WEEX Powers TOKEN2049 Σιγκαπούρη ως Πλατινένιος χορηγός εν μέσω ταχείας ανάπτυξης CEX

TOKEN2049 Σιγκαπούρη, η πιο σημαντική εκδήλωση κρυπτογράφησης στην Ασία, θα πραγματοποιηθεί την 1η-2 Οκτωβρίου 2025 στο Marina Bay Sands. Η εκδήλωση θα φέρει μαζί χιλιάδες ηγέτες, επενδυτές και καινοτόμους από όλο τον κόσμο και η συμμετοχή της WEEX υπογραμμίζει τον διευρυνόμενο ρόλο της ανταλλαγής στην προώθηση του διαλόγου και της καινοτομίας στον κλάδο. Γουέξ Τίτλος πρωτοβουλίας: «Βαθύτερη ρευστότητα, μεγαλύτερες φάλαινες» «Μεγαλύτερη ρευστότητα, μεγαλύτερες φάλαινες» είναι το κεντρικό θέμα του στο TOKEN2049, αντικατοπτρίζοντας την προσέγγιση του χρηματιστηρίου για την υποστήριξη μεγάλων όγκων εμπόρων και ιδρυμάτων μέσω του βάθους της αγοράς και της αποτελεσματικότητας εκτέλεσης. Γουέξ Η WEEX προσφέρει πάνω από 1.200 ζεύγη συναλλαγών και 600 συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, με νέες θέσεις προστίθενται κάθε μήνα για να συλλάβουν τις ευκαιρίες των αναδυόμενων αγορών. Μεγάλα ζευγάρια, όπως και Η πλατφόρμα διατηρεί στενά spreads ακόμη και κατά τη διάρκεια των υψηλών εμπορικών περιόδων, ενώ οι ημερήσιοι όγκοι μελλοντικών συναλλαγών υποστηρίζουν συναλλαγές υψηλής συχνότητας και μεγάλης κλίμακας σε συνδυασμό με υποδομή χαμηλής καθυστέρησης και πολλαπλούς τύπους εντολών, η πλατφόρμα είναι δομημένη για να χειρίζεται σημαντικές συναλλαγές με επιχειρησιακή συνέπεια και ευελιξία. BTC / Δολάριο Δολάριο / USD Επί τόπου, η WEEX θα φέρει το θέμα στη ζωή με μια προσεκτικά σχεδιασμένη γλυπτική φάλαινας και υποστηρικτικά γραφικά στρατηγικά τοποθετημένα σε ολόκληρο τον τόπο. Η μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση δημιουργεί ισχυρό οπτικό αντίκτυπο, ενώ απεικονίζει την έννοια του βάθους και της κλίμακας της αγοράς, αποδεικνύοντας την εστίαση της WEEX στην παροχή ενός περιβάλλοντος προσαρμοσμένου σε μεγάλους όγκους και θεσμικούς εμπόρους. WEEX Whale's Lounge: Ένας αφιερωμένος χώρος για βιομηχανικές φάλαινες Εκτός από το κύριο εκθεσιακό του περίπτερο, η WEEX έχει μετατρέψει το Angelina Cafe στο Marina Bay Sands στο WEEX Whale’s Lounge, δημιουργώντας ένα αποκλειστικό περιβάλλον σχεδιασμένο για δικτύωση υψηλού επιπέδου και εμπλοκή της βιομηχανίας. Το σαλόνι χρησιμεύει ως ειδικός χώρος για τους επιχειρηματίες, τους ιδρυτές έργων, τους ηγέτες της βιομηχανίας, τους θεσμικούς εμπόρους και τους βασικούς συνεργάτες της κοινότητας για να συνδεθούν σε ένα πιο χαλαρό και διαδραστικό περιβάλλον. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τρόφιμα και ποτά υψηλής ποιότητας, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να βιώσουν προσαρμοσμένες δραστηριότητες που διευκολύνουν ουσιαστικές συζητήσεις και συνεργασίες. Πέρα από την φιλοξενία, το Whale’s Lounge υπογραμμίζει την εστίαση της WEEX στην υποστήριξη μεγάλων συμμετεχόντων και θεσμικών ενδιαφερομένων μερών, παρέχοντας ένα χώρο όπου οι ιδέες, οι γνώσεις της αγοράς και οι ευκαιρίες εταιρικής σχέσης μπορούν να ανταλλάσσονται αποτελεσματικά. WEEX Livestreams: Φέρνοντας το TOKEN2049 σε παγκόσμιο ακροατήριο Για τους συμμετέχοντες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν προσωπικά το TOKEN2049, η WEEX θα παρέχει δύο πλήρεις ημέρες ζωντανής μετάδοσης από το περίπτερό της και το Whale’s Lounge. Η εκπομπή θα φιλοξενείται από τον CEO της WEEX, Andrew Weiner, μαζί με