Der Boden ist

Die Autobahn war leer... The exception was a 20-ton bus barreling down a construction zone at 65 mph. Ein Viertel Meile voraus war eine 50-Fuß-Lücke in der I-105 South Central Los Angeles Overpass. Die Zerstörung war unmittelbar bevor ... Und nein, der Bus konnte nicht einfach anhalten. Einige Maniac befestigte eine Bombe an die Unterfahrzeug, die manipuliert wurde, um zu explodieren, wenn der Hauch von Metall unter 50 Meilen pro Stunde fiel. Die Antwort auf diese Situation durch den Mann, der dem Fahrer hilft, Entscheidungen zu treffen ... „Floor it!“ Für all die Gen Zs da draußen, war dies der Aufbau zu einer der lustigsten Hollywood-Stunt-Szenen des Films Speed von 1994. Es forderte mittelkurvige Physikstudenten auf, den Moment schnell als "Gewinner für die schlimmste Szene nach den Gesetzen der Physik in jedem Film" zu bezeichnen. Quelle: tvtropes.org Aber das Endergebnis war, dass die Leute sich nicht kümmerten. Der Film war ein großer Erfolg und führte Keanu Reeves zu den Stars. Keanu Reeves war der Auserwählte, bevor Morpheus ihm Jahre später eine Flucht aus seiner Realität bot. Und die Wahrheit davon ist, dass wir heute hier sitzen und eine ähnliche Autobahn mit einer ebenso unmöglichen Lücke konfrontiert haben. Nur diese ist nicht auf einer verlassenen Autobahn, sie sitzt in der Finanzwelt. Die Beschäftigungsbedingungen erweichen sich, die Inflation ist klebrig und die Produktivität der Arbeit ist im Tank. Es ist eine hässliche Einrichtung, die sich wie die gleiche 50-Fuß-Lücke anfühlt, die Mr. Reeves überwinden musste. Der lustige Teil... Die Antwort, die wir von der Trump-Administration hören, ist sehr ähnlich. Der Boden es! Wir beschleunigen mit hoher Geschwindigkeit, um uns darauf vorzubereiten, was die Finanzphysik herausfordern könnte. Ob es funktioniert oder nicht, wird nur die Zeit sagen. Aber in den kommenden Monaten bedeutet das eine Sache. Wir sind bereit, die Dinge heiß zu machen. In der vorherigen » "Wir haben berührt, wie die Finanzmärkte den Bullenlauf von 1996-1999 widerspiegeln. Espresso Der Göttliche Einer-Zwei Wir deregulieren Kryptowährungen und ermöglichen den Wettbewerb.Und die Bundesfonds werden niedriger (Holen Sie sich die 1990er-Fast-Referenz von früher jetzt?). Aber mit all dem Hype um andere Sektoren wie KI, Robotik und andere Bereiche ... Warum einen solchen Druck auf Krypto? Dafür müssen wir den neuesten „perp walk" besser verstehen. Perp walk ist der Name, für den die Polizei einen Verbrecher in Handschuhen vor den Medien geht.Es stellt sicher, dass die Presse die Fotos bekommt, die sie benötigen, um ihre Geschichten über den gefangenen Täter zu laufen. Der Begriff, der den Bankiers nicht gefällt, wird auch für den jährlichen Moment des Jackson Hole Symposiums verwendet, wenn Zentralbanker außerhalb der Konferenz spazieren gehen, damit die Presse ihre zeremoniellen Fotos aufnimmt. In diesem Jahr schloss sich Powell der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde, dem Gouverneur der Bank of Japan Kazuo Ueda und dem Gouverneur der Bank of England Andrew Baily an. Diese breiten Augen, bushy schwanzigen Banker waren alle versammelt, um etwas zu symbolisieren. Was mich interessiert, sind die Präsentationen, die sie gerade hören. Das liegt daran, dass derjenige, der von Banking ist, gerade geklaut wurde ... Und basierend auf