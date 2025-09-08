Motorvägen är tom... Undantaget var en 20-tons buss som gick ner i en byggnadszon vid 65 mph. En kvart mil framåt var en 50-fots avstånd i I-105 South Central Los Angeles överpass. Förstörelsen var nära ... Och nej, bussen kunde inte bara komma till ett stopp. Några manikyr knäppte en bomb till underfordonet som smugglades för att explodera om smutsen av metall föll under 50 mph. Svaret på denna situation av mannen som hjälper föraren att fatta beslut ... ”Floor it!” För alla du Gen Zs där ute, detta var byggnaden upp till en av de roligaste Hollywood stunt scenerna i 1994 film Speed. Det uppmanade medelkurvande fysikstudenter att snabbt dubba ögonblicket som "vinnaren för den värsta scenen enligt fysikens lagar i någon film". Källa: tvtropes.org Men slutresultatet var att folk inte brydde sig. Filmen var en stor succé och lanserade Keanu Reeves till stardom. Han var den valda innan Morpheus erbjöd honom en flykt från sin verklighet år senare. Och sanningen om det hela, vi sitter här idag fatande ner en liknande motorväg inför en lika omöjlig klyfta. Endast detta är inte på en öde motorväg. Det sitter i den finansiella världen. Sysselsättningsförhållandena mjuknar, inflationen är klibbig och arbetsproduktiviteten är i tanken. En som känns som att samma 50-fots gap Mr Reeves var tvungen att övervinna. Den roliga delen... Svaret vi hör från Trump-administrationen är ungefär detsamma. Och golv det! Vi accelererar i brytningshastighet och förbereder oss för vad som kan utmana den finansiella fysiken.Om det kommer att fungera eller inte, kommer bara tiden att säga. Men under de kommande månaderna betyder det en sak. Vi är på väg att köra saker varmt. The Perp Walk Från Perp Walk I den föregående » "Vi berörde hur finansmarknaderna speglar tjurloppet 1996-1999. Espresso Den gudomliga en-två Vi avreglerar krypto och möjliggör konkurrens.Och de federala fonderna blir lägre (Få 1990-talets hastighetsreferens från tidigare nu?). Men med all hype som omger andra sektorer som AI, robotteknik och andra områden ... Varför ett sådant tryck på kryptovalutor? För att göra det måste vi bättre förstå den senaste "perp walk". Perp walk är namnet som ges när polisen går en brottsling i handdukar framför media. Det säkerställer att pressen får de bilder de behöver för att köra sina berättelser om den fångade gärningsmannen. Termen, till bankirernas motvilja, används också för den årliga Jackson Hole Symposium ögonblick när centralbankerna ta sin promenad utanför konferensen för pressen att fånga sina ceremoniella bilder. I år anslöt sig Powell till Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde, Bank of Japan-guvernören Kazuo Ueda och Bank of England-guvernören Andrew Baily. Dessa breda ögon, bushy svansade bankirer var alla samlade för att symbolisera något. Det jag bryr mig om är de presentationer de bara lyssnade på. Det beror på att den som är vem av banking bara blev plundrad ... Och baserat på det fotot ovan, sitter det inte bra. Du kan se det i deras ansikten. Baily ser ögonblick bort från kollapsen medan Powell klämmer sin egen hand för att distrahera sig från obehag av det hela. Förmodligen för att hon verkar hålla p-piller i sin högra hand, vägrar att acceptera verkligheten. Så vad fan var detta outhärdliga piller? För en viss bakgrund är symposiet en händelse där bankirer vill lära sig mer om ett specifikt ämne.Temat i år var ”Arbetsmarknader i övergång – demografi, produktivitet och makroekonomisk politik”. Aka, hur man får världens bönder att göra mer. För att förbereda sig för evenemanget ber symposiet akademiker att förbereda forskning och en presentation många månader i förväg. Detta gör mötet anmärkningsvärt eftersom det berättar vad centralbankernas största oro är globalt och vi får se vad som i slutändan kan bli en lösning på denna oro. Vad är det för problem och lösning... För dem som har följt Espresso i flera år kan nu komma ihåg