WEEX Powers TOKEN2049 Singapore ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ Platinum ໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວ້ວາງໃຈຂອງ CEX

TOKEN2049 Singapore, ການປະຫວັດສາດ crypto ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 1-2 2025 ໃນ Marina Bay Sands. ໃນຖານະເປັນ Sponsor Platinum, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາມີກັບສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດໃນໂລກ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ WEEX ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດ. ຫນ້າທໍາອິດ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Deeper Liquidity, Bigger Whales “Deeper Liquidity, Bigger Whales” ແມ່ນຫົວໃຈຂອງ ໃນ TOKEN2049, ການສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ. ຫນ້າທໍາອິດ WEEX ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກ່ວາ 1,200 Pair Trading Spot ແລະ 600 Contracts Futures, ມີລາຍລະອຽດໃຫມ່ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ເດືອນເພື່ອລັກສະນະຂອງຕະຫຼາດ emerging. ຂະຫນາດໃຫຍ່ Pairs, ເຊັ່ນ: ແລະ ພວກເຮົາ ກໍາ ລັງເຮັດທຸລະກິດໃນ 2012. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດແລະວິທະຍາໄລກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກເຮົາ. ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ໃນສະຖານທີ່, WEEX ຈະສະຫນັບສະຫນູນຮູບເງົາຂອງ whale ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຮູບເງົາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທັງຫມົດ. ການຕິດຕັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງສ້າງຜົນປະໂຫຍດສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມແຂງ while illustrating the concept of market depth and scale, demonstrating WEEX’s focus on providing an environment tailored for high-volume and institutional traders. Visitors can directly engage with the display to better understand the exchange’s approach to liquidity and large-scale trading. WEEX Whale’s Lounge: A Dedicated Space ສໍາ ລັບ whales ອຸດສາຫະກໍາ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, WEEX ໄດ້ປ່ຽນແປງ Angelina Cafe ໃນ Marina Bay Sands ໃນ WEEX Whale’s Lounge, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພິເສດທີ່ອອກແບບສໍາລັບການເຄືອຂ່າຍລະດັບສູງແລະການຮ່ວມມືຂອງອຸດສາຫະກໍາ. Lounge ເປັນສະຖານທີ່ dedicated ສໍາ ລັບ venture capitalists, ຜູ້ສ້າງໂຄງການ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກໍາ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດເພື່ອຕິດຕໍ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະ interactively. ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດນໍາໃຊ້ອາຫານແລະການປິ່ນປົວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເກມ interactives, ແລະປະສົບການກິດຈະກໍາທີ່ຖືກປິ່ນປົວທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສອບເສັງແລະການຮ່ວມມືທີ່ສໍາຄັນ. ຫຼັງຈາກການຮ່ວມເພດ, Whale’s Lounge ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ WEEX ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອຸປະກອນໂດຍສະຫນອງສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມຮູ້ສຶກໃນຕະຫຼາດ, ແລະສະຖານທີ່ການຮ່ວມມືທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ. WEEX Live Streams: ເຮັດໃຫ້ vibes TOKEN2049 ກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທົ່ວໂລກ ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ TOKEN2049 ໃນຕອນແລງ, WEEX ຈະສະຫນອງສອງມື້ທັງຫມົດຂອງການໂອນດິນຈາກສະຖານີແລະ Whale’s Lounge ຂອງຕົນ. WEEX COO Andrew Weiner ໂດຍທົ່ວໄປກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຊື່ສຽງ, ການສື່ສານຈະປະກອບດ້ວຍການຄົ້ນຄວ້າ panels ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ການທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີແລະການຮ່ວມເພດ, ການສະຫນອງຄວາມຮູ້ສຶກກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ, ການຝຶກອົບຮົມຕະຫຼາດແລະການພັດທະນາຂອງອຸປະກອນເຄດິດ. ການສົນທະນາກັບອະທິບາຍຂອງອິນເຕີເນັດ WEEX, WEEX ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຊື່ສຽງທົ່ວໂລກໃນການຮ່ວມມືກັບທີມງານໂຄງການແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ການສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ mystery ແມ່ນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຄວາມຮູ້ສຶກສໍາລັບຜູ້ຊອກຫາອອນໄລນ໌. ຜະລິດຕະພັນທີ່ດີເລີດຂອງ WEEX ໃນປີນີ້, WEEX ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຢ່າງໄວ້ວາງໃຈໃນຕະຫຼາດອຸປະກອນເຄດິດທົ່ວໂລກ. ໃນເດືອນຕຸລາ 22, 2025, ຊອບແວໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ 1,488 ຊຸດການຄ້າແລະ 933 ຄຸນນະສົມບັດ, ແລະໄດ້ລົງທະບຽນຫຼາຍກ່ວາ 825 ຄຸນນະສົມບັດ perpetual, ລະຫັດ QR ລະຫັດ QR ອຸດສາຫະກໍາການຄ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຖິງ $ 2 ລ້ານໃນອຸດສາຫະກໍາ 24 ຊົ່ວໂມງແລະ $ 20 ລ້ານໃນອຸດສາຫະກໍາທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງທົດລອງ ການຮ່ວມເພດຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກຂອງສະມາຊິກ. ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນ TOKEN2049 Singapore, WEEX ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຕົນເພື່ອເປັນການປ່ຽນແປງລະດັບໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີລະຫວ່າງປະເທດ, WEEX ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຕົນເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແລະປະສົບການການທຸລະກິດລະດັບສູງສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ WEEX continues to grow worldwide, ການສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ກ່ຽວກັບ WEEX ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2018, WEEX ໄດ້ພັດທະນາເປັນການຂົນສົ່ງ crypto ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຫຼາຍກ່ວາ 6.2 ລ້ານຜູ້ໃຊ້ໃນຫຼາຍກ່ວາ 130 ປະເທດ. Platform ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມປອດໄພ, liquidity, ແລະການນໍາໃຊ້, ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກ່ວາ 1,200 ຊຸດການຄ້າແລະສະເຫນີເຖິງ 400x ຄວາມປອດໄພໃນການຄ້າ futures crypto. ປະເພດ ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນແລະຄວາມປອດໄພ, ໃນຂະນະທີ່ຄຸນນະສົມບັດເຊັ່ນ Copy Trading ແລະອຸປະກອນການຊື້ຂາຍທີ່ດີເລີດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຊື້ຂາຍມືອາຊີບແລະເຂົ້າເຖິງປະສົບການການຊື້ຂາຍທີ່ດີເລີດ. 1000 BTC Funds ການປົກປ້ອງ ກາຕູນອອນໄລນ໌ WEEX ເປັນ Global Brand Ambassador ຂອງ WEEX, ປະຕິບັດຕາມການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການປ່ຽນແປງເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຍີ່ຫໍ້ແລະການເຂົ້າເຖິງໂລກ. ມີນາ Owen ການຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສະພາບແວດລ້ອມລະຫວ່າງປະເທດກັບການພັດທະນາຂອງການຕະຫຼາດອຸປະກອນດິຈິຕອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຖານທີ່ຂອງ WEEX ເປັນຮູບເງົາທີ່ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມການຕະຫຼາດຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໄວແລະຄວາມປອດໄພສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ການ Disclaimer ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກສະຫນອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປພຽງແຕ່ແລະບໍ່ປະກອບດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມເງິນຫຼືການສະເຫນີ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກັບຄົນໃນປະເທດຈີນ, ແລະການເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກັບສະຖານະການແລະສະຖານະການຂອງພວກເຮົາ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍອຸປະກອນເງິນຂອງ Singapore (MAS). ທ່ານຄວນຮູ້ວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອຸປະກອນດິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຈິຕອນ.