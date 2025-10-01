WEEX Powers TOKEN2049 Singapore als Platinum-sponsor in het midden van snelle CEX-groei

TOKEN2049 Singapore, het meest invloedrijke crypto-evenement in Azië, zal plaatsvinden van 1 tot 2 oktober 2025 in Marina Bay Sands. Het evenement brengt duizenden leiders, investeerders en innovators van over de hele wereld samen, en de deelname van WEEX benadrukt de groeiende rol van de uitwisseling bij het bevorderen van dialoog en innovatie binnen de industrie. Weex Spotlight: “Dieper liquiditeit, grotere walvissen” “Deeper Liquidity, Bigger Whales” is het centrale thema van de TOKEN2049 weerspiegelt de benadering van de beurs om grote handelaren en instellingen te ondersteunen door middel van marktdiepte en uitvoeringsefficiëntie. Weex WEEX biedt meer dan 1.200 spothandelsparen en 600 futurescontracten, met nieuwe listings die maandelijks worden toegevoegd om opkomende marktmogelijkheden vast te leggen. Grote paren, zoals en Het handhaven van smalle spreads, zelfs tijdens peak trading periodes, terwijl dagelijkse futures volumes ondersteunen high-frequency en grootschalige transacties.Gecombineerd met low-latency infrastructuur en meerdere soorten orders, het platform is gestructureerd om grote transacties te verwerken met operationele consistentie en flexibiliteit. BTC / USD ETH / USD Op het terrein brengt WEEX het thema tot leven met een zorgvuldig ontworpen walviscultuur en ondersteunende graphics die strategisch in de hele locatie worden geplaatst. De grootschalige installatie creëert een sterke visuele impact terwijl het concept van de diepte en schaal van de markt wordt geïllustreerd, wat de focus van WEEX demonstreert op het bieden van een omgeving op maat voor grote en institutionele handelaren. WEEX Whale's Lounge: een speciale ruimte voor industriële walvissen Naast haar belangrijkste tentoonstellingsstand heeft WEEX Angelina Cafe in Marina Bay Sands veranderd in de WEEX Whale’s Lounge, waardoor een exclusieve omgeving wordt gecreëerd die is ontworpen voor netwerken op hoog niveau en betrokkenheid van de industrie. De lounge dient als een speciale ruimte voor venture capitalisten, projectoprichters, industrieleiders, institutionele handelaren en belangrijke gemeenschapspartners om te verbinden in een meer ontspannen en interactieve setting. Gasten kunnen genieten van premium eten en drinken, deelnemen aan gecurateerde interactieve games en ervaren op maat gemaakte activiteiten die zinvolle discussies en samenwerkingen vergemakkelijken. Naast gastvrijheid benadrukt de Whale’s Lounge de focus van WEEX op het ondersteunen van grootschalige deelnemers en institutionele belanghebbenden door een plaats te bieden waar ideeën, marktinzichten en partnerschapsmogelijkheden efficiënt kunnen worden uitgewisseld. WEEX Livestreams: het brengen van de TOKEN2049-vibes naar een wereldwijd publiek Voor deelnemers die niet in staat zijn om TOKEN2049 persoonlijk bij te wonen, biedt WEEX twee volledige dagen live-streaming vanaf de stand en de Whale’s Lounge. De uitzendingen worden georganiseerd door WEEX COO Andrew Weiner samen met toonaangevende partners en bevatten real-time dekking van paneldiscussies, technische briefings en interactieve sessies, die inzichten bieden in de handelsinfrastructuur, markttrends en ontwikkelingen in digitale activa. Het doel van de live streams is om het bereik van het evenement verder te verbreden dan de fysieke locatie, waardoor het wereldwijde publiek kan communiceren met projectteams en partners.Het verschijnen van mysterieuze speciale gasten zal naar verwachting een element van anticipatie voor online kijkers toevoegen. Leading the Surge: de snelle ontwikkeling van WEEX in de digitale assetruimte Dit jaar heeft WEEX een snelle expansie ervaren in de wereldwijde digitale assetmarkt.Vanaf 22 september 2025 ondersteunt het platform 1.488 handelsparen en 933 activa en heeft het meer dan 825 permanente contracten op de markt gebracht. De uitwisseling van derivaten. Ranking eerst De handelsactiviteit is bereikt tot $ 2 miljard in 24-uurs spotvolume en $ 20 miljard in futuresvolume, met open belang in derivaten verdubbeld van $ 6 miljard naar $ 13 miljard in het afgelopen jaar. De betrokkenheid van de gemeenschap is ook gestaag gegroeid, met wekelijkse AMAs en Spaces die duizenden deelnemers aantrekken en miljoenen indrukken genereren. Door TOKEN2049 Singapore te sponsoren, versterkt WEEX haar visie om een werkelijk wereldwijde uitwisseling te worden. Terwijl WEEX wereldwijd blijft groeien, blijft haar missie duidelijk: om handel veilig, efficiënt en toegankelijk te maken voor iedereen.TOKEN2049 is meer dan alleen een evenement voor WEEX - het is een platform om zijn visie te laten zien van het vormgeven van de toekomst van crypto trading op een wereldwijde schaal. Over WEEX Opgericht in 2018, is WEEX uitgegroeid tot een wereldwijde crypto-uitwisseling met meer dan 6,2 miljoen gebruikers in meer dan 130 landen.Het platform benadrukt beveiliging, liquiditeit en bruikbaarheid, biedt meer dan 1.200 handelsparen en biedt tot 400x hefboomwerking in crypto futures trading. Zijn is ontworpen om de veiligheid en transparantie van activa te verbeteren, terwijl functies zoals kopieerhandel en geavanceerde handelsinstrumenten gebruikers in staat stellen professionele handelaren te volgen en toegang te krijgen tot een efficiëntere handelservaring. 1000 BTC beschermingsfonds Voetballegende Werkt als Global Brand Ambassador van WEEX, wat de inspanningen van de uitwisseling weerspiegelt om de merkherkenning en wereldwijde bereik te versterken. door Michael Owen De samenwerking verbindt de invloed van internationale sporten met de groei van digitale asset trading, onderstreept de positie van WEEX als een platform dat tot doel heeft om een veilige, snelle en flexibele handelsomgeving voor zowel nieuwe als ervaren gebruikers. Disclaimer Deze informatie wordt alleen voor algemene doeleinden verstrekt en vormt geen financieel advies of een aanbod. Onze diensten zijn niet beschikbaar voor personen in Singapore en de toegang blijft onderworpen aan toepasselijke lokale wetten en voorschriften. Onze diensten worden niet gereguleerd door de Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS). U moet zich ervan bewust zijn dat de waarde van digitale activa aanzienlijk kan fluctueren. U kunt al het geld dat u in digitale activa investeert verliezen. \n \n Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Btcwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Btcwire onder HackerNoon's Business Blogging Program. Het programma Het programma