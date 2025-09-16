Seraphic Browser-Native Protection Одоо CrowdStrike Marketplace-д худалдан авах боломжтой

Лас Вегас, АНУ-ын 16 Есдүгээр, 2025)CyberNewsWire/-- Өнөөдөр хэлсэн Secure Enterprise Browser (SEB) шийдэл нь одоо худалдан авах боломжтой , CrowdStrike-д нийцтэй аюулгүй байдлын бүтээгдэхүүний дэлхий даяар байгалийн экосистем нь нэг тусламжтай газар. Зөвлөгөө Fal.Con 2025 оны CrowdStrike зах зээл Зөвлөгөө Fal.Con 2025 оны CrowdStrike зах зээл Энэ боломжийн хэрэглэгчдэд Seraphic-ийн браузер-натрийн хамгаалах нь шууд дотор олж, худалдан авах боломжтой. . CrowdStrike Falcon платформ CrowdStrike Falcon платформ Энэ хувилбар нь Seraphic а Seraphic-ийн браузер хавтгай telemetry нь CrowdStrike-ийн хязгаарлалт шинжлэх ухаан, аналитикийг харьцуулана. Хэрэглэгчид AI-ийн хурдтай ачаалал, захиргауд хариу чаднаас илүү хурдан ачаалал өгдөг. CrowdStrike Falcon Next-Gen Siem CrowdStrike Falcon Next-Gen Siem Өнгөрсөн SIEMs, өөр ертөнцийг зориулсан, маш хялбар, шулуун, цаг хугацааны эрсдлийг бууруулах үнэтэй байдаг. Falcon Next-Gen SIEM нь жинхэнэ цаг хугацааны хурд, үр ашигтай, үр дүнтэй орлого платформ нь харьцуулахад чадахгүй байна - одоо браузер хавтгай дээр өргөн хүрч байна. Зөвхөн хэрэглэгчид нь браузер үйл ажиллагаа, ризиктай өргөтгөл, хэрэглэгчийн ач холбогдол, илүү хурдан олж, судлах, дэвшилтэд эрсдлийг хангах боломжийг олгодог.

"Бизнес нь дэлхий даяар үйлчилгээ, SaaS програмууд, AI-д дэмжлэгтэй програмууд дээр ихээхэн хамаарна, браузер нь үйлдвэрлэхэд анхны ажлын газар, кибер даяар түгээмэл тархсан байна," Seraphic-ийн Глобал партнёр байдал, альянсуудын VP, Iulia Stefoi-Silver хэлсэн.

"Традицийн аюулгүй байдлын шийдэл нь ихэвчлэн энэ хавтгайг хуваалцаж, нуль өдөр, фишинг, өгөгдлийн үсэг дамжуулан ашиглаж чадна. Falcon платформтай нэгтгэх, CrowdStrike Marketplace-д ашиглаж болно. Joint customers can easily transform any browser into a secure enterprise browser."  New American Funding-ийн CISO-ийн Джефф Фаринич: "Seraphic-ийг CrowdStrike Falcon платформетай нэгтгэх нь хэрэглэгчийн үйлдвэрлэлд нөлөөгүйгээр браузер хавтгай дөрвөлжин харах, хяналтыг бидний аюулгүй байдлын багтай олгодог.

"Браузер нь аж ахуйн нэгжийн хамгийн тархсан, найдвартай харах хавтгай дөрвөлжин нэг болж байна," CrowdStrike-ийн Chief Business Officer Даниэль Бернард хэлсэн.

"Falcon Next-Gen SIEM-д Seraphic-ийг олж авахын тулд бид тавтай морилно уу, мэдрэгчдэд тавтай морилно уу. Өнгөрсөн үед бид хэрэглэгчдэд хурдан мэдрэгчдэд, илүү сайн үр дүнг, хагас SIEM-ийн одоогоор хязгаарлах боломжийг олгодог. " CrowdStrike Falcon платформтай Seraphic интеграци нь CrowdStrike Marketplace-д худалдан авах боломжтой. Таны үнэгүй Browser Assessment нь нэг клик эхэлнэ. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/

Fal.Con Booth #1923-д Seraphic-ийг үзнэ үү Live Demo-ийг үзнэ үү, бидний мэргэжилтнүүдтэй холбоо барина уу.

Seraphic тухай хурдан өсөлтийн Enterprise Browser Security зах зээлийн тэргүүлэгч юм, шинэчлэгдсэн технологийг дэмждэг бөгөөд ямар ч браузер нь хүчтэй хамгаалах, олборлолт чадвартай аюулгүй ажлын газар болгодог. Seraphic нь SaaS болон хувийн вэб програм хангамжийн аюулгүй хангамжийг үйлчлүүлэгчид, гуравдагч болон хувийн төхөөрөмжүүд дээр тренд хангах боломжийг олгодог. Өнгөрсөн хэрэглэгчдэд хамаргүй, Энэ нь Teams, Slack, Discord, WhatsApp гэх мэт бүх браузер болон SaaS ширээний програм хангамжийг дэмждэг. Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award-ийг хүлээн зөвшөөрсөн, CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink, Secure Octane зэрэг хөрөнгө оруулагчдийн дэмжлэгтэй, Fortune 500-ийн компаниудын итгэмжлэгдсэн, Seraphic нь одоогийн орчин үеийн Cloud-д суурилсан бизнесийн аж ахуйн нэгжийн браузерг хамгаалах.

Холбоо барих
Эрик Wolkstein 