en tredelad serie som kallas Macro Cycles. I makrocykler del III: Vi gick in i detalj på hur USA och världen kommer att behöva bekämpa inflationen genom att ta itu med nedgången i arbetsproduktiviteten. Återställa förtroende De metoder som nämns på vad regeringen kommer att vända var de uppenbara: robotteknik, AI, autonoma bilar ... och den mindre uppenbara: kryptering. Här är ett avsnitt från essäet. Nu måste vi inse att Macro Cycles skrevs för mer än tre år sedan. Vid den tiden utfärdade Gary Gensler stämningar och stämningar i samma takt som han upprepade att värdepapperslagar var tillräckliga för dagens marknader. Lagar som skrevs före internet, före 24/7-marknader, före kryptovalutor.Lagar som skrevs när USA bokstavligen bara kom ut ur häst- och buggy-åldern. Jag säger allt detta eftersom flera av er som läser dessa ord på din skärm trodde att jag hade en för många hits av crypto hopium med tanke på känslan av crypto vid den tiden. Fatta mig inte fel, jag får det ... TerraUSD hade brutit pinnen och LUNA lyckades radera 40 miljarder dollar i marknadskapacitet på några dagar. Kryptovärlden sattes bokstavligen i brand med den slutliga handlingen av FTX ännu inte att spela ut. Gensler kallade kryptovaluta en boogeyman vid varje tillfälle, och synen på kryptovaluta som en frälsare för produktivitetstillväxt skrevs av några av de hårdaste anhängarna. Jag fördubblade i mars 2023 och lade upp en handbok om hur stablecoins skulle omfamna administrationen. jag bröt ner hur stablecoins erbjöd en kortsiktig lösning på skuldbomben eftersom det ändrade pengar till skulddollar - ett koncept som just nu blir mainstream idag. Jag skriver denna back patting sekvens av historiska för att hjälpa till att credentialize vad jag förväntar mig att hända nästa. Stå upp och stanna här med mig... Världens bankirer plundrades av behovet av att öka produktiviteten och bilderna som sammanfattar evenemangets viktigaste takeaways sammanfattas i de två bilderna nedan. Grundare som är byggare skapar 40-70% fler sysselsättningsmöjligheter för ekonomin än icke-byggare. Hämtningen på denna första slide bör vara enkel ... Gå ut ur vägen för dem som vill innovera. Låt dem bryta saker. Och om något, främja mer av det eftersom de skapar de jobb som gör elfenbenstorns befintliga rikare. Den andra bilden... Vi har inte många byggherrar-ledda företag längre. Det vill säga, reglering har framgångsrikt skrämt byggare från att starta ett företag. En 44% minskning av byggare-ledda startups under de senaste 15 åren är inget att glänsa över. komplicera detta problem, och det är en hel del jobb under det senaste decenniet. Visst.. det fanns några andra bilder och samtal som var upplysande. Några tidbitar gavs på stora företag som får för många statliga forskningsbidrag jämfört med mindre startups ... Nedgången i födelsetal blir ett systemiskt problem för globala ekonomier ... och Den gamla "Taylor-principen" för inflation kastades officiellt i papperskorgen. Men när det gäller marknaderna är de två glidningarna ovan avgörande.De signalerar att banker och statliga myndigheter behöver förbättra produktiviteten genom att omfamna innovation. Acceleration, inte reglering, är lösningen på produktivitetsgapet. Det som gör nästa del ännu mer spännande... Q4 Is For Crypto Q4 är för kryptovaluta En analytiker jag följer, som heter Capital Account, om finansiell lagstiftning och lobbyinsatser nämnde förra helgen att den högsta prioriteringen för Atkins och SEC är otvetydigt digitala tillgångar. Analytikern fokuserar inte på krypto, vilket gör hans takeaway på krypto ännu mer intressant. Anledningen till Capital Accounts borttagning var en regeringsanställd som felaktigt publicerade SEC: s ordförandes dagordning på internet. Lyckligtvis var några kunniga individer kloka nog att skärmdumpa några bilder innan det togs ner. (Agenda har sedan släppts den 4 september). Det som sågs på dagordningen var ett ambitiöst tryck på följande ämnen: bildandet av småföretagskapital, kryptomarknadsstrukturen, några