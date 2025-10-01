WEEX potencia TOKEN2049 Singapur como patrocinador de platino en medio del rápido crecimiento de CEX

TOKEN2049 Singapur, el evento de criptomonedas más influyente de Asia, tendrá lugar del 1 al 2 de octubre de 2025 en Marina Bay Sands. El evento reunirá a miles de líderes, inversores e innovadores de todo el mundo, y la participación de WEEX destaca el papel creciente del intercambio en el fomento del diálogo e innovación dentro de la industria. WEEX Tema Spotlight: “Licitud más profunda, ballenas más grandes” “Deeper Liquidity, Bigger Whales” es el tema central de en TOKEN2049, reflejando el enfoque de la bolsa para apoyar a comerciantes y instituciones de alto volumen a través de la profundidad del mercado y la eficiencia de ejecución. WEEX WEEX ofrece más de 1.200 pares de negociación instantánea y 600 contratos de futuros, con nuevas listas añadidas mensualmente para capturar oportunidades de mercado emergentes. Los pares más grandes, como y , mantener spreads estrechos incluso durante períodos de negociación de pico, mientras que los volúmenes de futuros diarios soportan operaciones de alta frecuencia y de gran tamaño. Combinado con la infraestructura de baja latencia y varios tipos de órdenes, la plataforma está estructurada para manejar transacciones significativas con coherencia y flexibilidad operativa. BTC y USD ETH / USD En el lugar, WEEX traerá el tema a la vida con una escultura de ballena cuidadosamente diseñada y gráficos de apoyo colocados estratégicamente en todo el lugar. La instalación a gran escala crea un fuerte impacto visual mientras ilustra el concepto de profundidad y escala del mercado, demostrando el enfoque de WEEX en proporcionar un entorno adaptado a los comerciantes de alto volumen e institucionales. WEEX Whale’s Lounge: un espacio dedicado a las ballenas industriales Además de su stand principal, WEEX ha transformado el Angelina Cafe en Marina Bay Sands en el WEEX Whale’s Lounge, creando un entorno exclusivo diseñado para la creación de redes de alto nivel y el compromiso de la industria. El salón sirve como un espacio dedicado para capitalistas de riesgo, fundadores de proyectos, líderes de la industria, comerciantes institucionales y socios comunitarios clave para conectarse en un entorno más relajado e interactivo. Los huéspedes pueden disfrutar de comida y bebidas premium, participar en juegos interactivos curados y experimentar actividades personalizadas que facilitan discusiones y colaboraciones significativas. Más allá de la hospitalidad, el Whale’s Lounge subraya el enfoque de WEEX en apoyar a los participantes a gran escala y a las partes interesadas institucionales al proporcionar un lugar donde se puedan intercambiar ideas, perspectivas de mercado y oportunidades de asociación de manera eficiente. WEEX Live Streams: trae las vibraciones de TOKEN2049 a un público global Para los participantes que no puedan asistir a TOKEN2049 en persona, WEEX ofrecerá dos días completos de transmisión en vivo desde su stand y el salón de las ballenas. Hostado por el COO de WEEX Andrew Weiner junto a los principales socios, las emisiones incluirán cobertura en tiempo real de discusiones de panel, informes técnicos y sesiones interactivas, ofreciendo información sobre la infraestructura de negociación, las tendencias del mercado y los desarrollos de activos digitales. Las transmisiones en vivo tienen como objetivo ampliar el alcance del evento más allá del lugar físico, permitiendo que el público global se involucre con los equipos de proyecto y socios.La aparición de invitados especiales de misterio se espera que añada un elemento de anticipación para los espectadores en línea.A través de esta iniciativa, WEEX proporciona una plataforma para compartir conocimientos más amplios y participar en tiempo real con participantes tanto minoristas como institucionales. Liderando el auge: el rápido desarrollo de WEEX en el espacio de activos digitales Este año, WEEX ha experimentado una rápida expansión en todo el mercado global de activos digitales. A partir del 22 de septiembre de 2025, la plataforma soporta 1.488 pares de negociación y 933 activos, y ha listado más de 825 contratos perpetuos, Intercambio de derivados. Ranking primero La actividad comercial ha alcanzado hasta 2 mil millones de dólares en volumen spot de 24 horas y 20 mil millones de dólares en volumen de futuros, con intereses abiertos en derivados que se han duplicado de 6 mil millones a 13 mil millones de dólares en el último año. El compromiso de la comunidad también ha crecido constantemente, con AMAs y espacios semanales que atraen a miles de participantes y generan millones de impresiones. Al patrocinar TOKEN2049 Singapur, WEEX refuerza su visión de convertirse en un intercambio verdaderamente global.Entrando en contacto con la comunidad internacional de criptomonedas, WEEX refuerza su papel como un intercambio de confianza que empodera a los usuarios con seguridad, innovación y experiencias de negociación de primer nivel. A medida que WEEX continúa creciendo en todo el mundo, su misión sigue siendo clara: hacer el comercio seguro, eficiente y accesible para todos.TOKEN2049 es más que un evento para WEEX - es una plataforma para mostrar su visión de modelar el futuro del comercio de criptomonedas a escala global. Sobre WEEX Fundada en 2018, WEEX se ha convertido en una bolsa de criptomonedas global con más de 6.2 millones de usuarios en más de 130 países.La plataforma enfatiza la seguridad, la liquidez y la usabilidad, proporcionando más de 1.200 pares de negociación y ofreciendo hasta 400 veces el apalancamiento en la negociación de futuros de criptomonedas. su está diseñado para mejorar la seguridad y la transparencia de los activos, mientras que las características como el comercio de copia y las herramientas de comercio avanzadas permiten a los usuarios seguir a los comerciantes profesionales y acceder a una experiencia de comercio más eficiente. Fondo de Protección de 1.000 BTC Leyenda del fútbol sirve como el Embajador Global de la marca de WEEX, reflejando los esfuerzos del intercambio para fortalecer el reconocimiento de la marca y el alcance global. Michael Owen La colaboración conecta la influencia del deporte internacional con el crecimiento del comercio de activos digitales, subrayando la posición de WEEX como una plataforma que tiene como objetivo proporcionar un entorno de comercio seguro, rápido y flexible para usuarios nuevos y experimentados. Disclaimer Esta información se proporciona únicamente con fines generales y no constituye asesoramiento financiero o oferta. Nuestros servicios no están disponibles para personas en Singapur, y el acceso sigue sujeto a las leyes y reglamentos locales aplicables. Nuestros servicios no están regulados por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Debe ser consciente de que el valor de los activos digitales puede fluctuar significativamente. Puede perder todo el dinero que invierte en activos digitales. \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa