Ir ne, autobusas negalėjo tiesiog sustoti. Keletas maniakų surišė bombą prie vežimėlio, kuris buvo suklastotas sprogti, jei metalo gabalas nukrito žemiau 50 mylių per valandą. Atsakymas į šią situaciją vyras padeda vairuotojui priimti sprendimus ... „Štai ir grindys!“ Visiems jums "Gen Zs", tai buvo vienas iš linksmiausių Holivudo scenos 1994 m. Filmo "Speed". Tai paskatino vidurinės kreivės fizikos studentus greitai pavadinti tą akimirką "blogiausios scenos nugalėtoju pagal bet kurio filmo fizikos dėsnius". Šaltinis: tvtropes.org Tačiau galutinis rezultatas buvo tas, kad žmonėms nerūpi. Filmas buvo didžiulė sėkmė ir pradėjo Keanu Reeves į žvaigždžių. Jis buvo pasirinktas, kol Morfejus pasiūlė jam pabėgti nuo savo realybės po daugelio metų. Ir visa tai tiesa, mes šiandien sėdi čia barelio žemyn panašų greitkelį susiduria su vienodai neįmanoma atotrūkis. Tik tai nėra apleistas greitkelis.Jis sėdi finansų pasaulyje. Užimtumo sąlygos yra minkštinamos, infliacija yra lipni, o darbo našumas yra rezervuare. Vienas, kuris jaučiasi kaip tas pats 50 pėdų skirtumas, kurį ponas Reevesas turėjo įveikti. Juokinga dalis... Atsakymas, kurį girdime iš D. Trumpo administracijos, yra beveik tas pats. Padėkite jį! Mes sparčiai ruošiamės tam, kas gali iššūkis finansų fizikai.Ar tai veiks, ar ne, tik laikas pasakys. Tačiau ateinančiais mėnesiais tai reiškia vieną dalyką. Mes ruošiamės karštiems dalykams. The Perp Walk Perp vaikščiojimas Ankstesniuose „ „Mes stebėjome, kaip finansų rinkos atspindi 1996-1999 metų bull run. Espresso The Divine One-Two Mes dereguliuojame kriptografiją ir leidžiame konkurencijai. ir federaliniai fondai mažėja (gaukite 1990 m. Greitis nuoroda iš anksčiau dabar?). Bet su visais hype aplink kitus sektorius, pavyzdžiui, AI, robotikos ir kitose srityse ... Kodėl toks spaudimas dėl kriptografijos? Norėdami tai padaryti, turėsime geriau suprasti naujausią „perp walk“. Perp walk yra vardas, suteiktas, kai policija vaikščioja nusikaltėliu rankšluosčiais prieš žiniasklaidą. Terminas, bankininkų nemalonumui, taip pat vartojamas kasmetiniam Džeksono skylės simpoziumui, kai centriniai bankai vaikšto už konferencijos ribų, kad spauda užfiksuotų savo ceremonines nuotraukas. Šiais metais jis susitiko su Europos centrinio banko prezidente Christine Lagarde, Japonijos banko gubernatoriumi Kazuo Ueda ir Anglijos banko gubernatoriumi Andrew Baily. These wide eyed, bushy tailed bankers were all gathered to symbolize something. As to what that something was, I haven't a clue. Nor do I care. Ką man rūpi, tai pristatymai, kuriuos jie tiesiog klausėsi. Taip yra todėl, kad kas yra kas iš bankininkystės ką tik apiplėšė... Ir remiantis ta nuotrauka aukščiau, tai nėra gerai sėdėti. Baily atrodo akimirkų nuo žlugimo, o Powell išspaudžia savo ranką, kad atitrauktų save nuo diskomforto visa tai. Lagarde... Na, ji atrodo nefasuota. Tikriausiai todėl, kad ji, atrodo, laikosi tabletes dešinėje rankoje, atsisakydama priimti realybę. Taigi, kas velniškai buvo ši nepakeliama tabletė? Simpoziumas – tai renginys, kuriame bankininkai nori sužinoti daugiau apie konkrečią temą.Šių metų tema buvo „Darbo rinkos pereinamuoju laikotarpiu – demografija, našumas ir makroekonominė politika“. Aka, kaip priversti pasaulio valstiečius daryti daugiau. Siekiant pasiruošti renginiui, simpoziumas prašo mokslininkų parengti mokslinius tyrimus ir pristatymą daugelį mėnesių iš anksto. Tai daro susirinkimą reikšmingą, nes jis mums pasakoja, kokia yra didžiausia centrinių bankų rūpesčių problema visame pasaulyje. Kokios yra šios problemos ir sprendimo... Tiems, kurie jau keletą metų seka „Espresso“, dabar gali prisiminti trijų dalių seriją, vadinamą „Macro Cycles“. Makro ciklo III dalis: Mes išsamiai išnagrinėjome, kaip JAV ir pasauliui reikės kovoti su infliacija, spręsdami darbo našumo mažėjimą. Atkurti pasitikėjimą Paminėti metodai, į