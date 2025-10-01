WEEX pokreće TOKEN2049 Singapur kao platinski sponzor usred brzog rasta CEX-a

TOKEN2049 Singapur, najutjecajniji kripto događaj u Aziji, održaće se od 1. do 2. oktobra 2025. u Marina Bay Sands. Događaj će okupiti hiljade lidera, investitora i inovatora iz cijelog svijeta, a učešće WEEX-a naglašava rastuću ulogu razmjene u promicanju dijaloga i inovacija unutar industrije. Uređaj Tema Spotlight: “Dublja likvidnost, veći kitovi” “Dublja likvidnost, veći kitovi” je centralna tema za na TOKEN2049, odražavajući pristup berze podršci trgovcima i institucijama velikog volumena kroz dubinu tržišta i efikasnost izvršenja. Uređaj WEEX nudi više od 1.200 spot parova i 600 futures ugovora, a nove liste se dodaju svakog mjeseca kako bi se uhvatile mogućnosti na tržištima u nastajanju. Veliki parovi, kao što su i , održava uske spreade čak i tokom vrhunskih razdoblja trgovanja, dok dnevni futures obujmi podržavaju visoke frekvencije i velike transakcije.U kombinaciji s infrastrukturom niskog latencije i višestrukim vrstama naloga, platforma je strukturirana da obrađuje velike transakcije s operativnom dosljednošću i fleksibilnošću. BTC / USD ETH / USD Na licu mjesta, WEEX će oživjeti temu sa pažljivo osmišljenom skulpturom kitova i podržavajućom grafikom koja je strateški smještena širom lokacije. Velika instalacija stvara snažan vizualni utjecaj dok ilustruje koncept dubine i razmjera tržišta, što pokazuje fokus WEEX-a na pružanju okruženja prilagođenog velikim količinama i institucionalnim trgovcima. WEEX Whale's Lounge: Namijenjen prostor za industrijske kitove Pored svog glavnog izložbenog stožera, WEEX je pretvorio Angelina Cafe u Marina Bay Sands u WEEX Whale's Lounge, stvarajući ekskluzivno okruženje dizajnirano za mreženje na visokoj razini i industrijski angažman. Lounge služi kao poseban prostor za rizične kapitaliste, osnivače projekata, vođe industrije, institucionalne trgovce i ključne partnere zajednice da se povežu u opuštenijem i interaktivnom okruženju. Gosti mogu uživati u vrhunskoj hrani i piću, sudjelovati u kuriranim interaktivnim igrama i doživjeti prilagođene aktivnosti koje olakšavaju smislenu raspravu i saradnju. Pored gostoljubivosti, Whale's Lounge naglašava fokus WEEX-a na podržavanje velikih učesnika i institucionalnih dionika pružanjem mjesta na kojem se ideje, uvid u tržište i mogućnosti partnerstva mogu efikasno razmijeniti. WEEX Livestreams: Donosimo vibracije TOKEN2049 globalnoj publici Za učesnike koji ne mogu osobno prisustvovati TOKEN2049, WEEX će pružiti dva puna dana uživo prenosa sa svog stoja i Whale's Lounge. Vodio ga je WEEX COO Andrew Weiner zajedno s vodećim partnerima, emisije će sadržavati pokrivanje panel diskusija, tehničkih briefinga i interaktivnih sesija u realnom vremenu, nudeći uvid u infrastrukturu trgovanja, tržišne trendove i razvoj digitalnih sredstava. Live streamovi imaju za cilj proširiti doseg događaja izvan fizičke lokacije, omogućujući globalnoj publici da se uključi sa projektnim timovima i partnerima. Očekuje se da će pojava tajanstvenih specijalnih gostiju dodati element očekivanja za online gledatelje. Vodeći porast: WEEX-ov brzi razvoj u digitalnom prostoru imovine Ove godine, WEEX je doživio brzu ekspanziju na globalnom tržištu digitalnih sredstava. Od 22. septembra 2025. platforma podržava 1.488 trgovinskih parova i 933 imovine, a listovala je više od 825 trajnih ugovora, Razmjena izvedenica. Prvo rangiranje Trgovinska aktivnost dostigla je do 2 milijarde dolara u 24-satnom spot volumenu i 20 milijardi dolara u futures volumenu, a otvoreni interes u izvedenicama udvostručio se sa 6 milijardi dolara na 13 milijardi dolara tokom prošle godine. Zajednica angažovanje je takođe rasla stabilno, sa tjednim AMA i prostori privlače hiljade učesnika i generiraju milijune utisaka. Sponzoriranjem TOKEN2049 Singapur, WEEX pojačava svoju viziju da postane istinski globalna berza.Uključivanjem u međunarodnu kripto zajednicu, WEEX jača svoju ulogu kao pouzdane berze koja osnažuje korisnike sa sigurnošću, inovacijama i vrhunskim trgovinskim iskustvima. Kako WEEX nastavlja da raste širom svijeta, njegova misija ostaje jasna: učiniti trgovanje sigurnim, efikasnim i pristupačnim za sve. TOKEN2049 je više od samo događaja za WEEX – to je platforma za predstavljanje svoje vizije oblikovanja budućnosti kripto trgovanja na globalnoj razini. O WEEX-u Osnovan 2018. godine, WEEX se razvio u globalnu kriptovalutu s više od 6,2 miliona korisnika u više od 130 zemalja. Platforma naglašava sigurnost, likvidnost i korisnost, pružajući više od 1.200 trgovinskih parova i nudeći do 400x poluge u kriptovalutama. Njegova je dizajniran za poboljšanje sigurnosti imovine i transparentnosti, dok funkcije kao što su kopiranje trgovanja i napredne trgovinske alate omogućuju korisnicima da prate profesionalne trgovce i pristupaju efikasnijem iskustvu trgovanja. 1.000 BTC zaštitni fond Legenda fudbala služi kao globalni ambasador marke WEEX-a, što odražava napore razmjene da ojača prepoznavanje marke i globalni doseg. Majkl Oven Suradnja povezuje utjecaj međunarodnih sportova s rastom trgovanja digitalnim sredstvima, naglašavajući poziciju WEEX-a kao platforme koja ima za cilj pružanje sigurnog, brzog i fleksibilnog trgovinskog okruženja za nove i iskusne korisnike. Diskriminacija Ove informacije su dostupne samo u opšte svrhe i ne predstavljaju finansijski savet ili ponudu. Naše usluge nisu dostupne osobama u Singapuru, a pristup i dalje podliježe važećim lokalnim zakonima i propisima. Naše usluge nisu regulirane od strane Monetarnog organa Singapura (MAS). Trebali biste biti svjesni da vrijednost digitalnih sredstava može značajno fluktuirati. Možete izgubiti sav novac koji uložite u digitalne imovine. \n \n Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Btcwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao saopštenje za medije od strane Btcwire u okviru HackerNoon Business Blogging Program. Programski Programski