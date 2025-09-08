A estrada estava vazia... A exceção foi um ônibus de 20 toneladas descendo uma zona de construção a 65 mph. Um quarto de milha à frente era uma distância de 50 pés na I-105 South Central Los Angeles Overpass. A destruição era iminente... E não, o ônibus não podia simplesmente chegar a uma parada. Alguns maníacos amarraram uma bomba ao submarino que foi manipulado para explodir se o pedaço de metal caísse abaixo de 50 mph. A resposta a esta situação pelo homem que ajuda o motorista a tomar decisões... “Floor it!” Para todos vocês Gen Zs lá fora, esta foi a construção até uma das cenas de acção de Hollywood mais engraçadas do filme Speed de 1994. Isso levou os alunos da curva média da Física a rapidamente chamarem o momento de "o vencedor da pior cena de acordo com as leis da física em qualquer filme". Fonte: tvtropes.org Mas o resultado final foi que as pessoas não se importaram. O filme foi um grande sucesso e lançou Keanu Reeves para a estrela. Keanu Reeves foi o escolhido antes de Morpheus oferecer-lhe uma fuga de sua realidade anos depois. E a verdade de tudo isso, estamos sentados aqui hoje a barrilhar uma auto-estrada semelhante enfrentando uma lacuna igualmente impossível. Apenas este não está em uma auto-estrada deserta, está no mundo financeiro. As condições de emprego estão suavizando, a inflação está pegajosa e a produtividade do trabalho está no tanque. É uma configuração feia.Um que parece que a mesma lacuna de 50 pés que o Sr. Reeves teve que superar. A parte engraçada... A resposta que estamos ouvindo da administração Trump é muito a mesma. E o chão! Estamos acelerando a uma velocidade incrível, preparando-nos para o que pode desafiar a física financeira.Se vai funcionar ou não, só o tempo dirá. Mas nos próximos meses, isso significa uma coisa. Estamos prestes a fazer as coisas quentes. The Perp Walk O Perp Walk Na anterior » “Nós tocamos como os mercados financeiros estão refletindo a corrida de touros de 1996-1999. Espresso O Divino Um ou Dois Estamos desregulando criptomoedas e permitindo a concorrência.E os fundos federais estão ficando mais baixos (Obtenha a referência de velocidade dos anos 1990 a partir de agora?). Mas com todo o hype em torno de outros setores como IA, robótica e outras áreas... Por que tal pressão sobre a criptografia? Para isso, precisaremos entender melhor o mais recente “perp walk”. Perp walk é o nome dado quando a polícia caminha um criminoso em luvas na frente dos meios de comunicação. O termo, para o desgosto dos banqueiros, também é usado para o momento anual do Jackson Hole Symposium, quando os banqueiros centrais fazem sua caminhada fora da conferência para a imprensa capturar suas fotos cerimoniais. Este ano, Powell se juntou ao presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ao governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, e ao governador do Banco da Inglaterra, Andrew Baily. Esses banqueiros de cauda, de olhos largos, estavam todos reunidos para simbolizar algo.Quanto ao que aquilo era, eu não tenho uma pista. O que me interessa são as apresentações que eles estavam apenas ouvindo. Isso é porque o que é quem de bancos acabou de ser roubado... E com base nessa foto acima, não está sentado bem. Baily olha momentos longe do colapso enquanto Powell está apertando sua própria mão para distrair-se do desconforto de tudo isso. Lagarde... Bem, ela parece sem fase. Provavelmente porque ela parece estar segurando a pílula em sua mão direita, recusando-se a aceitar a realidade. Então, o que diabos era essa pílula insuportável? Para alguns, o Simpósio é um evento onde os banqueiros querem aprender mais sobre um tópico específico.O tema deste ano foi “Mercados de Trabalho em Transição – Demografia, Produtividade e Política Macroeconômica”. Aka, como conseguir que os camponeses do mundo façam mais. Para se preparar para o evento, o Simpósio pede aos acadêmicos que preparem a pesquisa e uma apresentação com muitos meses de antecedência. Isso torna a reunião notável porque nos diz qual é a maior preocupação dos banqueiros centrais globalmente. O que é esse problema