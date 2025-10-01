WEEX Powers TOKEN2049 ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้สนับสนุน Platinum ในขณะที่ CEX มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

TOKEN2049 ประเทศสิงคโปร์, เหตุการณ์การเข้ารหัสลับที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชีย, จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 2 ตุลาคม 2025 ที่ Marina Bay Sands เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนแพลตินัมเน้นความมุ่งมั่นของตนต่อชุมชนสินทรัพย์ดิจิตอลระดับโลก กิจกรรมจะรวบรวมผู้นํานักลงทุนและนักนวัตกรรมหลายพันคนจากทั่วโลกและการมีส่วนร่วมของ WEEX แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ขยายตัวของแลกเปลี่ยนในการส่งเสริมการสนทนาและนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม WEEX ธีม Spotlight: “การชําระเงินที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวิลล่าใหญ่” “Deeper Liquidity, Bigger Whales” เป็นธีมหลักสําหรับ ใน TOKEN2049 ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางของแลกเปลี่ยนในการสนับสนุนผู้ค้าและสถาบันที่มีปริมาณสูงผ่านความลึกของตลาดและประสิทธิภาพการดําเนินการ WEEX WEEX มีมากกว่า 1,200 คู่การซื้อขายแบบสปอตและ 600 ข้อตกลงระยะเวลาพร้อมกับรายการใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกเดือนเพื่อจับคู่โอกาสในตลาดใหม่ ๆ คู่ใหญ่เช่น และ ปกป้อง spreads ใกล้ชิดแม้ในช่วงระยะเวลาการซื้อขายสูงสุดในขณะที่ปริมาณการซื้อขายระยะไกลรายวันสนับสนุนการซื้อขายความถี่สูงและขนาดใหญ่ รวมกับโครงสร้างพื้นฐานความล่าช้าต่ําและประเภทคําสั่งซื้อหลายประเภทแพลตฟอร์มได้รับการโครงสร้างเพื่อจัดการธุรกรรมขนาดใหญ่ด้วยความสม่ําเสมอในการดําเนินงานและความยืดหยุ่น BTC / USD ETH / USD ในสถานที่ WEEX จะนําธีมไปสู่ชีวิตด้วยประติมากรรมวาล์วที่ออกแบบมาอย่างระมัดระวังและกราฟิกที่สนับสนุนที่วางไว้ในสถานที่ การติดตั้งขนาดใหญ่สร้างผลกระทบทางภาพที่แข็งแกร่งในขณะที่แสดงแนวคิดของความลึกและขนาดของตลาดแสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นของ WEEX ในการให้บริการสภาพแวดล้อมที่กําหนดเองสําหรับผู้ซื้อขายขนาดใหญ่และสถาบัน ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงกับจอแสดงผลเพื่อทําความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการของสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนและการซื้อขายขนาดใหญ่ WEEX Whale's Lounge: A Dedicated Space สําหรับวิลล่าอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการหลักของ WEEX ได้เปลี่ยน Angelina Cafe ที่ Marina Bay Sands ไปยัง WEEX Whale’s Lounge สร้างสภาพแวดล้อมพิเศษที่ออกแบบมาสําหรับเครือข่ายระดับสูงและการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม ห้องนั่งเล่นเป็นพื้นที่เฉพาะสําหรับนักลงทุนหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งโครงการผู้นําอุตสาหกรรมผู้ค้าสถาบันและพันธมิตรชุมชนที่สําคัญเพื่อเชื่อมต่อในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและโต้ตอบมากขึ้น ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารและเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยมมีส่วนร่วมในการเล่นเกมแบบโต้ตอบและประสบการณ์กิจกรรมที่กําหนดเองที่ช่วยให้มีการสนทนาและความร่วมมือที่มีความหมาย นอกเหนือจากการเข้าพัก, The Whale’s Lounge มุ่งเน้นไปที่ความมุ่งเน้นของ WEEX ในการสนับสนุนผู้เข้าร่วมขนาดใหญ่และผู้มีส่วนร่วมทางสถาบันโดยการให้สถานที่ที่แนวคิดความเห็นในตลาดและโอกาสความร่วมมือสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ WEEX Livestreams: นํา TOKEN2049 Vibes ไปยังผู้ชมทั่วโลก สําหรับผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถเข้าร่วม TOKEN2049 ในตัว WEEX จะให้การสตรีมสดทั้งสองวันจากสถานีและ Lounge ของ Whale โฮสติ้งโดย Andrew Weiner COO ของ WEEX พร้อมกับพันธมิตรชั้นนําการออกอากาศจะมีการครอบคลุมแบบเรียลไทม์ของการสนทนาแผงการแจ้งเตือนทางเทคนิคและการประชุมแบบโต้ตอบซึ่งจะนําเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายแนวโน้มของตลาดและการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิตอล การสตรีมสดมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเข้าถึงของเหตุการณ์นอกเหนือจากสถานที่ทางกายภาพช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมกับทีมงานโครงการและพันธมิตร การปรากฏตัวของแขกพิเศษของความลับคาดว่าจะเพิ่มองค์ประกอบของความคาดหวังสําหรับผู้ชมออนไลน์ ผ่านนวัตกรรมนี้ WEEX ให้แพลตฟอร์มสําหรับการแบ่งปันความรู้ที่กว้างขึ้นและการมีส่วนร่วมในเวลาจริงกับผู้เข้าร่วมทั้งร้านค้าปลีกและสถาบัน นําการเติบโต: การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ WEEX ในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิตอล ในปีนี้ WEEX มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2025 แพลตฟอร์มนี้รองรับคู่ซื้อขาย 1,488 คู่และสินทรัพย์ 933 และมีรายชื่อมากกว่า 825 สัญญาตลอดเวลา ระหว่างการแลกเปลี่ยน derivatives การจัดอันดับก่อน กิจกรรมการซื้อขายได้ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงและ 20 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณการซื้อขายระยะเวลาระยะเวลา, ด้วยความสนใจเปิดในสินค้าระดับเบิลจาก 6 พันล้านดอลลาร์ถึง 13 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมในชุมชนยังเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย AMAs และ Spaces ทุกสัปดาห์ที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมหลายพันคนและสร้างการแสดงผลหลายล้านครั้ง โดยการสนับสนุน TOKEN2049 ประเทศสิงคโปร์ WEEX ยืนยันวิสัยทัศน์ของตนที่จะกลายเป็นแลกเปลี่ยนระดับโลกอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมกับชุมชนการเข้ารหัสลับระดับนานาชาติ WEEX ยืนยันบทบาทของตนเป็นแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยนวัตกรรมและประสบการณ์การซื้อขายชั้นนํา ในขณะที่ WEEX ยังคงเติบโตทั่วโลกภารกิจของมันยังคงชัดเจน: เพื่อให้การซื้อขายปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้สําหรับทุกคน TOKEN2049 เป็นมากกว่าเพียงเหตุการณ์สําหรับ WEEX - มันเป็นแพลตฟอร์มที่จะแสดงวิสัยทัศน์ของมันในการสร้างอนาคตของการซื้อขายเข้ารหัสลับในระดับโลก เกี่ยวกับ WEEX ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 WEEX ได้พัฒนาเป็นแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลระดับโลกที่มีผู้ใช้มากกว่า 6.2 ล้านคนในกว่า 130 ประเทศ แพลตฟอร์มนี้เน้นความปลอดภัยการไหลเวียนและความสามารถในการใช้งานให้มากกว่า 1,200 คู่การซื้อขายและนําเสนอผลประโยชน์สูงสุด 400 เท่าในการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล อะไร ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและโปร่งใสของสินทรัพย์ในขณะที่คุณสมบัติเช่นการซื้อขายแบบคัดลอกและเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามผู้ซื้อขายมืออาชีพและเข้าถึงประสบการณ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1000 BTC ป้องกันกองทุน ฟุตบอลตํานาน ทําหน้าที่เป็นนายหน้าแบรนด์ทั่วโลกของ WEEX ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์และการเข้าถึงทั่วโลก ไมเคิลโอเวน การทํางานร่วมกันเชื่อมต่ออิทธิพลของกีฬาระหว่างประเทศกับการเติบโตของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลเน้นตําแหน่งของ WEEX เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งมั่นที่จะให้บริการสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยรวดเร็วและยืดหยุ่นสําหรับผู้ใช้ใหม่และมีประสบการณ์ การยกเลิก ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้เป็นคําแนะนําทางการเงินหรือข้อเสนอ บริการของเราไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลในประเทศสิงคโปร์และการเข้าถึงยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบในท้องถิ่น บริการของเราไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานทางการเงินของสิงคโปร์ (MAS) คุณควรทราบว่ามูลค่าของสินทรัพย์ดิจิตอลอาจแตกต่างกันอย่างมาก คุณอาจสูญเสียเงินทั้งหมดที่คุณลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเงื่อนไขของเรา \n \n เรื่องนี้ถูกเผยแพร่เป็นข่าวสารโดย Btcwire ภายใต้ HackerNoon's Business Blogging Program ทําการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงินใด ๆ