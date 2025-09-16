Seraphic Browser-Native Protection ngayon ay magagamit para sa pagbili sa CrowdStrike Marketplace

Las Vegas, Estados Unidos, Setyembre 16, 2025)CyberNewsWire/-- Ngayon ay inihayag sa na ang kanyang Secure Enterprise Browser (SEB) solusyon ay magagamit ngayon para sa pagbili sa , isang one-stop destination para sa world-class ecosystem ng CrowdStrike-compatible na mga produkto ng seguridad. Seryoso Ipinanganak sa 2025 Pagkakaiba sa CrowdStrike Market Seryoso Ipinanganak sa 2025 Pagkakaiba sa CrowdStrike Market Ang magagamit na ito ay nagbibigay-daan sa mga customer upang matukoy, bumili, at i-implementate ang Seraphic's browser-native protection nang direkta sa . CrowdStrike Falcon platform Paglalarawan ng CrowdStrike Falcon Sa pamamagitan ng libreng ito, Seraphic ay nagbibigay ng a Ang integrasyon na nag-correlate ang browser-layer telemetry ng Seraphic sa CrowdStrike threat intelligence at analytics. Ang mga opponents ay lumabas sa bilis ng AI, pag-scale ang mga pag-atake mas mabilis kaysa sa mga defenders ay maaaring tumugon. Mga pahinang tumuturo sa CrowdStrike Falcon Next-Gen Mga pahinang tumuturo sa CrowdStrike Falcon Next-Gen Ang Legacy SIEMs, na binuo para sa isang iba't ibang panahon, ay mababago, mababago, at mahalaga upang i-stop ang mga pangangailangan ng araw-araw. Ang Falcon Next-Gen SIEM ay nag-aalok ng real-time speed, efficiency, at mga resulta na ang mga pangangailangan ng mga platform ay hindi maaaring matatagpuan - ngayon na itinatag sa layer ng browser. Joint customers ay makakuha ng unified visibility sa pag-browsing activity, risky extensions, at user behaviors, na nagbibigay ng mas mabilis na pag-detection, pag-investigation, at pag-response sa mga advanced threats. \n \n "Kapag ang mga organisasyon ay higit pa gumagamit sa cloud services, SaaS application at AI-powered application, ang browser ay naging parehong ang pangunahing workspace para sa productivity at isang kritikal na target para sa cyberattacks," sabi ni Iulia Stefoi-Silver, VP, Global Partnerships and Alliances sa Seraphic. "Ang mga tradisyonal na mga solusyon sa seguridad ay karaniwang nangangahulugan ang layer na ito, naglalaman ng mga gap na maaaring i-exploit sa pamamagitan ng zero-days, phishing, at data loss. Sa pamamagitan ng pag-integrate sa platform ng Falcon at maging magagamit sa CrowdStrike Marketplace, ang joint customers ay maaaring madaling i-transform ang anumang browser sa isang safe enterprise browser." Si Jeff Farinich, CISO sa New American Funding, ay sumusunod: "Ang integrasyon ng Seraphic sa CrowdStrike Falcon platform ay nagbibigay ng aming mga team ng seguridad ng continuous visibility at kontrol sa layer ng browser, nang walang epekto sa productivity ng mga gumagamit." "Sa pamamagitan ng paghahatid ng Seraphic sa Falcon Next-Gen SIEM, nagsimula namin ang gap na may real-time visibility at intelligence. Karamihan, nagbibigay kami ng mga customer ng mas mabilis na pag-detection, mas mahusay na mga resulta, at ang kakayahan sa pag-iwas sa layer ng browser na ang mga nakaraang SIEM ay humihingi." Ang Seraphic integration sa CrowdStrike Falcon platform ay magagamit para sa pagbili sa CrowdStrike Marketplace. at magsimula ang iyong libreng Browser Assessment sa isang click. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ Bisitahin ang Seraphic sa Fal.Con Booth #1923 upang makita ang live demo, makikita ang aming mga eksperto, at malaman kung paano protektahan ang iyong karapatan. Tungkol sa Seraphic ito ay isang lider sa mabilis na bumuo ng merkado ng Enterprise Browser Security, na itinatag ng innovative na teknolohiya na i-transform ang anumang browser sa isang safe na workspace na may malakas na proteksiyon at mga kapasidad ng pag-detection. Seryoso Seryoso Ang Seraphic ay nagbibigay ng safe access sa SaaS at mga private web application para sa mga empleyado at mga third-party sa parehong managed at personal na mga device. Invisible para sa end user, ito ay sumusuporta sa lahat ng mga browser at SaaS desktop application tulad ng Teams, Slack, Discord, WhatsApp at higit pa. Nagtatagdag ng Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award, na sinusuportahan ng mga investor kabilang ang CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink, at Secure Octane, at sinusuportahan ng Fortune 500 mga kumpanya, Seraphic ay ang enterprise browser para sa kasalukuyang modernong, cloud-driven na negosyo. . 