κορυφαίους συνεργάτες και θα περιλαμβάνει κάλυψη σε πραγματικό χρόνο των συζητήσεων των ομάδων, τεχνικών ενημερώσεων και διαδραστικών συνεδριών, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με την υποδομή συναλλαγών, τις τάσεις της αγοράς και τις εξελίξεις των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι ζωντανές ροές αποσκοπούν στην επέκταση της εμβέλειας της εκδήλωσης πέρα από τον φυσικό τόπο, επιτρέποντας στο παγκόσμιο κοινό να συνεργαστεί με τις ομάδες του έργου και τους συνεργάτες. Η εμφάνιση ειδικών καλεσμένων μυστηρίου αναμένεται να προσθέσει ένα στοιχείο προσδοκίας για τους online θεατές. Οδηγώντας την άνοδο: η ταχεία ανάπτυξη της WEEX στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, η πλατφόρμα υποστηρίζει 1.488 ζεύγη συναλλαγών και 933 περιουσιακά στοιχεία, και έχει εισηγηθεί πάνω από 825 συμβόλαια δια βίου, Ανταλλαγή των παραγώγων. Πρώτα η κατάταξη Η δραστηριότητα συναλλαγών έφτασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο spot 24 ώρες και 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, με το ανοικτό ενδιαφέρον σε παράγωγα να διπλασιάζεται από 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε 13 δισεκατομμύρια δολάρια το τελευταίο έτος. Η συμμετοχή της κοινότητας έχει επίσης αυξηθεί σταθερά, με τις εβδομαδιαίες AMAs και Spaces να προσελκύουν χιλιάδες συμμετέχοντες και να δημιουργούν εκατομμύρια εντυπώσεις. Με τη χορηγία του TOKEN2049 Σιγκαπούρη, η WEEX ενισχύει το όραμά της να γίνει μια πραγματικά παγκόσμια ανταλλαγή. Καθώς η WEEX συνεχίζει να αναπτύσσεται παγκοσμίως, η αποστολή της παραμένει σαφής: να κάνει τις συναλλαγές ασφαλείς, αποδοτικές και προσβάσιμες για όλους.Το TOKEN2049 είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση για την WEEX - είναι μια πλατφόρμα για να παρουσιάσει το όραμά της για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της συναλλαγής κρυπτογράφησης σε παγκόσμια κλίμακα. Σχετικά με WEEX Ιδρύθηκε το 2018, η WEEX έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης με πάνω από 6,2 εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 130 χώρες.Η πλατφόρμα δίνει έμφαση στην ασφάλεια, τη ρευστότητα και τη χρηστικότητα, παρέχοντας πάνω από 1.200 ζεύγη συναλλαγών και προσφέροντας έως και 400 φορές τη μόχλευση στις συναλλαγές με μελλοντικά κρυπτογράφημα. της έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ασφάλεια και τη διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων, ενώ χαρακτηριστικά όπως η αντιγραφή συναλλαγών και τα προηγμένα εργαλεία συναλλαγών επιτρέπουν στους χρήστες να ακολουθούν επαγγελματίες εμπόρους και να έχουν πρόσβαση σε μια πιο αποτελεσματική εμπειρία συναλλαγών. 1000 BTC Ταμείο Προστασίας Ποδοσφαιρικός θρύλος Λειτουργεί ως Παγκόσμιος Πρέσβης της WEEX, αντανακλώντας τις προσπάθειες της ανταλλαγής για την ενίσχυση της αναγνώρισης της μάρκας και της παγκόσμιας προώθησης. Μάικλ Όουεν Η συνεργασία συνδέει την επιρροή του διεθνούς αθλητισμού με την ανάπτυξη της ψηφιακής διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας τη θέση της WEEX ως πλατφόρμας που στοχεύει στην παροχή ενός ασφαλούς, γρήγορου και ευέλικτου περιβάλλοντος διαπραγμάτευσης τόσο για νέους όσο και για έμπειρους χρήστες.

Αυτή η ιστορία δημοσιεύθηκε ως δελτίο τύπου από την Btcwire στο πλαίσιο του Προγράμματος Blogging Επιχειρήσεων του HackerNoon. 