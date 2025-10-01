WEEX तेजी से बढ़ते CEX के बीच Platinum Sponsor के रूप में TOKEN2049 सिंगापुर

TOKEN2049 सिंगापुर, एशिया में सबसे प्रभावशाली क्रिप्टो घटना, 1–2 अक्टूबर, 2025 को मरीना बे सैंड्स में आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम दुनिया भर के हजारों नेताओं, निवेशकों और नवाचारियों को एक साथ लाएगा, और WEEX की भागीदारी उद्योग के भीतर संवाद और नवाचार को बढ़ावा देने में एक्सचेंज की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। वेक्स स्पॉटलाइट थीम: "अधिक तरलता, बड़े पुल" "अधिक गहरी तरलता, अधिक बड़े बाघ" का मुख्य विषय है TOKEN2049 में, बाजार गहराई और निष्पादन दक्षता के माध्यम से उच्च मात्रा वाले व्यापारियों और संस्थानों का समर्थन करने के लिए एक्सचेंज की दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। वेक्स WEEX 1,200 से अधिक स्पॉट ट्रेडिंग युग्म और 600 फ्रीक्वेटर अनुबंध प्रदान करता है, ताकि उभरते बाजार के अवसरों को पकड़ने के लिए हर महीने नए लिस्टिंग जोड़े जाएं। बड़े पैमाने पर, जैसे और , पिक ट्रेडिंग अवधि के दौरान भी संकीर्ण स्प्रेड बनाए रखें, जबकि दैनिक फ्रीक्वेंस वॉल्यूम उच्च आवृत्ति और बड़े आकार के ट्रेडिंग का समर्थन करते हैं। कम लाटेंस बुनियादी ढांचे और कई ऑर्डर प्रकार के साथ संयुक्त, प्लेटफॉर्म को संचालन स्थिरता और लचीलापन के साथ महत्वपूर्ण लेनदेनों को संभालने के लिए संरचित किया गया है। BTC / USD डॉलर / USD साइट पर, WEEX विषय को एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए व्हेल मूर्तिकला और सहायक ग्राफिक्स के साथ जीवन में लाएगा जो स्थल भर में रणनीतिक रूप से रखा गया है। बड़े पैमाने पर स्थापना एक मजबूत दृश्य प्रभाव पैदा करती है, जबकि बाजार की गहराई और पैमाने की अवधारणा को दर्शाती है, यह दिखाती है कि WEEX उच्च मात्रा और संस्थागत व्यापारियों के लिए अनुकूलित वातावरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। WEEX Whale's Lounge: औद्योगिक व्हेल के लिए एक समर्पित स्थान अपने मुख्य प्रदर्शनी स्टैंड के अलावा, वाईएक्स ने मरीना बे सैंड्स में एंजेलीना कैफे को वाईएक्स व्हेलस लाउंज में परिवर्तित किया है, जिसमें उच्च स्तर के नेटवर्किंग और उद्योग भागीदारी के लिए डिज़ाइन किए गए एक अद्वितीय वातावरण बनाया गया है। लाउंज एक समर्पित स्थान के रूप में कार्य करता है जो संभावित पूंजीवादी, परियोजना संस्थापक, उद्योग नेताओं, संस्थागत व्यापारियों और प्रमुख सामुदायिक भागीदारों को एक अधिक आरामदायक और इंटरैक्टिव सेटिंग में कनेक्ट करने के लिए प्रदान करता है। मेहमान प्रीमियम भोजन और पेय का आनंद ले सकते हैं, संचालित इंटरैक्टिव गेम में भाग ले सकते हैं, और अनुकूलित गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं जो सार्थक चर्चा और सहयोग को सुविधाजनक बनाते हैं। आतिथ्य के अलावा, Whale's Lounge बड़े पैमाने पर प्रतिभागियों और संस्थागत हितधारकों का समर्थन करने पर WEEX का ध्यान केंद्रित करता है, एक जगह प्रदान करके जहां विचार, बाजार अंतर्दृष्टि और साझेदारी अवसरों को प्रभावी ढंग से विनिमय किया जा सकता है। WEEX लाइवस्ट्रीम: वैश्विक दर्शकों को TOKEN2049 व्हिब लाने के लिए प्रतिभागियों को TOKEN2049 में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं होने के लिए, WEEX अपने स्टोव और व्हेल लाउंज से दो पूर्ण दिनों के लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करेगा। प्रमुख भागीदारों के साथ WEEX COO एंड्रयू वेनर द्वारा आयोजित, प्रसारण में पैनल चर्चाओं, तकनीकी सूचितियां और इंटरैक्टिव सत्रों की वास्तविक