La autopista estaba vacía... La excepción fue un autobús de 20 toneladas que bajaba una zona de construcción a 65 millas por hora. Un cuarto de milla por delante era una brecha de 50 pies en el I-105 South Central Los Angeles Overpass. La destrucción era inminente... Y no, el autobús no podía simplemente llegar a una parada. Some maniac strapped a bomb to the undercarriage that was rigged to explode if the hunk of metal dropped below 50 mph. La respuesta a esta situación por el hombre que ayuda al conductor a tomar decisiones... “¡El suelo!” Para todos ustedes de Gen Z, esto fue la construcción de una de las escenas de acrobacias más divertidas de Hollywood de la película de 1994 Speed. Esto hizo que los estudiantes de la curva media de la física se convirtieran rápidamente en el "ganador de la peor escena según las leyes de la física en cualquier película". Fuente: tvtropes.org Pero el resultado final fue que a la gente no le importaba. La película fue un gran éxito y lanzó a Keanu Reeves a la estrella. Keanu Reeves fue el elegido antes de que Morpheus le ofreciera una escapada de su realidad años más tarde. Y la verdad de todo, estamos sentados aquí hoy barrilando por una carretera similar frente a una brecha igualmente imposible. Sólo ésta no está en una autopista desierta; se sienta en el mundo financiero. Las condiciones de empleo se están suavizando, la inflación es pegajosa y la productividad laboral está en el tanque. Es una configuración fea. Uno que se siente como que la misma brecha de 50 pies que el Sr. Reeves tuvo que superar. La parte divertida... La respuesta que estamos escuchando de la administración Trump es mucho la misma. ¡El suelo! Estamos acelerando a gran velocidad preparándonos para lo que puede desafiar la física financiera.Si funcionará o no, solo el tiempo lo dirá. Pero en los meses que vienen, significa una cosa. Estamos a punto de hacer las cosas calientes. The Perp Walk El Perp Walk En el anterior » “Hemos tocado cómo los mercados financieros están reflejando la corrida de toros de 1996-1999. Espresso El Divino Uno-Dos Estamos desregulando las criptomonedas y permitiendo la competencia.Y los fondos federales están bajando (¿Tiene la referencia de velocidad de los años 1990 desde antes ahora?). Pero con todo el hype que rodea a otros sectores como la IA, la robótica y otras áreas... ¿por qué tal impulso en la criptografía? Para ello, necesitaremos comprender mejor el más reciente “perp walk”. Perp walk es el nombre dado para cuando la policía camina a un criminal en guantes delante de los medios de comunicación. El término, a desgusto de los banqueros, también se utiliza para el momento anual de Jackson Hole Symposium cuando los banqueros centrales toman su paseo fuera de la conferencia para que la prensa capture sus fotos ceremoniales. Este año Powell se unió con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Baily. Estos banqueros con los ojos largos y la cola gruesa estaban todos reunidos para simbolizar algo.En cuanto a lo que eso era, no tengo ni idea. Lo que me importa son las presentaciones que estaban escuchando. Eso es porque el que es quien de la banca acaba de ser pillado... Y basado en esa foto de arriba, no está sentado bien. Baily mira momentos lejos del colapso mientras Powell está apretando su propia mano para distraerse del malestar de todo. Lagarde... Bueno, ella parece sin etapas. Probablemente porque parece estar sosteniendo la píldora en su mano derecha, negándose a aceptar la realidad. Entonces, ¿qué diablos era esta píldora insoportable? Para algunos, el Simposio es un evento en el que los banqueros quieren aprender más sobre un tema específico.El tema de este año fue “Los mercados laborales en transición – Demografía, Productividad y Política Macroeconómica”. Aka, cómo hacer que los campesinos del mundo hagan más. Para prepararse para el evento, el Simposio pide a los académicos que preparen la investigación y una presentación muchos meses antes. Esto hace que la reunión sea notable ya que nos dice cuál es la mayor preocupación de los banqueros centrales a nivel mundial. ¿Cuál es el problema y la solución... For those that have been following Espresso for several years now might recall a three part series called Macro Cycles. En Macro Ciclos Parte III: En este artículo, hemos analizado en detalle cómo Estados Unidos y el mundo tendrán que luchar contra la inflación al abordar el declive de la productividad laboral. Restablecer la confianza Los métodos mencionados en lo que el gobierno se convertirá fueron los obvios: la robótica, la IA, los coches autónomos... y el menos obvio: la criptografía. Aquí un fragmento del ensayo. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que Macro Cycles fue escrito hace más de tres años. En ese momento, Gary Gensler estaba emitiendo demandas y demandas en el mismo ritmo que estaba repitiendo que las leyes de valores eran adecuadas para los mercados de hoy. Las leyes que se escribieron antes de Internet, antes de los mercados 24/7, antes de las criptomonedas.Las leyes que se escribieron cuando Estados Unidos estaba literalmente saliendo de la era del caballo y del buggy. Digo todo esto porque varios de ustedes leyendo estas palabras en su pantalla creyeron que tenía un exceso de hits de crypto hopium dado el sentimiento de crypto en ese momento. No me equivoque, lo hago... TerraUSD había roto la peg y LUNA logró borrar 40 mil millones de dólares en capital de mercado en cuestión de días. El mundo de la criptografía estaba literalmente siendo encendido con el acto final de FTX aún por jugar. Gensler estaba llamando a la criptografía un boogeyman en cada oportunidad, y la visión de que la criptografía es un salvador para el crecimiento de la productividad fue reprimida por algunos de los partidarios más duros. Aún así, no me detuve. duplicé en marzo de 2023 y planteé un libro sobre cómo los stablecoins serían adoptados por la administración. he desmentido cómo los stablecoins ofrecían una solución a corto plazo a la bomba de deuda ya que cambió el dinero en dólares de deuda - un concepto que ahora se está volviendo popular hoy en día. Escribo esta secuencia de historiales para ayudar a credencializar lo que espero que suceda a continuación. Así que levántate y queda aquí conmigo... Los banqueros del mundo fueron saqueados con la necesidad de aumentar la productividad.Y las diapositivas que resumen las tomas más importantes del evento se resumen en las dos diapositivas de abajo. Los fundadores que son constructores crean 40-70% más oportunidades de empleo para la economía que los no constructores. La toma de decisiones en este primer slide debe ser sencilla... Salga del camino de aquellos que quieren innovar.Dejen que rompan las cosas.Y si hay algo, fomenten más de eso porque crean los empleos que hacen que la torre de marfil sea más rica. El segundo diapositivo... Ya no tenemos muchas compañías lideradas por constructores. Es decir, la regulación ha asustado con éxito a los constructores de iniciar un negocio. Una caída del 44% en las startups lideradas por los constructores en los últimos 15 años no es nada que brillar. Claro... hubo algunas otras diapositivas y conversaciones que fueron esclarecedoras. Se proporcionaron pocas sugerencias sobre las grandes corporaciones que reciben demasiadas subvenciones gubernamentales de investigación en comparación con las startups más pequeñas... La disminución de las tasas de natalidad se está convirtiendo en un problema sistémico para las economías globales... y El viejo “principio de Taylor” para la inflación fue oficialmente echado a la basura. Pero en lo que se refiere a los mercados, las dos diapositivas anteriores son cruciales: señalan que los banqueros y las autoridades gubernamentales deben mejorar la productividad al adoptar la innovación. La aceleración, no la regulación, es la solución a la brecha de productividad. Lo que hace que esta nueva etapa sea aún más emocionante... Q4 Is For Crypto Q4 es para la criptomoneda Un analista que sigo, llamado Capital Account, sobre legislación financiera y esfuerzos de lobby mencionó el fin de semana pasado que la prioridad principal para Atkins y la SEC es inequívocamente los activos digitales. El analista no se centra en la criptografía, lo que hace que su toma de decisión sobre la criptografía sea aún más interesante. La razón para la retirada de Capital Account fue que un empleado del gobierno publicó erróneamente la agenda del presidente de la SEC en Internet. Afortunadamente, algunas personas sabias eran lo suficientemente sabias como para capturar algunas imágenes antes de que se tomara. (La agenda se ha lanzado desde el 4 de septiembre). Lo que se vio en la agenda fue un impulso ambicioso en los siguientes temas: la formación de capital de pequeñas empresas, la estructura del mercado de criptomonedas, algunos temas profundos en las criptomonedas, y dar a más estadounidenses acceso a inversiones alternativas. Fue una secuencia de artículos relacionados con lo que el Sr. Atkins planteó en su discurso “Proyecto Crypto” entregado hace poco más de un mes. La agenda fue prueba de que la SEC se está preparando para no sólo hablar de la conversación, sino caminar. El discurso de la SEC "Proyecto Crypto" fue algo que mencioné en afirmando “no eres lo suficientemente bullish”.Es porque la mayor parte del mundo no está conectando completamente los puntos sobre lo que está sucediendo. El Divino Uno-Dos Los EE.UU. no solo están haciendo que la inversión en criptomonedas sea correcta o aceptable en los mercados tradicionales... Fue una discusión sobre cómo llevar el sistema financiero en cadena. La administración, los reguladores y los legisladores se están enfocando en la criptografía. La agenda actual de la SEC es una continuación de ese sentimiento. Para mostrar la gravedad de todo esto, conectemos los puntos realmente rápidamente con el impulso de la administración estadounidense y lo que se dijo en Jackson Hole... La innovación es ahora una necesidad para impulsar la productividad. Estados Unidos está avanzando a un ritmo acelerado para abrazar la industria de activos digitales.Es una solución principal a los problemas retratados en Jackson Hole - No suficientes empresas lideradas por constructores. Ahora, es el 4 de septiembre cuando edito este artículo antes de publicar el domingo 7 de septiembre, y espero que antes de que esto sea publicado, veremos el último proyecto de la Ley de Claridad hacer las rondas con una nueva ola de ediciones para que el Senado revise. En la vanguardia del lanzamiento, la criptografía será el principal punto de conversación que saldrá de Washington durante las próximas cuatro semanas, ya que el Congreso espera votar el proyecto de ley antes de que septiembre termine. Esto significa que en las próximas semanas, los líderes de criptografía serán invitados por los medios de noticias financieras a salir al aire y dar sus ideas... Que en toda la realidad, para nosotros los nativos de la criptografía, ya sabemos quiénes serán esos cabezas de conversación y qué dirán. Tom Lee: Estoy durmiendo en mi oficina hasta que el ETH alcance los 80.000 dólares. Hay sólo una silla. Novogratz: He tatuado SOL en mi cráneo porque es la parte superior de la mente. Mientras tanto... a medida que los shillers se deslizan, tendrás a Bessent, Trump, Lutnick, Sacks y otros jugadores de Washington D.C. gritando al mundo que la criptografía es el futuro. Incluso Eric Trump se agradecerá a sí mismo por decirle que compre criptomonedas unos meses atrás. El shilling implacable está a punto de desembocar al mismo tiempo que CLARITY Act gana atención en Washington D.C. Y la parte importante de todo esto... Su punto de prueba para el éxito... Ya sea Trump, Tom Lee o los legisladores, el precio está subiendo. Los pechos más grandes que hemos visto están a punto de explotar al mundo con su mensaje. Ya no estamos limitados a la criptomoneda. El juego es más grande.Es el escenario global. Y la criptografía en esta ecuación es la solución física desafiante para Trump y Co. para limpiar esa brecha de 50 pies que existe en la productividad laboral. ¡El suelo! Lo que es otra forma de decir, no subestimes este momento. Bessent consigue controlar la curva de rendimiento a través de stablecoins. Trump consigue ganar miles de millones de dólares en ganancias de su criptografía. Wall Street obtiene una nueva clase de activos para lucrar. Y el dólar estadounidense consigue socavar casi todas las monedas soberanas para fortalecer el poder de negociación geopolítico de DC. Estos son los incentivos. Puede que no nos gusten algunas de las realidades aquí, pero todos somos solo un pasajero en este proverbial autobús de 1990 que está a punto de intentar limpiar la brecha para sacar una repetición del mercado financiero de la era del dot-com. Estamos acelerando sin señales de desaceleración. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de las criptomonedas y los activos financieros? Bueno, ahí es donde viene la audaz predicción... Y es el tema para la Parte Segunda ya que requiere mucho tinta para ser derramada.Cuando salga, también introduciré una oportunidad que no quieres perder en que juega directamente en esta predicción. Hasta entonces... tu pulso en la criptografía, Ben Lilly