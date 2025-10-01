WEEX Powers TOKEN2049 Singapore kòm sponsor Platinum nan mitan rapid CEX kwasans

TOKEN2049 Singapore, evènman an kriptografik ki pi enpòtan nan Azi, pral fèt nan 1-2 Oktòb 2025 nan Marina Bay Sands. Sa a ane, se yon patnè Platinum, enstale angajman li nan kominote a global la nan asit dijital. Evènman an pral reyinyon dè milye de lidè, envestisè, ak inovatè soti nan tout mond lan, ak patisipasyon an nan WEEX montre wòl la nan echanj la nan ogmante dialoz ak inovasyon nan endistri a. Wèks Tèm Spotlight: "Liquidite pi profond, balèn pi gwo" "Deeper Liquidity, Bigger Whales" se tèm santral la nan nan TOKEN2049, ki reflete apwòch nan echanj la pou sipòte gwo volim komèsan ak enstitisyon atravè dyamèt mache ak efikasite egzekisyon. Wèks WEEX ofri plis pase 1,200 pafè tranzaksyon spot ak 600 kontra futures, ak nouvo listing ajoute chak mwa pou reyalize opòtinite yo nan mache a rezoud. pafè gwo, tankou ak , kenbe wotasyon limit menm pandan peryòd tranzaksyon piki, pandan y ap volim chak jou futures sipòte tranzaksyon segondè frekans ak gwo gwosè. Konbine ak enfrastrikti latans ki ba ak plizyè kalite lòd, platfòm la se estrikti yo trete tranzaksyon gwo ak konsistans operasyonèl ak fleksibilite. BTC / USD nan ETH / USD nan Sou sit la, WEEX pral pote tematik la nan lavi ak yon sculpture balèn konsepsyon ak grafik sipòte sitiye estratejikman nan tout plas la. Yon enstalasyon masiv kreye yon efè vizyèl fò pandan y ap ilistrasyon konsèp la nan profondite nan mache a ak skalè, demontre konsantrasyon WEEX a sou bay yon anviwònman adapte pou volim segondè ak komèsan enstitisyonèl. Vizitè ka dirèkteman angaje ak ekspozisyon an pou pi byen konprann apwòch la nan echanj la nan likidite ak komès gwo-scale. WEEX bale Lounge: yon espas dedye pou balèn endistriyèl Anplis de bouk ekspozisyon prensipal li yo, WEEX te transforme Angelina Cafe nan Marina Bay Sands nan WEEX Whale's Lounge, kreye yon anviwònman eksklizif ki fèt pou rezo segondè ak angaje endistriyèl. Lounge a sèvi kòm yon espas dedye pou kapitalis risk, fondatè pwojè, lidè endistriyèl, komèsan enstitisyonèl, ak patnè kominote kle yo konekte nan yon anviwònman plis relaks ak interaktif. Konpetitè yo ka jwi manje ak bote prim, patisipe nan jwèt interaktif koure, ak eksperyans aktivite Customized ki fasilite diskisyon enteresan ak kolaborasyon. Plis pase hospitality, Whale's Lounge enstale WEEX a konsantre sou sipò nan patisipan gwo-scale ak stakeholders enstitisyonèl pa bay yon plas kote lide, konsèp mache, ak opòtinite patnè ka echanj efikasman. WEEX Livestreams: pote vibrasyon yo TOKEN2049 nan yon odyans mondyal Pou patisipan ki pa kapab patisipe nan TOKEN2049 nan pèsonèlman, WEEX pral bay de jou plen nan livestreaming soti nan stand li yo ak sal la bale. Hosted pa WEEX COO Andrew Weiner ansanm ak patnè ki mennen, emisyon yo pral gen rapò nan tan reyèl nan diskisyon panèl, teknik briefings, ak sesyon entèaktif, ofri konsèp sou enfrastrikti komès, tendans mache, ak devlopman an nan asit dijital. Livestreams yo apwopriye pou ogmante rezo a nan evènman an plis pase plas fizik la, ki pèmèt odyans mondyal yo angaje ak ekip pwojè ak patnè. Apwouve ke aparans la nan mystery vizitè espesyalis yo ajoute yon eleman nan avanse pou tcheke sou entènèt la. Avèk inisyativ sa a, WEEX bay yon platfòm pou pataje plis konesans ak angaje nan tan reyèl ak tou de patnè retail ak enstitisyonèl. Leading the surge: WEEX a rapid-pase devlopman nan espò a Digital Aset Nan mwa septanm 2025, platfòm la sipòte 1,488 pafè komès ak 933 byen, epi li te lis sou 825 kontra perpetual, Pwodwi pou echanj. Ranking nan premye Aktivite komès te rive jiska $ 2 milya dola nan volim spot 24 èdtan ak $ 20 milya dola nan volim futures, ak enterè louvri nan derivatif doublé soti nan $ 6 milya dola nan $ 13 milya dola pandan ane a. Patisipasyon nan kominote a tou te kwasansman ogmante, ak semèn AMAs ak Espas atraksyon dè milye de patisipan ak jere milyon de impressions. Pa sponsorize TOKEN2049 Singapore, WEEX ranfòse vizyon li yo vin yon echanj reyèlman mondyal. Anplwaye ak kominote kriptografik entènasyonal la, WEEX ranfòse wòl li kòm yon echanj konfyans ki pèmèt itilizatè yo avèk sekirite, inovasyon ak eksperyans komès ki pi wo. Kòm WEEX kontinye kwasans atravè lemond, misyon li rete klè: fè komès san danje, efikas, ak aksè pou tout moun. TOKEN2049 se plis pase yon evènman pou WEEX - li se yon platfòm pou montre vizyon li yo nan fòme lavni komès kriptografik nan yon skalasyon mondyal. sou WEEX Te fonde an 2018, WEEX te devlope nan yon echanj kriptografik mondyal ak plis pase 6,2 milyon itilizatè nan plis pase 130 peyi. Platfòm la enpòtan sekirite, likidite ak usabilite, bay plis pase 1,200 pafè komès ak ofri jiska 400x levasyon nan komès kriptografik futures. nan se fèt yo amelyore sekirite ak transparans nan byen, pandan y ap karakteristik tankou kopye komès ak avanse zouti komès pèmèt itilizatè yo swiv komès pwofesyonèl ak aksè a yon eksperyans komès plis efikas. 1000 BTC pwoteksyon Fond Legliz nan futbol Sèvi kòm Global Brand Ambassador nan WEEX, ki reflete efò echanj la pou ranfòse repitasyon mak la ak ekspansyon mondyal. Michael Owen nan Kolaborasyon an konekte enfliyanse a nan espò entènasyonal ak kwasans nan tranzaksyon an asit dijital, amelyore pozisyon an nan WEEX kòm yon platfòm ki objektif bay yon anviwònman tranzaksyon sekirite, vit ak fleksib pou tou de itilizatè nouvo ak ki gen eksperyans. Disclaimer nan enfòmasyon sa a se bay sèlman pou objektif jeneral ak pa konpoze kòm yon konsèy finansye oswa yon ofri. Sèvis nou yo pa disponib pou moun ki nan Singapore, ak aksè a rete anba legliz ak règleman lokal aplike. Sèvis nou yo pa reglemante pa Monetary Authority of Singapore (MAS). Ou ta dwe konnen ke valè a nan byen dijital ka fluctuate enpòtan. Ou ka pèdi tout lajan ou envesti nan byen dijital. Pou plis detay, tanpri ale nan Terms nou an. \n \n Istwa sa a te pibliye kòm yon piblisite pa Btcwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. fè rechèch pwòp ou anvan fè nenpòt desizyon finansye. 