kuriuos valdžia kreipsis, buvo akivaizdūs: robotika, AI, autonominiai automobiliai ... ir mažiau akivaizdus: kriptografija. Štai ištrauka iš esė. Dabar turime suprasti, kad „Macro Cycles“ buvo parašyta daugiau nei prieš trejus metus. Tuo metu Gary Gensleris išleido ieškinius ir ieškinius tuo pačiu tempu, kai jis pakartojo, kad vertybinių popierių įstatymai yra tinkami šiandieninėms rinkoms. Įstatymai, kurie buvo parašyti prieš internetą, prieš 24/7 rinkas, prieš kriptografiją. Aš sakau visa tai, nes kai kurie iš jūsų, skaitant šiuos žodžius savo ekrane, manė, kad tuo metu turėjau per daug kriptovaliutų, atsižvelgiant į kriptovaliutos jausmą. Nesupraskite manęs neteisingai, aš tai padariau... „TerraUSD“ sulaužė įtampą ir „LUNA“ per kelias dienas sugebėjo ištrinti 40 mlrd. JAV dolerių rinkos kapitalą. Kripto pasaulis buvo tiesiog užsidegė su galutiniu veiksmu FTX dar žaisti. Gensleris vadino kriptografiją „boogeyman“ kiekvienoje galimybėje, o kriptografijos požiūrį į tai, kad ji yra išgelbėtojas produktyvumo augimui, atmetė kai kurie iš labiausiai atkaklių rėmėjų. Aš padvigubinau 2023 m. Kovo mėn. Ir išdėstiau žaidimo knygą apie tai, kaip administracija priimtų stablecoins. aš sugrioviau, kaip stablecoins pasiūlė trumpalaikį skolos bombos sprendimą, nes jis pakeitė pinigus į skolos dolerius - koncepciją, kuri dabar tampa pagrindine šiandien. Rašau šią istorinių įrašų seką, kad padėčiau patvirtinti, kas manoma, kad įvyks toliau. Taigi pakilkite ir pasilikite su manimi čia... Pasaulio bankininkai buvo apiplėšti poreikiu padidinti našumą, o skaidres, kurios apibendrina svarbiausius renginio įvykius, apibendrina toliau pateiktos dvi skaidres. Įkūrėjai, kurie yra statybininkai, ekonomikai sukuria 40-70% daugiau užimtumo galimybių nei ne statybininkai. Pirmasis žingsnis šiame žingsnyje turėtų būti paprastas... Išeikite iš tų, kurie nori diegti naujoves. Leiskite jiems sugriauti daiktus. Ir jei kas nors, skatinkite daugiau, nes jie sukuria darbo vietas, kurios daro dramblio kaulo bokšto darbuotojus turtingesniais. Antroji diapazonas... Mes neturime daug statybininkų vadovaujamų kompanijų. Tai reiškia, kad reglamentavimas sėkmingai išgąsdino statybininkus pradėti verslą. Pastarųjų 15 metų statybininkų vadovaujamų startuolių sumažėjimas 44% nėra nieko, kas šviečia.Sudėtingiau šią problemą, ir tai yra daug darbo vietų per pastarąjį dešimtmetį. Žinoma, buvo keletas kitų skaidrių ir pokalbių, kurie buvo apšviečiantys. Buvo pateikta keletas patarimų dėl didelių korporacijų, gaunančių per daug vyriausybės mokslinių tyrimų subsidijų, palyginti su mažesnėmis pradedančiosiomis įmonėmis... Gimstamumo mažėjimas tampa sistemine problema pasaulio ekonomikoms... ir Senasis „Taylor principas“ dėl infliacijos buvo oficialiai išmestas į šiukšliadėžę. Tačiau kalbant apie rinkas, pirmiau minėti du skaidrės yra lemiami.Jie signalizuoja, kad bankai ir vyriausybinės institucijos turi pagerinti produktyvumą įsisavindamos inovacijas. Paspartinimas, o ne reguliavimas, yra produktyvumo skirtumo sprendimas. O tai daro šią dalį dar įdomesnę... Q4 Is For Crypto Q4 yra dėl kriptografijos Analitikas, kurį seka, vadinamas „Capital Account“, finansų teisės aktų ir lobistinių pastangų klausimais, praėjusį savaitgalį paminėjo, kad didžiausias prioritetas ponui Atkinsui ir SEC yra neabejotinai skaitmeninis turtas. Analitikas nekreipia dėmesio į kriptografiją, o tai daro jo paėmimą į kriptografiją dar įdomesnį. Priežastis, dėl kurios kapitalo sąskaita buvo pašalinta, buvo vyriausybės darbuotojas, kuris klaidingai paskelbė SEC pirmininko darbotvarkę internete. Laimei, kai kurie išmintingi asmenys buvo pakankamai išmintingi, kad užfiksuotų keletą vaizdų prieš tai, kai jis buvo nuimtas. (Diena nuo to laiko buvo išleista rugsėjo 4 d.) Tai, kas buvo matoma darbotvarkėje, buvo plataus užmojo spaudimas šiomis temomis: mažų įmonių kapitalo