समय कवरेज होगी, जो ट्रेडिंग बुनियादी ढांचे, बाजार प्रवृत्तियों और डिजिटल संपत्ति विकास के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। लाइव स्ट्रीमिंग का उद्देश्य घटना की पहुंच को भौतिक स्थल से परे बढ़ाना है, जिससे वैश्विक दर्शकों को परियोजना टीमों और भागीदारों के साथ जुड़ने की अनुमति मिलती है. रहस्य विशेष मेहमानों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्शकों के लिए प्रतीक्षा का एक तत्व जोड़ने की उम्मीद है. इस पहल के माध्यम से, WEEX व्यापक ज्ञान साझा करने और खुदरा और संस्थागत प्रतिभागियों दोनों के साथ वास्तविक समय में भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है. बढ़ोतरी का नेतृत्व करना: डिजिटल संपत्ति अंतरिक्ष में WEEX की तेजी से गतिशील विकास इस साल, WEEX ने वैश्विक डिजिटल संपत्ति बाजार में तेजी से विस्तार का अनुभव किया है. 22 सितंबर 2025 तक, प्लेटफ़ॉर्म 1,488 ट्रेडिंग जोड़े और 933 संपत्ति का समर्थन करता है, और 825 से अधिक निरंतर अनुबंधों को सूचीबद्ध किया है, Derivatives Exchange के बारे में सबसे पहले रैंकिंग ट्रेडिंग गतिविधि 24 घंटे स्पॉट वॉल्यूम में $ 2 बिलियन तक पहुंच गई है और ट्यूटोरियल वॉल्यूम में $ 20 बिलियन तक पहुंच गया है, पारंपरिक उत्पादों में खुले ब्याज पिछले साल $ 6 बिलियन से $ 13 बिलियन तक दोगुना हो गया है। सामुदायिक भागीदारी भी स्थिर रूप से बढ़ी है, जिसमें साप्ताहिक एएमए और स्पेस हजारों प्रतिभागियों को आकर्षित करते हैं और लाखों प्रभाव उत्पन्न करते हैं। TOKEN2049 सिंगापुर को प्रायोजित करके, WEEX एक वास्तव में वैश्विक एक्सचेंज बनने के अपने दृष्टिकोण को मजबूत करता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो समुदाय के साथ जुड़ाव, WEEX एक विश्वसनीय एक्सचेंज के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करता है जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा, नवाचार और शीर्ष स्तर के व्यापार अनुभवों के साथ सशक्त करता है. जैसा कि WEEX दुनिया भर में बढ़ रहा है, इसकी मिशन स्पष्ट है: हर किसी के लिए व्यापार को सुरक्षित, कुशल और सुलभ बनाने के लिए. TOKEN2049 WEEX के लिए सिर्फ एक घटना से अधिक है - यह वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के भविष्य को आकार देने के अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का एक मंच है। WEEX के बारे में 2018 में स्थापित, WEEX ने 130 से अधिक देशों में 6.2 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ एक वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज में विकसित किया है. प्लेटफ़ॉर्म सुरक्षा, तरलता और उपयोगिता पर जोर देता है, 1,200 से अधिक ट्रेडिंग जोड़े प्रदान करता है और क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में 400 गुना तक लेवरेज प्रदान करता है. इसकी यह संपत्ति की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि कॉपी ट्रेडिंग और उन्नत ट्रेडिंग उपकरणों जैसे सुविधाएं उपयोगकर्ताओं को पेशेवर व्यापारियों का पालन करने और अधिक कुशल ट्रेडिंग अनुभव तक पहुंचने की अनुमति देती हैं। 1000 बीटीसी सुरक्षा फंड फुटबॉल की कथा WEEX के वैश्विक ब्रांड राजदूत के रूप में कार्य करता है, जो ब्रांड की पहचान और वैश्विक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक्सचेंज के प्रयासों को दर्शाता है। माइकल ओवन सहयोग अंतरराष्ट्रीय खेलों के प्रभाव को डिजिटल संपत्ति ट्रेडिंग के विकास के साथ जोड़ता है, WEEX की स्थिति को एक मंच के रूप में जो नए और अनुभवी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित, तेज़ और लचीला ट्रेडिंग वातावरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।