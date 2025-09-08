सड़क खाली थी... अपवाद एक 20 टन बस था जो 65 मील / घंटा पर एक निर्माण क्षेत्र के नीचे बैरल कर रहा था। एक चौथाई मील आगे, I-105 दक्षिण सेंट्रल लॉस एंजिल्स अधिग्रहण में 50 फीट का अंतर था। विनाश निकट था ... और नहीं, बस बस बस को बस तक नहीं पहुंचा सकता था। कुछ मैनियक ने एक बम को अंडरकार्ड में लटका दिया, जिसे विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया था यदि धातु का टुकड़ा 50 मील / घंटा से नीचे गिर गया। इस स्थिति में ड्राइवर को निर्णय लेने में मदद करने वाले आदमी की प्रतिक्रिया ... “वह मंजिल! आप सभी जीन जेड्स के लिए, यह 1994 की फिल्म स्पीड के सबसे मजेदार हॉलीवुड स्टंट दृश्यों में से एक के लिए निर्माण था। यह मध्यवर्ती भौतिकी छात्रों को जल्दी से "किसी भी फिल्म में भौतिकी के नियमों के अनुसार सबसे खराब दृश्य के लिए विजेता" के रूप में पल का नाम देने के लिए प्रेरित किया। स्रोत: tvtropes.org लेकिन अंतिम परिणाम यह था कि लोग परवाह नहीं करते थे। फिल्म एक बड़ी सफलता थी और Keanu Reeves को स्टारडम में लॉन्च किया। Keanu Reeves वह था जो उस बस को उड़ा रहा था. वह मॉर्फियस ने सालों बाद उसे अपनी वास्तविकता से भागने की पेशकश करने से पहले चुना था. और सच्चाई यह है कि हम आज यहां बैठे हैं, एक समान राजमार्ग के नीचे एक समान असंभव अंतर के साथ सामना कर रहे हैं। केवल यह एक बेघर मोटरसाइकिल पर नहीं है. यह वित्तीय दुनिया में बैठता है। रोजगार की शर्तें नरम हो रही हैं, मुद्रास्फीति चिपक रही है, और श्रम उत्पादकता टैंक में है। यह एक बदसूरत सेटिंग है. एक ऐसा जो महसूस करता है कि एक ही 50 फीट अंतर श्री रीव्स को पार करना पड़ा। मजेदार हिस्सा... ट्रंप प्रशासन से सुनने वाली प्रतिक्रिया बहुत ही समान है। मंजिल बनाओ! हम वित्तीय भौतिकी को चुनौती देने वाली चीजों के लिए विघटन की गति से तैयारी कर रहे हैं. यह काम करेगा या नहीं, केवल समय बताएगा। लेकिन आने वाले महीनों में, इसका मतलब एक बात है। हम चीजों को गर्म करने के लिए तैयार हैं। The Perp Walk Perp पैदल चलना पिछले में » "हमने देखा कि वित्तीय बाजार 1996-1999 के बुल दौरे को कैसे प्रतिबिंबित कर रहे हैं। एक्सप्रेस देवता एक-दो हम क्रिप्टो विनियमित कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा को सक्षम कर रहे हैं. और संघीय धन कम हो रहा है (अब से पहले 1990 की गति संदर्भ प्राप्त करें? लेकिन एआई, रोबोटिक्स, और अन्य क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों के आसपास सभी हाइपर के साथ ... क्रिप्टो पर इतना दबाव क्यों? इसके लिए, हमें नवीनतम "perp walk" को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता होगी। Perp walk जब पुलिस मीडिया के सामने हाथों में एक अपराधी को चलने के लिए दिया गया नाम है. यह सुनिश्चित करता है कि प्रेस उन्हें पकड़े गए अपराधी पर अपनी कहानियों को चलाने के लिए आवश्यक तस्वीरें प्राप्त करते हैं. बैंकरों के विरोधाभास के लिए, शब्द का उपयोग वार्षिक जैक्सन होल साइपोसोइम के क्षण के लिए भी किया जाता है जब केंद्रीय बैंकर सम्मेलन के बाहर अपने समारोह की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए प्रेस के लिए अपना रास्ता लेते हैं। इस साल पाउवेल ने यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड, जापान के बैंक के गवर्नर कैज़ूओ यूडे, और इंग्लैंड के बैंक के गवर्नर एंड्रयू बेली के साथ मिलकर बात की। इन व्यापक आंखों के साथ, बुश रीढ़ वाले बैंकर सब कुछ प्रतीक के लिए इकट्ठे हुए थे. इस बात के बारे में कि यह क्या था, मेरे पास कोई संकेत नहीं है. मुझे परवाह भी नहीं है. मैं उन प्रस्तुतियों को ध्यान में रखता हूं जिन्हें वे सिर्फ सुन रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकिंग का कौन है, बस चुरा लिया गया है ... और ऊपर की उस तस्वीर के आधार पर, यह अच्छी तरह से नहीं बैठता है। आप इसे उनके चेहरों में देख सकते हैं. बेली गिरावट से क्षणों दूर दिखती है जबकि पाउवेल खुद को इसके सभी असुविधा से दूर करने के लिए अपने हाथ को दबा रहा है. इस बीच, यूडा ने सिर्फ एक भूत को देखा है। लैगार्ड... ठीक है, वह अस्थायी दिखती है. शायद इसलिए कि वह दाहिने हाथ में गोली पकड़ रही है, वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रही है। आखिर क्या है ये बेचैनी दवा? कुछ पृष्ठभूमि के लिए, साइपोसोइम एक ऐसी घटना है जहां बैंकर एक विशिष्ट विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं. इस साल का विषय "परिवर्तन में श्रम बाजार - आबादी, उत्पादकता और मैक्रोआर्थिक नीति" था। अका, दुनिया के किसानों को अधिक करने के लिए कैसे प्रेरित करें। घटना के लिए तैयारी करने के लिए, साइपोसियम ने शिक्षाविदों को कई महीनों पहले अनुसंधान और प्रस्तुति तैयार करने के लिए कहा. अनुसंधान फिर घटना के बाद तक रखा जाता है. यह बैठक उल्लेखनीय बनाती है क्योंकि यह हमें बताती है कि केंद्रीय बैंकों की सबसे बड़ी चिंता वैश्विक स्तर पर क्या है. और हम देखते हैं कि आखिरकार इस चिंता का समाधान क्या हो सकता है. इस समस्या और समाधान के बारे में क्या ... उन लोगों के लिए जो कई वर्षों से एस्प्रेसो का पालन कर रहे हैं, अब मैक्रो चक्र कहा जाता है कि तीन भागों की एक श्रृंखला याद कर सकते हैं। मैक्रो चक्र भाग III में: हमने विस्तार से देखा कि कैसे अमेरिका और दुनिया को श्रम उत्पादकता में गिरावट को संबोधित करके मुद्रास्फीति से लड़ने की आवश्यकता होगी। भरोसा को पुनर्जीवित करना सरकार क्या बदल देगी पर उल्लेख किए गए तरीके स्पष्ट थे: रोबोटिक्स, एआई, स्वायत्त कारों ... और कम स्पष्ट एक: क्रिप्टो। यहाँ एक स्नैपस्टाइल है जो परीक्षण से आता है। अब, हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि मैक्रो चक्र तीन साल से अधिक पहले लिखे गए थे। उस समय, गेरी जीन्सलर ने उसी गति से मुकदमे और मुकदमे जारी किए थे जिन्हें उन्होंने दोहराया था कि आज के बाजारों के लिए कागजात कानून पर्याप्त थे। कानून जो इंटरनेट से पहले, 24/7 बाजारों से पहले, क्रिप्टो से पहले लिखे गए थे। मैं यह सब कहता हूं क्योंकि आप में से कई अपने स्क्रीन पर इन शब्दों को पढ़ते हुए मानते थे कि उस समय क्रिप्टो होपियम की भावना को देखते हुए मेरे पास एक बहुत सारे हिट थे। मुझे गलत मत समझो, मैं इसे पाता हूं ... टेरायूएसडी ने पिग तोड़ दिया था और चंद्रमा ने कुछ ही दिनों में बाजार पूंजी में 40 अरब डॉलर को मिटाने में कामयाब रहा। क्रिप्टो की दुनिया वास्तव में FTX के अंतिम कार्य के साथ फ्लैश हो रही थी। जींसलर हर अवसर पर क्रिप्टो को एक बूगेमैन कह रहा था, और क्रिप्टो उत्पादकता वृद्धि के लिए एक उद्धारकर्ता होने का दृष्टिकोण कुछ सबसे कठोर समर्थकों द्वारा खारिज किया गया था। मैं मार्च 2023 में दोगुना हो गया और राज्य सरकार द्वारा स्टेबलकोइन को कैसे स्वीकार किया जाएगा पर एक पाठ्यपुस्तक डाल दिया. मैंने तोड़ दिया कि स्टेबलकोइन ऋण बम के लिए एक अल्पकालिक समाधान कैसे पेश करते हैं क्योंकि यह पैसे को ऋण डॉलर में बदल देता है - एक अवधारणा जो अभी आज आम हो रही है. मैं इतिहासकारों के इस वापस-पेटिंग अनुक्रम को लिखता हूं ताकि मुझे यह जानने में मदद मिल सके कि मैं अगली बार क्या होने की उम्मीद करता हूं। तो खड़े हो जाओ और मेरे साथ यहां रहो... दुनिया के बैंकरों को उत्पादकता को बढ़ाने की आवश्यकता के साथ लूट लिया गया था. और स्लाइड्स जो घटना के सबसे महत्वपूर्ण takeaways को सारांशित करते हैं, नीचे दिए गए दो स्लाइड्स में सारांशित हैं। स्लाइड एक... संस्थापक जो बिल्डर हैं, वे गैर-बिल्डरों की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिए 40-70% अधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इस पहला स्लाइड पर लेआउट सरल होना चाहिए ... उन लोगों के रास्ते से बाहर निकलें जो नवाचार करना चाहते हैं. उन्हें चीजों को तोड़ने दें. और यदि कुछ भी है, तो इससे अधिक को बढ़ावा दें क्योंकि वे नौकरियां पैदा करते हैं जो एलोवेरा टॉवर के वर्तमान कार्यकर्ताओं को अमीर बनाते हैं. दूसरा स्लाइड ... हमारे पास अब कई निर्माता नेतृत्व वाली कंपनियां नहीं हैं। जिसका अर्थ है, विनियम ने सफलतापूर्वक निर्माताओं को एक व्यवसाय शुरू करने से डरा दिया है। पिछले 15 वर्षों में बिल्डर के नेतृत्व में स्टार्टअप में 44% की गिरावट कुछ भी नहीं है. इस मुद्दे को जटिल करें, और यह पिछले दशक में बहुत सारे नौकरियां है। बेशक .. कुछ अन्य स्लाइड्स और बातचीत थीं जो चमकती थीं। छोटे स्टार्टअप की तुलना में बहुत अधिक सरकारी अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने वाले बड़े निगमों के बारे में कुछ टिडबिट प्रदान किए गए थे ... जन्म दर में गिरावट वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रणालीगत मुद्दे बन रही है ... और मुद्रास्फीति के लिए पुराने "टेलेर सिद्धांत" को आधिकारिक तौर पर कचरे में फेंक दिया गया था। लेकिन बाजारों के मामले में, ऊपर दिए गए दो स्लाइड महत्वपूर्ण हैं. वे संकेत देते हैं कि बैंकों और