formavimas, kriptovaliutų rinkos struktūra, kai kurios giliai įsišaknijusios kriptovaliutų temos ir suteikiant daugiau amerikiečių prieigą prie alternatyvių investicijų. Tai buvo straipsnių seka, susijusi su tuo, ką ponas Atkinsas išdėstė savo "Project Crypto" kalboje, pateiktoje prieš daugiau nei mėnesį. SEC "Project Crypto" kalba buvo kažkas, ką minėjau sakydamas "jūs nesate pakankamai bullish".Tai yra todėl, kad dauguma pasaulio nėra visiškai susieti taškus apie tai, kas vyksta. Dieviškasis Vienas Du Jungtinės Valstijos ne tik daro kriptovaliutų investavimą gerai ar priimtiną tradicinėse rinkose... Tai buvo diskusija apie tai, kaip finansų sistemą įtraukti į grandinę. Administracija, reguliavimo institucijos ir įstatymų leidėjai eina į kriptografiją. Dabartinė SEC darbotvarkė yra šios nuotaikos tęsinys. Norėdami parodyti visko sunkumą, susiejame taškus tikrai greitai apie JAV administracijos spaudimą ir tai, kas buvo pasakyta Džeksono skylėje... Inovacijos dabar yra būtinybė didinti produktyvumą. Jungtinės Valstijos sparčiai juda į priekį, kad apimtų skaitmeninio turto pramonę.Tai yra pagrindinis Jackson Hole vaizduojamų problemų sprendimas - nepakanka statybininkų vadovaujamų kompanijų. Dabar, rugsėjo 4 d., Kai redaguoju šį straipsnį prieš paskelbiant sekmadienį, rugsėjo 7 d., Ir aš tikiuosi, kad prieš tai, kai tai bus paskelbta, pamatysime naujausią CLARITY akto projektą, kad būtų galima peržiūrėti senatą. On the heels of the release, crypto will be the main talking point coming out of Washington for the next four weeks as Congress looks to vote on the bill before September comes to a close. Tai reiškia, kad per ateinančias savaites finansinių naujienų agentūros paprašys kriptovaliutų kalbėtojų ateiti į orą ir pateikti savo įžvalgų. Kas iš tikrųjų, mums, kriptografijos vietiniams, mes jau žinome, kas tie kalbantys galvos bus ir ką jie sakys. Tom Lee: Aš miegu savo biure, kol ETH pasiekia 80 000 JAV dolerių. Yra tik viena kėdė. Novogratz: Aš turiu SOL tatuiruotę ant mano kaukolės, nes tai yra proto viršūnė. Tuo tarpu... kai šileriai sklinda, turėsite Bessentą, Trumpą, Lutnicką, Sacksą ir kitus Vašingtono D.C. žaidėjus, šaukiančius pasauliui, kad kriptografija yra ateitis. Net Eric Trump padėkos sau už tai, kad pasakė jums prieš kelis mėnesius nusipirkti kriptovaliutą. Neatidėliotinas šilingas netrukus atsiskleis, kai „Clarity Act“ įgaus minčių pasiskirstymą Vašingtone. Ir svarbiausias dalykas visame šiame ... Jų sėkmės įrodymas... Nesvarbu, ar tai yra Trampas, Tomas Lee, ar įstatymų leidėjai, kaina kyla. Didžiausi skruzdėlės, kurias mes kada nors matėme, ketina susprogdinti pasaulį savo žinute. Mes nebeapsiribojame kriptovaliutomis. Žaidimas yra didesnis.Tai yra pasaulinis etapas. Ir kriptografija šioje lygtyje yra fizikos iššūkis sprendimas Trump ir Co. išvalyti tą 50 pėdų atotrūkį, kuris egzistuoja darbo našumo. Padėkite jį! Kas yra kitas būdas pasakyti, nepakankamai įvertinkite šią akimirką. Bessent gauna kontroliuoti grąžos kreivę per stablecoins. Trumpas gauna uždirbti milijardus pelno iš savo kriptografijos grifting. Wall Street gauna naują turto klasę uždirbti iš. Ir JAV doleris gauna sumažinti beveik kiekvieną suverenią valiutą sustiprinti D.C. geopolitinės derybinės galios. Tai yra paskatos. Galbūt mums nepatinka kai kurios realybės čia, bet mes visi esame tik keleiviai šiame pasakiškame 1990 metų autobuse, kuris ketina pabandyti išvalyti spragą, kad atkreiptų finansų rinkos pasikartojimą iš "dot-com" eros. Mes spartiname be jokių sulėtėjimo ženklų. Taigi, ką tai reiškia kriptovaliutų ir finansinio turto ateičiai?Na, čia drąsi prognozė ateina... Ir tai yra antrojo skyriaus tema, nes reikia išleisti daug rašalo.Kai jis išeis, aš taip pat pateiksiu galimybę, kurios nenorite praleisti, kad žaisti tiesiai į šią prognozę. Iki to laiko... Jūsų pulsas ant kriptovaliutos, Benas Lilius