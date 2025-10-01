WEEX تیزی سے CEX ترقی کے دوران TOKEN2049 سنگاپور کو پلیٹینم سپنر کے طور پر طاقت دیتا ہے

TOKEN2049 سنگاپور، ایشیا میں سب سے زیادہ متاثر کن کریپٹو ایونٹ، 1 سے 2 اکتوبر 2025 کو مارینا بی ایسڈز میں منعقد کیا جائے گا. اس ایونٹ کو دنیا بھر سے ہزاروں رہنماؤں، سرمایہ کاروں اور ابتکاروں کو جمع کرے گا، اور WEEX کی شرکت صنعت کے اندر اندر گفتگو اور نوکری کو فروغ دینے میں تبادلے کی بڑھتی ہوئی کردار کو ظاہر کرتی ہے. ویکس سٹاکلیٹ کا موضوع: "مچھلیوں کے لئے گہری مساوات، بڑے گھوڑے" "Dipper Liquidity, Bigger Whales" کا مرکزی موضوع ہے TOKEN2049 میں، مارکیٹ کی گہرائی اور عملدرآمد کی کارکردگی کے ذریعے بڑے پیمانے پر ٹریڈرز اور اداروں کی حمایت کرنے کے لئے تبادلے کا نقطہ نظر ہے. ویکس WEEX 1200 سے زائد پٹ ٹریڈنگ جوڑوں اور 600 فاریکس معاہدوں کی پیشکش کرتا ہے، نئے مارکیٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے ماہانہ نئے تبادلے شامل کیے جاتے ہیں. بڑے جوڑے، جیسے اور سب سے اوپر ٹریڈنگ کی مدتوں کے دوران بھی چھوٹے سپریڈز برقرار رکھیں، جبکہ روزانہ فاریکس حجم ہائی فریکوٹی اور بڑے سائز ٹریڈز کی حمایت کرتے ہیں. low-latency انشورنس اور multiple order types کے ساتھ مل کر، پلیٹ فارم آپریٹنگ کی مطابقت اور انعطاف پذیری کے ساتھ بڑے پیمانے پر ٹریڈز کا انتظام کرنے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے. BTC / USD USD / USD / USD اس سائٹ پر، WEEX موضوع کو ایک محتاط طور پر ڈیزائن شدہ بیلنس کے ساتھ زندگی میں لے جائے گا اور اس کی حمایت کرنے والی گرافکس کو حکمت عملی طور پر جگہ پر رکھا جائے گا. بڑے پیمانے پر انسٹال ایک مضبوط بصری اثر پیدا کرتا ہے جبکہ مارکیٹ کی گہرائی اور مقیاس کے تصور کی وضاحت کرتا ہے، WEEX کی ایک ماحول فراہم کرنے پر WEEX کی توجہ دکھاتا ہے جس میں بڑے پیمانے پر اور موسمی ٹریڈرز کے لئے اپنی مرضی کے مطابق ہے. WEEX Whale's Lounge: صنعتی چائے کے لئے ایک خاص جگہ اس کے بنیادی نمائش سٹون کے علاوہ، WEEX نے مارینا بیگ سینڈز میں Angelina Cafe کو WEEX Whale’s Lounge میں تبدیل کر دیا ہے، اعلی سطح کے نیٹ ورکنگ اور صنعت کی سرگرمیوں کے لئے ڈیزائن کیا گیا ایک انفرادی ماحول بناتا ہے. لونج خطرے کے دارالحکومتوں، پروجیکٹ قائم کرنے والوں، صنعت کے رہنماؤں، موسمی ٹریڈرز اور اہم کمیونٹی شراکت داروں کے لئے ایک خاص جگہ کے طور پر کام کرتا ہے جو ایک زیادہ آرام دہ اور انٹرایکٹک ماحول میں رابطہ کرنے کے لئے. مہمانوں کو اعلی معیار کے کھانے اور مشروبات سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں، کنورڈ انٹرویو کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کے مطابق سرگرمیوں کا تجربہ کرسکتے ہیں جو قابل ذکر بحث اور تعاون کو آسان بناتے ہیں. ہوسٹنگ کے علاوہ، Whale's Lounge WEEX کے بڑے پیمانے پر شرکاء اور انسٹی ٹیوٹائلز کی حمایت پر توجہ مرکوز کرتا ہے جس میں ایک جگہ فراہم کرتا ہے جہاں خیالات، مارکیٹ کے نقطہ نظر اور شراکت داری کے مواقع کو مؤثر طریقے سے تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے. WEEX لائیو اسٹریمز: TOKEN2049 ویبز کو عالمی زائرین کو لانے کے لئے شرکاء کو TOKEN2049 کی طرف سے ذاتی طور پر شرکت نہیں کر سکتے ہیں، WEEX اپنے سٹاک اور بیلز لونگ سے دو مکمل دنوں کے لائیو سٹریمنگ فراہم کرے گا. WEEX COO اینڈریو وینر کے ساتھ مشہور شراکت داروں کی طرف سے میزبان کیا جاتا ہے، ٹرانسمیشن پینل بحثوں، تکنیکی بریکنگز، اور انٹرایکٹو سیشنز کی حقیقی وقت کی پوشیدہ پیشکش کریں گے، تجارتی انشورنس، مارکیٹ کے رجحانات، اور ڈیجیٹل اثاثوں کی ترقی کے بارے میں نقطہ نظر فراہم کریں گے. ان لائیو اسٹریمز کا مقصد واقعہ کی فہرست کو فیزیکی جگہ سے باہر بڑھانے کے لئے ہے، جس میں عالمی زائرین کو پروجیکٹ ٹیموں اور شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے. راز خصوصی گاہکوں کی آمدنی آن لائن زائرین کے لئے توقع کا ایک عنصر شامل کرنے کی توقع کی جاتی ہے. اس منصوبہ بندی کے ذریعے، WEEX ایک وسیع پیمانے پر علم کا اشتراک اور ریٹائرمنٹ کے ساتھ دونوں ریٹائرمنٹ اور انسٹی ٹویٹنگ شرکاء کے ساتھ حقیقی وقت کا اشتراک کرنے کے لئے ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. بڑھتی ہوئی ترقی کی قیادت: ڈیجیٹل اثاثوں کی جگہ میں WEEX کی تیزی سے ترقی اس سال، WEEX نے عالمی ڈیجیٹل اثاثوں کی مارکیٹ میں تیزی سے پھیلنے کا تجربہ کیا ہے. 22 ستمبر 2025 تک، پلیٹ فارم 1,488 ٹریڈنگ جوڑوں اور 933 اثاثوں کی حمایت کرتا ہے، اور 825 سے زائد perpetual معاہدوں کو درج کیا ہے. derivatives کے درمیان تبادلے. پہلا رینج ٹریڈنگ کی سرگرمی 24 گھنٹے کے موقع حجم میں 2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے اور فاریکس حجم میں 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، اور گزشتہ سال سے 6 ارب ڈالر سے 13 ارب ڈالر تک ریفرلائڈز میں کھلی دلچسپی بڑھ گئی ہے. کمیونٹی کی سرگرمی بھی مستحکم طور پر بڑھ گئی ہے، جس میں ہفتہ وار AMAs اور Spaces ہزاروں شرکاء کو جذب کرتے ہیں اور ملین اثرات پیدا کرتے ہیں. TOKEN2049 سنگاپور کی سپانسرنگ کی طرف سے، WEEX ایک حقیقی عالمی تبادلے بننے کے اس کے خیالات کو مضبوط کرتا ہے. بین الاقوامی کریپٹو کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، WEEX ایک قابل اعتماد تبادلے کے طور پر اپنے کردار کو مضبوط کرتا ہے جو صارفین کو سیکورٹی، نوکری اور سب سے اوپر ٹریڈنگ تجربات کے ساتھ طاقت دیتا ہے. جیسا کہ WEEX دنیا بھر میں بڑھ رہا ہے، اس کا مقصد واضح ہے: تجارت کو محفوظ، مؤثر، اور ہر کسی کے لئے دستیاب بنانے کے لئے. TOKEN2049 WEEX کے لئے صرف ایک واقعہ سے زیادہ ہے - یہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں عالمی پیمانے پر کریپٹو ٹریڈنگ کے مستقبل کو ڈیزائن کرنے کے اس کے خیالات کو ظاہر کرنے کے لئے ہے. WEEX کے بارے میں 2018 میں قائم کیا گیا، WEEX نے 130 سے زائد ممالک میں 6.2 ملین سے زائد صارفین کے ساتھ ایک عالمی کرپٹ بورڈ میں ترقی کی ہے. پلیٹ فارم کو سیکورٹی، لچکدار، اور استعمال کی صلاحیت پر توجہ مرکوز کرتا ہے، 1200 سے زائد ٹریڈنگ جوڑوں کی پیشکش کرتا ہے اور کرپٹ فاریکس ٹریڈنگ میں 400x تک جواز پیش کرتا ہے. اس کے اثاثوں کی حفاظت اور شفافیت کو بہتر بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، جبکہ خصوصیات جیسے کاپی ٹریڈنگ اور اعلی درجے کے ٹریڈنگ اوزار صارفین کو پیشہ ور تاجروں کی پیروی کرنے اور زیادہ مؤثر ٹریڈنگ کے تجربے تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں. 1،000 BTC تحفظ فورم فٹ بال کے افسران WEEX کے عالمی برانڈ سفیر کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں برانڈ کی شناخت اور عالمی فروغ کو مضبوط کرنے کے لئے تبادلے کی کوششوں کو نشانہ بناتا ہے. مائیکل اوون تعاون بین الاقوامی کھیلوں کے اثرات کو ڈیجیٹل اثاثوں کے ٹریڈنگ کی ترقی کے ساتھ منسلک کرتا ہے، WEEX کی ایک پلیٹ فارم کے طور پر WEEX کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے جو نئے اور تجربہ کار صارفین کے لئے ایک محفوظ، تیزی سے اور انعطاف شدہ ٹریڈنگ ماحول فراہم کرنے کا مقصد ہے. Disclaimer کے یہ معلومات صرف عام مقاصد کے لئے فراہم کی جاتی ہے اور مالی مشورہ یا پیشکش نہیں بنتی ہے. ہماری خدمات سنگاپور میں افراد کے لئے دستیاب نہیں ہیں، اور رسائی موجودہ مقامی قوانین اور قواعد کے تحت رہتی ہے. ہماری خدمات سنگاپور کے مالیاتی حکام (MAS) کی طرف سے منظم نہیں ہیں. آپ کو یہ جاننا چاہئے کہ ڈیجیٹل اثاثوں کی قیمت قابل قدر طور پر متغیر ہوسکتی ہے. آپ ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنے والے تمام پیسے کھو سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لئے، براہ مہربانی ہماری شرائط پر نظر ڈالیں.