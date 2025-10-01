WEEX Powers TOKEN2049 Singapore as Platinum Sponsor amid Rapid CEX Growth シンガポール

TOKEN2049シンガポールは、アジアで最も影響力のある仮想通貨イベントで、2025年10月1～2日にマリーナベイ・サンズで開催されます。 このイベントは、世界中から数千人のリーダー、投資家、イノベーターを集め、WEEXの参加は、業界内の対話とイノベーションの促進における交換の拡大する役割を強調します。 ウェイクス テーマは「Deeper Liquidity, Bigger Whales」です。 「Deeper Liquidity, Bigger Whales」がテーマです。 TOKEN2049では、市場の深さと執行効率を通じて大規模なトレーダーや機関をサポートするための取引所のアプローチを反映しています。 ウェイクス WEEXは1200以上のスポット・トレーディング・パールと600のファイター・コントラクトを提供しており、新規市場チャンスを把握するために毎月新規のリストが追加されています。 大きなカップル、例えば、 そして ピーク取引期間中でも狭いスプレッドを維持する一方で、日々のファイターボリュームは高周波数および大規模な取引をサポートします。低遅延インフラストラクチャと複数のオーダータイプと組み合わせて、プラットフォームは、運用的な一貫性と柔軟性を持って大規模な取引を処理するように構成されています。 BTC / USD ETH/USDT 現場では、WEEXは、慎重に設計されたクジラの彫刻と、現場全体に戦略的に配置されたサポートグラフィックスでテーマを生かします。 この大規模なインストールは、市場の深さと規模の概念を示す一方で強力な視覚的な影響を生み出し、WEEXが高容量および制度的なトレーダーに適した環境を提供することに焦点を当てていることを示しています。 WEEX Whale's Lounge: A Dedicated Space for Industry Whales(WEEXクジラのラウンジ:産業クジラのための専用スペース) 主な展覧会スタンドに加えて、WEEXはマリーナ・ベイ・サンズのアンジェリーナ・カフェをWEEX Whale’s Loungeに変え、高レベルのネットワークと業界の関わりのために設計された独自の環境を作り出しました。 ラウンジは、ベンチャー資本家、プロジェクト創設者、業界リーダー、機関商人、そして主要なコミュニティパートナーがよりリラックスしたインタラクティブな環境でつながるための専用スペースとして機能します。 ゲストはプレミアムな食べ物や飲み物を楽しむことができます、コレクションされたインタラクティブなゲームに参加し、有意義な議論や協力を促進するカスタマイズされた活動を体験することができます。 ホールズ・ラウンジは、ホールズ・ラウンジは、アイデア、市場の洞察、パートナーシップの機会を効率的に交換できる場を提供することによって、大規模な参加者や機関の利害関係者を支援することにWEEXの焦点を当てています。 WEEX Livestreams:TOKEN2049のバイブをグローバルな観客に届ける 参加者がTOKEN2049に直接参加できない場合は、WEEXはスタジオとクジラのラウンジから2日間のライブストリーミングを提供します。 WEEX COOのAndrew Weinerが主催し、主要なパートナーと共に、パネルディスカッション、技術情報、インタラクティブセッションのリアルタイムカバーを提供し、取引インフラ、市場のトレンド、デジタル資産の発展に関する洞察を提供します。 ライブストリームは、物理的な場面を超えてイベントの範囲を拡大し、グローバルな観客がプロジェクトチームやパートナーと関わることができるようにすることを目指しています。謎の特別ゲストの出現は、オンライン視聴者にとって期待の要素を追加する予定です。 WEEXのデジタル資産空間における急速な発展 今年、WEEXはグローバルなデジタル資産市場で急速な拡大を遂げています。2025年9月22日現在、プラットフォームは1488の取引カップルと933の資産をサポートし、825以上の永久契約をリストアップしています。 衍生品の交換 ランキング先 取引活動は24時間のスポットボリュームで20億ドルに達し、先行取引量は20億ドルに達し、先行取引のオープン利益は過去1年間で600億ドルから13億ドルに倍増した。 コミュニティの関与も徐々に増加し、毎週のAMAsとスペースは何千人もの参加者を魅了し、何百万もの印象を生み出しています。 TOKEN2049シンガポールをスポンサーすることにより、WEEXは真にグローバルな取引所になるというビジョンを強化し、国際的な暗号コミュニティと提携することで、WEEXはユーザーにセキュリティ、イノベーション、トップレベルの取引経験を提供する信頼できる取引所としての役割を強化しています。 WEEXは世界中で成長し続けているが、その使命は明確である:誰もが取引を安全に、効率的に、そしてアクセスできるようにすることです。TOKEN2049は、WEEXにとって単なるイベントではなく、世界規模で仮想通貨取引の未来を形作るというビジョンを示すプラットフォームです。 WEEXについて 2018年に設立されたWEEXは、130カ国以上で620万人を超えるユーザーを擁するグローバルな仮想通貨取引所に発展し、セキュリティ、流動性、および可用性を強調し、1200以上の取引カップルを提供し、仮想通貨ファイター取引で最大400倍の利上げを提供しています。 その他 資産の安全性と透明性を向上させるように設計され、コピー取引や高度な取引ツールなどの機能により、ユーザーはプロのトレーダーに従い、より効率的な取引経験にアクセスできます。 1000 BTC保護基金 サッカーの伝説 WEEXのグローバルブランド大使としての役割を果たし、ブランド認識とグローバルなアクセスを強化するための交換の取り組みを反映しています。 マイケル・オーウェン この協力は、国際的なスポーツの影響力をデジタル資産取引の成長と結びつけており、新しいユーザーと経験豊富なユーザーの両方に安全で、迅速かつ柔軟な取引環境を提供することを目指すプラットフォームとしてのWEEXの地位を強調しています。 ディスカレーター この情報は一般的な目的にのみ提供されており、財務アドバイスまたはオファーではありません。 当社のサービスは、シンガポールの個人には利用できませんし、アクセスは適用可能な現地の法律および規制の対象となります。 当社のサービスは、シンガポール通貨管理局(MAS)によって規制されていません。デジタル資産の価値が大幅に変動する可能性があることをご注意ください。デジタル資産に投資したすべての金を失う可能性があります。詳細については、当社の利用規約をご覧ください。 \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム