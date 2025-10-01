WEEX Power TOKEN2049 Singapore come sponsor di platino in mezzo alla rapida crescita di CEX

TOKEN2049 Singapore, l’evento di criptovaluta più influente in Asia, si terrà dal 1 al 2 ottobre 2025 a Marina Bay Sands. L’evento riunirà migliaia di leader, investitori e innovatori provenienti da tutto il mondo, e la partecipazione di WEEX evidenzia il ruolo crescente dello scambio nel promuovere il dialogo e l’innovazione all’interno del settore. di WEEX Il tema di Spotlight: “Licurezza più profonda, balene più grandi” “Deeper Liquidity, Bigger Whales” è il tema centrale per a TOKEN2049, riflettendo l'approccio dello scambio a sostenere i commercianti e le istituzioni ad alto volume attraverso la profondità del mercato e l'efficienza dell'esecuzione. di WEEX WEEX offre oltre 1.200 coppie di trading spot e 600 contratti futures, con nuove quotazioni aggiunte mensilmente per catturare le opportunità di mercato emergenti. Le coppie più grandi, come e , mantenere spread ristretti anche durante i periodi di trading di picco, mentre i volumi giornalieri dei futures supportano gli scambi ad alta frequenza e di grandi dimensioni. Combinato con l'infrastruttura a bassa latenza e diversi tipi di ordini, la piattaforma è strutturata per gestire transazioni significative con coerenza operativa e flessibilità. BTC / Dollari ETH / USD In loco, WEEX porterà il tema alla vita con una scultura di balene accuratamente progettata e grafica di supporto collocata strategicamente in tutto il luogo. L'installazione su larga scala crea un forte impatto visivo illustrando il concetto di profondità e scala del mercato, dimostrando l'attenzione di WEEX per fornire un ambiente su misura per i trader ad alto volume e istituzionali. WEEX Whale’s Lounge: uno spazio dedicato alle balene industriali Oltre al suo principale stand espositivo, WEEX ha trasformato Angelina Cafe a Marina Bay Sands nel WEEX Whale’s Lounge, creando un ambiente esclusivo progettato per il networking di alto livello e l’impegno del settore. Il salone serve come uno spazio dedicato per i capitalisti di rischio, i fondatori di progetti, i leader del settore, i commercianti istituzionali e i principali partner della comunità per connettersi in un ambiente più rilassato e interattivo. Gli ospiti possono godere di cibo e bevande premium, partecipare a giochi interattivi curati e sperimentare attività su misura che facilitano discussioni e collaborazioni significative. Oltre all'ospitalità, il Whale's Lounge sottolinea l'attenzione di WEEX per sostenere i partecipanti su larga scala e gli stakeholder istituzionali fornendo un luogo in cui le idee, le informazioni sul mercato e le opportunità di partenariato possono essere scambiate in modo efficiente. WEEX Livestreams: portando le vibrazioni TOKEN2049 a un pubblico globale Per i partecipanti che non possono partecipare a TOKEN2049 in persona, WEEX fornirà due giorni completi di streaming dal suo stand e dal Whale’s Lounge. Ospitato dal COO di WEEX Andrew Weiner insieme ai principali partner, le trasmissioni includeranno copertura in tempo reale di discussioni di panel, briefing tecnici e sessioni interattive, offrendo informazioni sull'infrastruttura di trading, le tendenze del mercato e gli sviluppi degli asset digitali. I livestreams mirano ad estendere la portata dell’evento al di là del luogo fisico, consentendo al pubblico globale di impegnarsi con i team di progetto e i partner.La comparsa di ospiti speciali misteriosi dovrebbe aggiungere un elemento di anticipazione per gli spettatori online. Attraverso questa iniziativa, WEEX fornisce una piattaforma per un più ampio scambio di conoscenze e un coinvolgimento in tempo reale con i partecipanti sia al dettaglio che istituzionali. Leading the Surge: lo sviluppo rapido di WEEX nello spazio degli asset digitali A partire dal 22 settembre 2025, la piattaforma supporta 1.488 coppie di trading e 933 attività, e ha elencato oltre 825 contratti perpetui, scambi di derivati. Classifica prima L'attività di trading ha raggiunto fino a 2 miliardi di dollari in volume spot 24 ore e 20 miliardi di dollari in volume futures, con interessi aperti in derivati che sono raddoppiati da 6 a 13 miliardi di dollari nell'ultimo anno. Il coinvolgimento della comunità è anche cresciuto costantemente, con AMAs e Spaces settimanali che attraggono migliaia di partecipanti e generano milioni di impressioni. Sponsorizzando TOKEN2049 Singapore, WEEX rafforza la sua visione di diventare uno scambio veramente globale. Impegnandosi con la comunità internazionale della criptovaluta, WEEX rafforza il suo ruolo di scambio di fiducia che consente agli utenti di offrire sicurezza, innovazione e esperienze di trading di alto livello. Mentre WEEX continua a crescere in tutto il mondo, la sua missione rimane chiara: rendere il trading sicuro, efficiente e accessibile a tutti. TOKEN2049 è più di un semplice evento per WEEX - è una piattaforma per mostrare la sua visione di plasmare il futuro del trading in criptovaluta su scala globale. di WEEX Fondata nel 2018, WEEX si è trasformata in uno scambio di criptovalute globale con oltre 6,2 milioni di utenti in più di 130 paesi.La piattaforma enfatizza la sicurezza, la liquidità e l'usabilità, fornendo oltre 1.200 coppie di trading e offrendo fino a 400 volte la leva nel trading di futures di criptovalute. Il suo è progettato per migliorare la sicurezza e la trasparenza degli asset, mentre funzionalità come copia di trading e strumenti di trading avanzati consentono agli utenti di seguire i trader professionisti e accedere a un'esperienza di trading più efficiente. Fondo di protezione 1000 BTC Leggenda del calcio è il Global Brand Ambassador di WEEX, riflettendo gli sforzi dello scambio per rafforzare il riconoscimento del marchio e la diffusione globale. di Michael Owen La collaborazione collega l’influenza dello sport internazionale con la crescita del trading di asset digitali, sottolineando la posizione di WEEX come piattaforma che mira a fornire un ambiente di trading sicuro, veloce e flessibile per utenti nuovi ed esperti. Disclaimer Queste informazioni sono fornite solo per scopi generali e non costituiscono un consiglio finanziario o un'offerta. I nostri servizi non sono disponibili per le persone di Singapore e l'accesso rimane soggetto alle leggi e ai regolamenti locali applicabili. I nostri servizi non sono regolati dall'Autorità monetaria di Singapore (MAS). Si dovrebbe essere consapevoli che il valore degli asset digitali può fluttuare in modo significativo. Si può perdere tutto il denaro investito in asset digitali. 