e a solução... Para aqueles que têm seguido Espresso por vários anos agora pode lembrar uma série de três partes chamada Macro Ciclos. Em Macro Ciclos Parte III: “Nós investimos em detalhes sobre como os EUA e o mundo precisarão combater a inflação abordando o declínio da produtividade do trabalho. Restauração da confiança Os métodos mencionados sobre o que o governo virará foram os óbvios: robótica, IA, carros autônomos... e o menos óbvio: criptografia. Aqui está um trecho do ensaio. Agora, precisamos perceber que Macro Cycles foi escrito há mais de três anos. Na época, Gary Gensler estava emitindo denúncias e processos no mesmo ritmo que ele estava repetindo que as leis de valores mobiliários eram adequadas para os mercados de hoje. Leis que foram escritas antes da internet, antes dos mercados 24/7, antes da criptografia. Eu digo tudo isso porque vários de vocês lendo essas palavras em sua tela acreditavam que eu tinha um monte de hits de cripto hopium dado o sentimento de cripto na época. Não me engane, eu tenho... TerraUSD tinha quebrado a peg e LUNA conseguiu esvaziar US $ 40 bilhões em capital de mercado em questão de dias. O mundo da criptomoeda estava literalmente a ser incendiado com o ato final do FTX ainda para se jogar. Gensler estava chamando a criptografia de um boogeyman em todas as oportunidades, e a visão de que a criptografia era um salvador para o crescimento da produtividade foi descartada por alguns dos mais duros apoiadores. Eu dobrei em março de 2023 e coloquei um livro sobre como as stablecoins seriam adotadas pela administração. eu quebrei como as stablecoins ofereceram uma solução de curto prazo para a bomba da dívida, uma vez que mudou o dinheiro para dólares da dívida - um conceito que agora está se tornando mainstream hoje. Escrevo esta sequência de histórias para ajudar a acreditar no que espero que aconteça a seguir. Então, levante-se e fique comigo aqui... Os banqueiros do mundo foram saqueados com a necessidade de aumentar a produtividade.E os slides que resumem as tomadas mais importantes do evento são resumidos nos dois slides abaixo. Os fundadores que são construtores criam 40-70% mais oportunidades de emprego para a economia do que os não-construtores. O primeiro passo para a realização deste projeto deve ser simples... Saia do caminho daqueles que querem inovar.Deixe-os quebrar as coisas.E se houver alguma coisa, fomente mais, porque eles criam os empregos que tornam as torres de marfim mais ricas. O segundo slide... Já não temos muitas empresas lideradas por construtores. Ou seja, a regulamentação tem com sucesso assustado os construtores de iniciar um negócio. Uma queda de 44% nas startups lideradas por construtores nos últimos 15 anos não é nada para brilhar. Claro... houve alguns outros slides e conversas que foram esclarecedoras. Alguns dados foram fornecidos sobre as grandes corporações recebendo muito subsídios de pesquisa do governo em comparação com startups menores... A queda nas taxas de natalidade está se tornando um problema sistêmico para as economias globais... e O velho “princípio Taylor” para a inflação foi oficialmente jogado no lixo. Mas no que diz respeito aos mercados, os dois slides acima são cruciais.Eles sinalizam que os banqueiros e as autoridades governamentais precisam melhorar a produtividade adotando a inovação. A aceleração, não a regulação, é a solução para a lacuna de produtividade. O que torna a próxima parte ainda mais emocionante... Q4 Is For Crypto Q4 é para criptomoedas Um analista que eu sigo, chamado Capital Account, sobre legislação financeira e esforços de lobby mencionou no fim de semana passado que a principal prioridade para o Sr. Atkins e a SEC é inequivocamente ativos digitais. O analista não se concentra na criptomoeda, o que torna sua abordagem da criptomoeda ainda mais interessante. A razão para a retirada da Capital Account foi um funcionário do governo que publicou erroneamente a agenda do presidente da SEC na internet. Felizmente, algumas pessoas sábias eram inteligentes o suficiente para capturar algumas imagens antes de serem tiradas. (A agenda foi lançada em 4 de setembro). O que foi visto na agenda foi um impulso ambicioso nos seguintes tópicos: formação de capital de pequenas empresas, estrutura do mercado de criptomoedas, alguns tópicos de criptomoedas profundos e dar mais americanos acesso a investimentos alternativos. Foi uma sequência de itens relacionados ao que o Sr. Atkins colocou em seu discurso “Project Crypto” entregue há pouco mais de um mês. O discurso da SEC "Projeto Crypto" foi algo que eu mencionei em afirmando “você não é bullish o suficiente”.É porque a maior parte do mundo não está conectando os pontos sobre o que está acontecendo. O Divino Um ou Dois Os EUA não estão apenas tornando o investimento em criptomoedas OK ou aceitável nos mercados tradicionais... Foi uma discussão sobre como trazer o sistema financeiro para a cadeia. A administração, os reguladores e os legisladores estão indo em tudo sobre criptografia. A agenda atual da SEC é uma continuação desse sentimento. Para mostrar a gravidade de tudo isso, vamos conectar os pontos realmente rápido sobre a pressão da administração dos EUA e o que foi dito em Jackson Hole ... A inovação é agora uma necessidade para aumentar a produtividade. Os EUA estão avançando a um ritmo acelerado para abraçar a indústria de ativos digitais.É uma solução principal para os problemas retratados em Jackson Hole - Não são suficientes empresas lideradas por construtores. Agora, é 4 de setembro, enquanto eu edito este artigo antes de publicar no domingo, 7 de setembro, e eu estou esperando que antes que isso seja publicado, veremos o mais recente projeto de CLARITY Act fazer as rodadas com uma nova onda de edições para o Senado para revisar. Na véspera do lançamento, a criptografia será o principal ponto de discussão a sair de Washington nas próximas quatro semanas, já que o Congresso espera votar sobre o projeto de lei antes de setembro chegar ao fim. Isso significa que nas próximas semanas, cabeças falantes de criptografia serão solicitadas pelas mídias de notícias financeiras para sair e dar suas ideias. O que em toda a realidade, para nós nativos de criptomoedas, já sabemos quem serão essas cabeças falantes e o que dirão. Tom Lee: Estou dormindo no meu escritório até que o ETH chegue a US$ 80 mil. Acho que só há uma cadeira. Novogratz: Eu tenho uma tatuagem de SOL no meu crânio porque é o topo da mente. Enquanto isso... à medida que os shillers balançam, você terá Bessent, Trump, Lutnick, Sacks e outros jogadores de Washington D.C. gritando ao mundo dizendo que a criptografia é o futuro. Até mesmo Eric Trump agradecerá a si mesmo por lhe dizer para comprar criptomoedas alguns meses atrás. O shilling implacável está prestes a se desdobrar, assim como a CLARITY Act ganha atenção em Washington D.C. E a parte importante de tudo isso... Seu ponto de prova para o sucesso... Seja Trump, Tom Lee ou legisladores, o preço está subindo. Os maiores shills que já testemunhamos estão prestes a explodir o mundo com sua mensagem. Nós não estamos mais limitados ao Twitter de criptomoedas. O jogo é maior.É o palco global. E a criptografia nesta equação é a solução desafiadora da física para Trump e Co. para limpar essa lacuna de 50 pés que existe na produtividade do trabalho. E o chão! O que é outra maneira de dizer, não subestime este momento. Bessent consegue controlar a curva de rendimento através de stablecoins. Trump consegue fazer bilhões de lucros de sua criptomoeda. Wall Street recebe uma nova classe de ativos para lucrar com. E o dólar dos EUA consegue minar quase todas as moedas soberanas para fortalecer o poder de negociação geopolítica da DC. São esses os incentivos. Podemos não gostar de algumas das realidades aqui, mas somos todos apenas um passageiro neste proverbial ônibus de 1990 que está prestes a tentar limpar a lacuna para puxar uma repetição do mercado financeiro da era do dot-com. Estamos acelerando sem sinais de desaceleração. Então, o que isso significa para o futuro das criptomoedas e ativos financeiros?Bem, é aí que a previsão ousada vem em... E é o tema para a Parte Dois, pois requer muita tinta para ser derramada.Quando sair, eu também vou introduzir uma oportunidade que você não vai querer perder em que joga direito nesta previsão. Até então... Seu pulso na criptografia, Ben Lilly