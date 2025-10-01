WEEX تثبيت TOKEN2049 سنغافورة كمرشح البلاستيك في ظل نمو CEX السريع

سيقام TOKEN2049 سنغافورة، أكبر حدث إلكتروني في آسيا، في 1 و 2 أكتوبر 2025 في مارينا باي ساندز. ويجمع هذا الحدث آلاف القادة والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ويؤكد مشاركة WEEX دور التبادل في تعزيز الحوار والابتكار داخل الصناعة. WEEX مواضيع ذات صلة: "السمنة العميقة، والحيتان الكبيرة" "التطفيف العميق، الكلاب الكبيرة" هو الموضوع الرئيسي في TOKEN2049, مما يعكس نهج تبادل التمويل في دعم التجار والمؤسسات ذات الكثافة العالية من خلال عمق السوق وفعالية التنفيذ. WEEX يقدم WEEX أكثر من 1200 جولة تجارية في وقت مبكر و 600 اتفاقيات مستقبلية ، مع إضافات جديدة تضاف كل شهر لتسجيل الفرص في الأسواق الناشئة. الأزواج الكبيرة، مثل و ويحافظ على التوازنات الصغيرة حتى خلال فترة التداول العالي، في حين أن حجم التوقعات يوميًا يدعم التداول في مرتبة عالية ومرتبة كبيرة.جمعًا مع البنية التحتية منخفضة التوقعات ومختلف أنواع الطلبات، تم تصميم منصة لتعامل مع المعاملات الكبيرة مع التوافق التشريعي والمرونة. BTC / USD ETH / USD في المكان، سوف تجلب WEEX موضوعًا إلى الحياة مع تمثيل الكلاب المختلطة بعناية وتقنية الدعم المعمول بها استراتيجيًا في جميع أنحاء المكان. يخلق التثبيت على نطاق واسع تأثيرًا بصريًا قويًا في الوقت الذي يظهر فيه مفهوم عمق السوق والنطاق، مما يثبت التركيز في WEEX على توفير بيئة مخصصة للشركات ذات الكثافة العالية والمؤسسات. WEEX Whale’s Lounge: A Dedicated Space for Industry Whales (الموقع الرسمي لـ WEEX Whale’s) بالإضافة إلى قصر المؤتمرات الرئيسي ، فقد تحول WEEX Angelina Cafe في Marina Bay Sands إلى WEEX Whale's Lounge ، مما يخلق بيئة فريدة من نوعها مصممة لتنمية الشبكات القائمة على المستوى العالي ومشاركة الصناعة. وتستخدم المراكز المتاحة كغرفة مخصصة لأفراد رأس المال المخاطر، ومؤسسي المشاريع، والمديرين في الصناعة، والمستثمرين المؤسسيين، والشركاء المحليين الرئيسيين للاتصال في بيئة أكثر استراحة وتفاعلية. ويمكن للضيوف الاستمتاع بأطعمة وأشربة عالية الجودة، والانضمام إلى الألعاب التفاعلية المشتركة، والتعرف على الأنشطة المخصصة التي تسهل المحادثات والمشاركة المعقدة. وبالإضافة إلى الترفيه، يبين Whale's Lounge تركيز WEEX على دعم المشاركين الكبيرة والمواطنين المؤسسيين من خلال توفير مكان حيث يمكن تبادل الأفكار والآراء السوقية وإمكانات الشراكة بشكل فعال. WEEX Livestreams: إرسال تفاعلات TOKEN2049 إلى الجمهور العالمي بالنسبة للمشاركين الذين لا يستطيعون المشاركة في TOKEN2049 شخصياً، سوف توفر WEEX يومين كاملين من إرسالها عبر الإنترنت من منصبها وواشنطن. سيتم تنظيمها من قبل المدير التنفيذي لشركة WEEX، أندرو ويينر، جنبا إلى جنب مع شركاء رئيسين، وتشمل التلفزيون تغطية في الوقت الحقيقي من المناقشات الفنية والتعليقات الفنية والأنشطة التفاعلية، وتقديم رؤى حول البنية التحتية للتجارة والاتجاهات في السوق والتطورات في الأصول الرقمية. وتهدف الإذاعات المباشرة إلى توسيع نطاق الحدث إلى أكثر من المكان الفعلي، مما يتيح للمستمعين العالميين التفاعل مع فريق العمل والشركاء.من المتوقع أن يضيف ظهور الضيوف المميزة المدهشة عن طريق الإنترنت عنصرًا من التوقعات للمستمعين عبر الإنترنت.من خلال هذه المبادرة، توفر WEEX منصة لتبادل المعرفة الأوسع والتفاعل في الوقت الحقيقي مع المشاركين على الإنترنت والمؤسسات. القيادة: تطور WEEX بسرعة في مجال الأصول الرقمية هذا العام، شهدت WEEX توسيعًا سريعًا في سوق الأصول الرقمية العالمية. بحلول 22 سبتمبر 2025، تدعم منصة 1.488 زوجًا تجاريًا و 933 أصولًا، وقد تم تسجيل أكثر من 825 عقدًا دائمًا، تبادل الأدوات الأساسية. الترتيب الأول وقد وصل نشاط التداول إلى 2 مليار دولار في حجم الوظيفة 24 ساعة و 20 مليار دولار في حجم العقود الآجلة، مع التضخم المباشر في الأدوات الأساسية تضاعف من 6 مليار دولار إلى 13 مليار دولار في العام الماضي. كما أن مشاركة المجتمع قد تنمو بشكل مستمر، مع AMA وSpaces الأسبوعية التي تجذب الآلاف من المشاركين وتجعل الملايين من الإثارة. من خلال دعم TOKEN2049 سنغافورة، تعزز WEEX رؤيتها لتصبح تبادلًا عالميًا حقًا. مع استمرار نمو WEEX في جميع أنحاء العالم، لا يزال مهمته واضحة: جعل التداول آمنًا، فعالًا، ومتاحة للجميع. TOKEN2049 هو أكثر من مجرد حدث ل WEEX - إنه منصة لتقديم رؤيتها لتشكيل مستقبل التداول الرقمي على نطاق عالمي. عن WEEX تأسست في عام 2018، وقد تطورت WEEX إلى تداول العملات الرقمية العالمية مع أكثر من 6.2 مليون مستخدم في أكثر من 130 بلدا. ذاك تم تصميمها لتعزيز سلامة الأصول والشفافية، في حين أن الميزات مثل التداول الكتروني وأدوات التداول المتقدمة تسمح للمستخدمين بالتبعية للمتداولين المهنيين والاستفادة من تجربة التداول أكثر فعالية. 1000 صندوق حماية BTC أسطورة كرة القدم ويعمل كمدير العلامة العالمية لـ WEEX، ويعكس جهود التبادل لتعزيز التعرف على العلامة التجارية والتوجه العالمي. مايكل أوين يتضمن التعاون تأثير الرياضة الدولية مع نمو تداول الأصول الرقمية، مما يؤكد موقف WEEX كبرنامج يهدف إلى توفير بيئة تداول آمنة وسريعة ومرنة للمستخدمين الجدد والخبراء. Disclaimer يتم تقديم هذه المعلومات لأغراض عامة فقط ولا تشكل مشورة مالية أو عرض. لا يتم توفير خدماتنا للأشخاص في سنغافورة، ويظل الوصول إلى ذلك تحت إشراف القوانين واللوائح المحلية المتاحة. لا يتم تنظيم خدماتنا من قبل السلطة المالية في سنغافورة (MAS). يجب أن تكون على علم بأن قيمة الأصول الرقمية يمكن أن تتغير بشكل كبير. قد تفقد كل الأموال التي تم استثمارها في الأصول الرقمية.

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Btcwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.