सरकारी अधिकारियों को नवाचार को स्वीकार करके उत्पादकता में सुधार करने की आवश्यकता है. त्वरित, न कि विनियम, उत्पादकता अंतर का समाधान है। जिसकी वजह से यह अगला हिस्सा बेहद रोमांचक... Q4 Is For Crypto Q4 Crypto के लिए है एक विश्लेषक जिसे मैं ट्रैक करता हूं, जो वित्तीय कानून और लॉबी प्रयासों के बारे में पूंजी खाता है, ने पिछले सप्ताहांत में उल्लेख किया कि श्री एटकिंस और एसईसी के लिए शीर्ष प्राथमिकता स्पष्ट रूप से डिजिटल संपत्ति है। विश्लेषक क्रिप्टो पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, जिससे क्रिप्टो पर अपना लेआउट और भी दिलचस्प होता है। पूंजी खाते के ले जाने का कारण एक सरकारी कर्मचारी ने गलत तरीके से इंटरनेट पर एसईसी अध्यक्ष की एजेंडा पोस्ट की थी. एजेंडा निर्दिष्ट करती है कि एसईसी आने वाले महीनों में क्या निपटाएगा. ] सौभाग्य से, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कुछ छवियों को हटाने से पहले स्क्रीनशॉट करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान थे। एजेंडा में जो देखा गया था वह निम्नलिखित विषयों पर एक महत्वाकांक्षी धक्का था: छोटे कंपनियों के पूंजी गठन, क्रिप्टो बाजार की संरचना, कुछ गहरे जंगली क्रिप्टो विषयों, और अधिक अमेरिकियों को वैकल्पिक निवेशों तक पहुंच देने। यह उन वस्तुओं की एक श्रृंखला थी जो श्री एटकिंस ने अपने "प्रोजेक्ट क्रिप्टो" भाषण में एक महीने से अधिक पहले प्रस्तुत किए गए थे. एजेंडा साबित था कि एसईसी न केवल बात करने के लिए तैयार है, बल्कि चलने के लिए तैयार है. एसईसी "प्रोजेक्ट क्रिप्टो" भाषण कुछ था जो मैंने उल्लेख किया था यह कहकर कि "आप पर्याप्त बुलिस्टिक नहीं हैं" क्योंकि दुनिया का अधिकांश हिस्सा जो हो रहा है उस पर बिंदुओं को पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर रहा है। देवता एक-दो संयुक्त राज्य अमेरिका केवल क्रिप्टो निवेश को ठीक या पारंपरिक बाजारों में स्वीकार्य नहीं कर रहा है ... यह वित्तीय प्रणाली को कैसे लाने के बारे में एक चर्चा थी। प्रशासन, नियामक, और कानून प्रवक्ता सभी क्रिप्टो पर जा रहे हैं। एसईसी की वर्तमान एजेंडा इस भावना का एक निरंतरता है। यह सब के गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए, आइए अमेरिकी प्रशासन के दबाव पर वास्तव में तेजी से बिंदुओं को जोड़ते हैं और जैक्सन होल में क्या कहा गया था ... नवाचार अब उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका डिजिटल संपत्ति उद्योग को गले लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह जैक्सन होल में चित्रित मुद्दों के लिए एक मुख्य समाधान है - पर्याप्त निर्माताओं द्वारा निर्देशित कंपनियों के लिए पर्याप्त नहीं। अब, यह 4 सितंबर है क्योंकि मैं रविवार को 7 सितंबर को प्रकाशित करने से पहले इस टुकड़े को संपादित करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले कि यह प्रकाशित हो जाए, हम CLARITY अधिनियम के नवीनतम प्रोजेक्ट को सीनेट द्वारा समीक्षा करने के लिए एक ताजा लहर संपादन के साथ दौर बनाएंगे। रिलीज के पश्चात, क्रिप्टो अगले चार हफ्तों के लिए वाशिंगटन से आने वाले मुख्य बातचीत बिंदु होगा क्योंकि कांग्रेस सितंबर में समाप्त होने से पहले प्रस्ताव पर वोट देने का इरादा रखती है। इसका मतलब है कि आने वाले हफ्तों में, क्रिप्टो बोलने वाले सिरों को वित्तीय समाचार मीडिया द्वारा हवा में आने और अपनी अंतर्दृष्टि देने के लिए कहा जाएगा ... जो सभी वास्तविकता में, हमारे लिए क्रिप्टो मूल्यों के लिए, हम पहले से ही जानते हैं कि ये बात करने वाले सिर कौन होंगे और वे क्या कहेंगे। टॉम ली: मैं अपने कार्यालय में सो रहा हूं जब तक कि ईटीए 80 हजार डॉलर तक नहीं पहुंचता। साइलोर: केवल एक सीट है। नोवोग्राट्ज़: मेरे सिर पर एसओएल टैटू किया गया है क्योंकि यह मन की ऊंचाई है। इस बीच ... जैसा कि शेलर्स झुकते हैं, आपके पास बेसेंट, ट्रम्प, लूटनिक, साक्स और अन्य वाशिंगटन डीसी खिलाड़ियों होंगे जो दुनिया को चिल्लाते हैं कि क्रिप्टो भविष्य है। यहां तक कि एरिक ट्रम्प भी आपको कुछ महीनों पहले क्रिप्टो खरीदने के लिए कहने के लिए खुद को धन्यवाद देंगे। अविश्वसनीय शेलिंग उभरने के लिए तैयार है, जैसे कि क्लारिटी एक्ट वाशिंगटन डी.सी. में दिमाग का हिस्सा कमाता है। और इस सब के लिए महत्वपूर्ण टुकड़ा ... सफलता के लिए उनका सबूत बिंदु ... चाहे यह ट्रम्प, टॉम ली, या संसद के प्रतिनिधि हैं, कीमत बढ़ रही है। हमने कभी देखा है कि सबसे बड़े शेलर्स अपने संदेश के साथ दुनिया को विस्फोट करने के लिए तैयार हैं। हम अब क्रिप्टो ट्विटर पर सीमित नहीं हैं। खेल बड़ा है. यह वैश्विक मंच है. और इस संतुलन में क्रिप्टो ट्रम्प और कंपनी के लिए भौतिकी का विरोध करने वाला समाधान है कि श्रम उत्पादकता में मौजूद 50 फीट अंतर को साफ करने के लिए। मंजिल बनाओ! जो कहने का एक और तरीका है, इस क्षण को कम मत समझो। Bessent stablecoins के माध्यम से yield curve को नियंत्रित करने के लिए मिलता है. ट्रम्प अपने crypto grifting से अरबों डॉलर का लाभ बनाने के लिए मिलता है. वॉल स्ट्रीट से लाभ के लिए एक नया संपत्ति वर्ग मिलता है. और अमेरिकी डॉलर लगभग हर स्वायत्त मुद्रा को कम करने के लिए मिलता है D.C. के भू-राजनीतिक सौदा शक्ति को मजबूत करने के लिए. ये हैं प्रोत्साहन हम यहां कुछ वास्तविकताओं को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सभी इस वाकई 1990 के बस पर एक यात्री हैं जो टॉट-कॉम युग के एक वित्तीय बाजार का दोहराव खींचने के लिए अंतर को साफ करने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। हम धीमा होने के कोई संकेत के बिना तेज हो रहे हैं। तो क्रिप्टो और वित्तीय संपत्ति के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? और यह दूसरा हिस्सा के लिए विषय है क्योंकि इसे फेंकने के लिए बहुत स्याही की आवश्यकता होती है. जब यह बाहर आता है, तो मैं एक अवसर भी पेश करूंगा जिसे आप याद नहीं करना चाहते हैं कि इस भविष्यवाणी में सही खेलता है। तब तक... क्रिप्टो पर आपका पल्स, बेन लिली