diesem Foto oben, sitzt es nicht gut. Sie können es in ihren Gesichtern sehen. Baily sieht Momente weg vom Zusammenbruch, während Powell seine eigene Hand drückt, um sich von dem Unbehagen des Ganzen abzulenken. Lagarde... Nun, sie sieht unphasisch aus. Wahrscheinlich weil sie die Pille in der rechten Hand hält und sich weigert, die Realität zu akzeptieren. Was zum Teufel war diese unerträgliche Pille? Für einige Hintergrund ist das Symposium eine Veranstaltung, bei der Banker mehr über ein bestimmtes Thema erfahren möchten.Das Thema dieses Jahres war „Arbeitsmärkte im Übergang – Demographie, Produktivität und makroökonomische Politik“. Aka, wie man die Bauern der Welt dazu bringt, mehr zu tun. Um sich auf die Veranstaltung vorzubereiten, fordert das Symposium die Akademiker auf, ihre Forschung und eine Präsentation viele Monate im Voraus vorzubereiten. Dies macht das Treffen bemerkenswert, da es uns sagt, was die größte Sorge der Zentralbanker weltweit ist. Was für ein Problem und eine Lösung ist... Für diejenigen, die espresso seit mehreren jahren verfolgen, erinnern sie sich vielleicht an eine dreiteilige serie namens macro cycles. In Makro-Zyklen Teil III: Wir haben uns detailliert darüber informiert, wie die USA und die Welt die Inflation bekämpfen müssen, indem wir den Rückgang der Arbeitsproduktivität angehen. Vertrauen wiederherstellen Die Methoden, auf die sich die Regierung wenden wird, waren die offensichtlichen: Robotik, KI, autonome Autos ... und die weniger offensichtliche: Krypto. Hier ein Snippet aus dem Essay. Jetzt müssen wir erkennen, dass Macro Cycles vor mehr als drei Jahren geschrieben wurde. Damals gab Gary Gensler Anklagen und Klagen in demselben Tempo aus, in dem er wiederholte, dass Wertpapiergesetze für die heutigen Märkte angemessen seien. Gesetze, die vor dem Internet, vor 24/7-Märkten, vor Krypto geschrieben wurden. Ich sage das alles, weil einige von Ihnen, die diese Wörter auf Ihrem Bildschirm lesen, glaubten, dass ich zu viele Hits von Krypto-Hopium hatte, angesichts des Gefühls von Krypto zu der Zeit. Machen Sie mich nicht falsch, ich bekomme es ... TerraUSD hatte den Pegel gebrochen und LUNA gelang es, 40 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung in wenigen Tagen zu löschen. Die Welt der Kryptowährung wurde buchstäblich mit dem endgültigen Akt von FTX angezündet. Gensler nannte Krypto bei jeder Gelegenheit einen Boogeyman, und die Ansicht, dass Krypto ein Retter für das Produktivitätswachstum ist, wurde von einigen der hartnäckigsten Unterstützer abgeschrieben. Ich verdoppelte mich im März 2023 und stellte ein Spielbuch dar, wie Stablecoins von der Regierung angenommen werden würden. Ich brach ab, wie Stablecoins eine kurzfristige Lösung für die Schuldenbombe anbot, da es Geld in Schuldendollars verwandelte - ein Konzept, das heute gerade zum Mainstream wird. Ich schreibe diese zurückziehende Sequenz von Historikalen, um zu helfen, zu bestätigen, was ich erwarten werde, dass es als nächstes passiert. Also steh auf und bleib bei mir hier... Die Banker der Welt wurden mit der Notwendigkeit geplündert, die Produktivität zu steigern.Und die Folien, die die wichtigsten Takeaways der Veranstaltung zusammenfassen, werden in den beiden Folien unten zusammengefasst. Gründer, die Bauherren sind, schaffen 40-70% mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für die Wirtschaft als Nicht-Bauherren. Der Takeaway auf diesem ersten Slide sollte einfach sein ... Kommen Sie aus dem Weg derjenigen, die innovieren wollen.Lassen Sie sie Dinge brechen.Und wenn irgendetwas, fördern Sie mehr davon, weil sie die Jobs schaffen, die den Elfenbeinturm reicher machen. Die zweite Folie... Wir haben nicht mehr viele Bauherrenunternehmen. Das heißt, die Regulierung hat Bauherren erfolgreich erschreckt, ein Unternehmen zu gründen. Ein 44-prozentiger Rückgang der von Bauherren geführten Start-ups in den letzten 15 Jahren ist nichts zu übersehen. Sicher ... es gab einige andere Folien und Gespräche, die erleuchtend waren. Einige Zeitpunkte wurden für große Unternehmen bereitgestellt, die im Vergleich zu kleineren Startups zu viele staatliche Forschungssubventionen erhalten ... Der Rückgang der Geburtenraten wird zu einem systemischen Problem für globale Volkswirtschaften ... und Das alte „Taylor-Prinzip“ für die Inflation wurde offiziell in den Müll geworfen. Aber was die Märkte betrifft, sind die beiden oben genannten Folien entscheidend: Sie signalisieren, dass Banker und Regierungsbehörden die Produktivität verbessern müssen, indem sie Innovationen annehmen. Beschleunigung, nicht Regulierung, ist die Lösung für die Produktivitätsdifferenz. Was den nächsten Teil noch spannender macht... Q4 Is For Crypto Q4 ist für Krypto Ein Analyst, dem ich folge, genannt Capital Account, über Finanzgesetzgebung und Lobbyarbeit bemerkte letztes Wochenende, dass die oberste Priorität für Mr. Atkins und die SEC eindeutig digitale Vermögenswerte sind. Der Analyst konzentriert sich nicht auf Kryptowährungen, was seinen Ausflug auf Kryptowährungen noch interessanter macht. Der Grund für die Abreise von Capital Account war ein Regierungsangestellter, der die Tagesordnung des SEC-Vorsitzenden fälschlicherweise im Internet veröffentlichte. Glücklicherweise waren einige geschickte Personen klug genug, um einige Bilder zu screenshotzen, bevor sie abgenommen wurden. (Die Agenda wurde seitdem am 4. September veröffentlicht.) Was in der Tagesordnung gesehen wurde, war ein ehrgeiziger Druck auf die folgenden Themen: die Kapitalbildung von kleinen Unternehmen, die Struktur des Krypto-Marktes, einige tiefe Krypto-Themen und den Zugang zu alternativen Investitionen für mehr Amerikaner. Es war eine Sequenz von Punkten im Zusammenhang mit dem, was Herr Atkins in seiner "Project Crypto" Rede vor etwas mehr als einem Monat vorgelegt.Die Tagesordnung war Beweis, dass die SEC sich darauf vorbereitet, nicht nur das Gespräch zu sprechen, sondern den Spaziergang zu gehen. Die SEC "Project Crypto" Rede war etwas, was ich erwähnt habe durch die Aussage „Sie sind nicht bullisch genug“. Das liegt daran, dass der Großteil der Welt die Punkte nicht ganz mit dem verbindet, was vor sich geht. Der Göttliche Einer-Zwei Die USA machen nicht nur Krypto-Investitionen in den traditionellen Märkten ok oder akzeptabel ... Es war eine Diskussion darüber, wie das Finanzsystem auf der Kette gebracht werden kann. Die Verwaltung, die Regulierungsbehörden und die Gesetzgeber gehen alle auf Krypto ein. Die aktuelle Agenda der SEC ist eine Fortsetzung dieser Stimmung. Um die Schwere all dessen zu demonstrieren, lassen Sie uns die Punkte wirklich schnell mit dem Druck der US-Administration verbinden und was in Jackson Hole gesagt wurde ... Innovation ist jetzt eine Notwendigkeit, um die Produktivität zu steigern. Die USA bewegen sich in einem beschleunigten Tempo vorwärts, um die digitale Asset-Industrie zu umarmen.Es ist eine Hauptlösung für die Probleme, die bei Jackson Hole dargestellt werden - nicht genug Bauherren-geführte Unternehmen. Nun, es ist der 4. September, als ich dieses Stück vor der Veröffentlichung am Sonntag, 7. September bearbeiten, und ich erwarte, bevor dies veröffentlicht wird, werden wir sehen, dass der neueste Entwurf des CLARITY Act die Runden mit einer neuen Welle von Bearbeitungen für den Senat zu überprüfen. Auf der Spitze der Veröffentlichung wird Krypto der Hauptthema sein, der in den nächsten vier Wochen aus Washington herauskommt, da der Kongress darauf abzielt, über das Gesetz zu stimmen, bevor September zu Ende geht. Dies bedeutet, dass in den kommenden Wochen Krypto-Sprechende von Finanznachrichtenmedien gebeten werden, in die Luft zu kommen und ihre Einblicke zu geben. Was in aller Realität für uns Krypto-Nationen bereits weiß, wer diese sprechenden Köpfe sein werden und was sie sagen werden. Tom Lee: Ich schlafe in meinem Büro, bis ETH 80.000 US-Dollar erreicht. Saylor: Es gibt nur einen Stuhl. Novogratz: Ich habe SOL Tattoo auf meinem Schädel, weil es die Spitze des Geistes ist. Währenddessen ... wenn die Schillern schillen, werden Sie Bessent, Trump, Lutnick, Sacks und andere Washington D.C. Spieler haben, die an die Welt schreien, dass Krypto die Zukunft ist. Sogar Eric Trump wird sich dafür bedanken, dass er Ihnen vor einigen Monaten gesagt hat, Krypto zu kaufen. Der unerbittliche Schilling wird sich ebenso entfalten, wie der CLARITY Act in Washington D.C. Mindshare gewinnt. Und das wichtige Stück zu all dem... Ihr Beweispunkt für den Erfolg ... Ob Trump, Tom Lee oder die Abgeordneten, der Preis steigt. Die größten Schalen, die wir je erlebt haben, werden die Welt mit ihrer Botschaft explodieren. Wir sind nicht mehr auf Krypto-Twitter beschränkt. Das Spiel ist größer.Es ist die globale Bühne. Und Krypto in dieser Gleichung ist die physikalische Herausforderung Lösung für Trump und Co., um diese 50 Fuß Lücke zu klären, die in der Arbeitsproduktivität existiert. Der Boden es! Was eine andere Art zu sagen ist, unterschätzen Sie diesen Moment nicht. Bessent kontrolliert die Ertragskurve durch Stablecoins. Trump verdient Milliarden von Gewinnen aus seinem Krypto-Grifting. Wall Street bekommt eine neue Assetklasse, von der man profitieren kann. Und der US-Dollar wird fast jede souveräne Währung untergraben, um die geopolitische Verhandlungsmacht von D.C. zu stärken. Das sind die Anreize. Wir mögen vielleicht einige der Realitäten hier nicht, aber wir sind alle nur ein Passagier auf diesem sprichwörtlichen Bus der 1990er Jahre, der versuchen wird, die Lücke zu klären, um eine Finanzmarktwiederholung der Dot-Com-Ära zu ziehen. Wir beschleunigen ohne Anzeichen einer Verlangsamung. Was bedeutet das also für die Zukunft der Krypto- und Finanzanlagen?Nun, da kommt die kühne Vorhersage in... Und es ist das Thema für Teil Zwei, da es eine Menge Tinte erfordert, um vergossen zu werden.Wenn es herauskommt, werde ich auch eine Gelegenheit einführen, die Sie nicht verpassen möchten, die direkt in diese Vorhersage spielt. Bis dahin... Dein Puls auf Krypto, von Ben Lilly