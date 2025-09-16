Seraphic Browser-Native Protection agora dispoñible para a compra no CrowdStrike Marketplace

Las Vegas, Estados Unidos, 16 de setembro de 2025)CyberNewsWire/-- Hoxe anunciouse en que a súa solución Secure Enterprise Browser (SEB) xa está dispoñible para a súa compra no , un destino único para o ecosistema de clase mundial de produtos de seguridade compatibles con CrowdStrike. Serafín Fal.Con 2025 Mercado CrowdStrike Serafín Fal.Con 2025 Mercado CrowdStrike Esta dispoñibilidade permite aos clientes descubrir, mercar e implementar a protección nativa do navegador de Seraphic directamente dentro do . Páxina oficial de CrowdStrike Falcon Páxina oficial de CrowdStrike Falcon Con esta liberación, Seraphic entrega a integración que correlaciona a telemetría da capa do navegador de Seraphic coa intelixencia e a análise de ameazas de CrowdStrike.Os adversarios están a moverse á velocidade da IA, escalando ataques máis rápido do que os defensores poden responder. CrowdStrike Falcon de terceira xeración CrowdStrike Falcon de terceira xeración Os SIEMs herdados, construídos para unha era diferente, son demasiado lentos, ruidosos e custosos para deter as ameazas actuais. Falcon Next-Gen SIEM ofrece velocidade en tempo real, eficiencia e resultados que as plataformas herdadas non poden coincidir - agora estendidas á capa do navegador. clientes conxuntos gañan visibilidade unificada na actividade do navegador, extensións arriscadas e comportamento do usuario, capacitando unha detección, investigación e resposta máis rápidas ás ameazas avanzadas. \n \n “Como as organizacións dependen cada vez máis de servizos en nube, aplicacións SaaS e aplicacións alimentadas por IA, o navegador converteuse tanto no principal espazo de traballo para a produtividade como nun obxectivo crítico para os ciberataques”, dixo Iulia Stefoi-Silver, VP, Global Partnerships and Alliances en Seraphic. “Como as organizacións dependen cada vez máis de servizos en nube, aplicacións SaaS e aplicacións alimentadas por IA, o navegador converteuse tanto no principal espazo de traballo para a produtividade como nun obxectivo crítico para os ciberataques”, dixo Iulia Stefoi-Silver, VP, Global Partnerships and Alliances en Seraphic. \n \n "As solucións de seguridade tradicionais moitas veces esquecen esta capa, deixando lagoas que poden ser explotadas a través de días cero, phishing e perda de datos.Ao integrarse coa plataforma Falcon e estar dispoñible no CrowdStrike Marketplace, os clientes conxuntos poden facilmente transformar calquera navegador nun navegador seguro para a empresa". Xuntos, estamos a dar aos clientes unha detección máis rápida, mellores resultados e a capacidade de deter as ameazas na capa do navegador que os SIEMs legados perderían”. “Ao traer Seraphic ao Falcon Next-Gen SIEM, estamos pechando esa brecha con visibilidade e intelixencia en tempo real. Xuntos, estamos a dar aos clientes unha detección máis rápida, mellores resultados e a capacidade de deter as ameazas na capa do navegador que os SIEMs legados perderían”. A integración de Seraphic coa plataforma CrowdStrike Falcon está dispoñible para a compra no CrowdStrike Marketplace. e comezar a súa avaliación gratuíta de navegador cun clic. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ Visita Seraphic en Fal.Con Booth #1923 para ver demostracións en directo, coñece aos nosos expertos e aprende como protexer a túa forza de traballo. Acerca de Serafín é líder no mercado de rápido crecemento de Enterprise Browser Security, impulsado por tecnoloxía innovadora que transforma calquera navegador nun espazo de traballo seguro con robustas capacidades de protección e detección. Serafín Serafín Implementado sen problemas, Seraphic permite o acceso seguro a aplicacións web SaaS e privadas para empregados e terceiros en dispositivos xestionados e persoais. Invisible para o usuario final, soporta todos os navegadores e aplicacións de escritorio SaaS como Teams, Slack, Discord, WhatsApp e moitos máis. Recoñecido co premio Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award, apoiado por investidores como CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink e Secure Octane, e confiado por empresas Fortune 500, Seraphic asegura o navegador empresarial para os negocios modernos e baseados na nube de hoxe. . Contacto Xefe de Comunicacións por Eric Wolkstein Serafín ericw@seraphicsecurity.com