djupa kryptomål och att ge fler amerikaner tillgång till alternativa investeringar. Det var en sekvens av punkter relaterade till vad Mr Atkins lade ut i sin "Project Crypto" tal levererades för drygt en månad sedan. SEC: s "Project Crypto" tal var något jag nämnde i genom att säga "du är inte bullish nog".Det beror på att det mesta av världen inte helt ansluter prickarna på vad som händer. Den gudomliga en-två USA gör inte bara kryptoinvesteringar ok eller acceptabla på traditionella marknader ... Det var en diskussion om hur man tar det finansiella systemet på kedjan. Administration, tillsynsmyndigheter och lagstiftare går alla in på kryptovalutor. SEC: s nuvarande agenda är en fortsättning på den känslan. För att visa allvaret i det hela, låt oss ansluta punkterna riktigt snabbt på den amerikanska administrationens tryck och vad som sägs på Jackson Hole ... Innovation är nu en nödvändighet för att öka produktiviteten. USA går framåt i en accelererad takt för att omfamna den digitala tillgångsbranschen.Det är en viktig lösning på de problem som avbildas på Jackson Hole - Inte tillräckligt med byggherrledda företag. Nu är det den 4 september när jag redigerar det här inlägget innan jag publicerar på söndag den 7 september, och jag förväntar mig innan detta publiceras, kommer vi att se det senaste utkastet till CLARITY Act göra rundorna med en ny våg redigeringar för senaten att granska. På höjden av frisättningen kommer krypto att vara den viktigaste diskussionspunkten som kommer ut ur Washington under de kommande fyra veckorna eftersom kongressen ser ut att rösta om lagförslaget innan september kommer till ett slut. Det betyder att i de kommande veckorna kommer krypto-talande huvuden att bli ombedd av finansiella nyhetsmedier att komma i luften och ge sina insikter ... Vilket i all verklighet, för oss krypto-födda, vet vi redan vem dessa talande huvuden kommer att vara och vad de kommer att säga. Tom Lee: Jag sover på mitt kontor tills ETH når $ 80k. Det finns bara en stol. Novogratz: Jag har en sol tatuering på mitt skalle eftersom det är toppen av sinnet. Under tiden ... när shillers sköljer, kommer du att ha Bessent, Trump, Lutnick, Sacks och andra Washington D.C. spelare som skriker till världen att krypto är framtiden. Även Eric Trump kommer att tacka sig själv för att berätta för dig att köpa krypto några månader tillbaka. Den obevekliga shilling är på väg att utvecklas precis som CLARITY Act får mindshare i Washington D.C. Och den viktiga delen av allt detta... Deras bevis på framgång ... Oavsett om det är Trump, Tom Lee eller lagstiftare är priset stiger. De största shillarna vi någonsin har bevittnat är på väg att blåsa världen med sitt budskap. Vi är inte begränsade till krypto twitter längre. Spelet är större.Det är den globala scenen. Och krypto i denna ekvation är den fysik utmanande lösningen för Trump och Co. att rensa det 50ft gapet som existerar i arbetsproduktivitet. Och golv det! Vilket är ett annat sätt att säga, underskatt inte det här ögonblicket. Bessent får kontrollera avkastningskurvan genom stablecoins. Trump får tjäna miljarder i vinst från sin krypto-grift. Wall Street får en ny tillgångsklass att tjäna på. Och den amerikanska dollarn får underkasta nästan varje suverän valuta för att stärka DC: s geopolitiska förhandlingsmakt. Det är dessa incitament. Vi kanske inte gillar några av verkligheterna här, men vi är alla bara en passagerare på den här ordspråkiga 1990-talets buss som är på väg att försöka rensa klyftan för att dra en finansiell marknad som upprepar dot-com-era. Vi accelererar utan tecken på att sakta ner. Så vad betyder detta för framtiden för kryptovalutor och finansiella tillgångar?Ja, det är där den djärva förutsägelsen kommer in... Och det är ämnet för del två eftersom det kräver en hel del bläck att hällas ut. När det kommer ut, kommer jag också att introducera en möjlighet du inte vill missa på som spelar rätt in i denna förutsägelse. Fram till dess... Din puls på krypto, Ben Lilly