Seraphic Browser-Native Protection вече е на разположение за закупуване на CrowdStrike Marketplace

Лас Вегас, Съединени Американски Щати, 16 септември, 2025 г.)CyberNewsWire/-- Днес обявиха в решението Secure Enterprise Browser (SEB) вече е достъпно за закупуване в , еднопосочна дестинация за световна класа екосистема от продукти за сигурност, съвместими с CrowdStrike. Серафими Fal.Con през 2025 г. Пазарът на CrowdStrike Тази наличност позволява на клиентите да откриват, купуват и внедряват браузърната защита на Seraphic директно в . Платформата CrowdStrike Falcon С това освобождаване, Seraphic доставя a Интеграция, която свързва телеметрията на браузърния слой на Seraphic с разузнаването и аналитиката на заплахите на CrowdStrike. CrowdStrike Falcon Next-Gen ще се появи Legacy SIEMs, построени за друга епоха, са твърде бавни, шумни и скъпи, за да спрат днешните заплахи. Falcon Next-Gen SIEM осигурява скорост в реално време, ефективност и резултати, които остарелите платформи не могат да съвпадат – сега се разширяват до браузърния слой. 

„Тъй като организациите все повече разчитат на облачни услуги, SaaS приложения и приложения, задвижвани от изкуствен интелект, браузърът се превърна както в основно работно пространство за производителност, така и в критична цел за кибератаки", казва Юлия Стефой-Силвър, вицепрезидент, Глобални партньорства и съюзи в Seraphic. 

"Традиционните решения за сигурност често пренебрегват този слой, оставяйки празнини, които могат да бъдат експлоатирани чрез нулеви дни, фишинг и загуба на данни. Джеф Фаринич, CISO в New American Funding, добави: „Интегрирането на Seraphic с платформата CrowdStrike Falcon даде на нашия екип за сигурност непрекъсната видимост и контрол върху слоя на браузъра, без да се засяга производителността на потребителите." „Браузърите се превърнаха в една от най-целевите и пренебрегвани атаки в предприятието", казва Даниел Бернард, главен бизнес директор на CrowdStrike. "Чрез въвеждането на Seraphic в Falcon Next-Gen SIEM, ние затваряме тази пропаст с видимост в реално време и разузнаване.Заедно, ние даваме на клиентите по-бързо откриване, по-добри резултати и способността да спрат заплахите в браузърния слой, които наследните SIEMs биха пропуснали." Серафичната интеграция с платформата CrowdStrike Falcon е достъпна за закупуване на CrowdStrike Marketplace. и започнете безплатния си преглед на браузъра с едно кликване. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ Посетете Серафик в Fal.Con Booth #1923 за да видите живите демонстрации, да се срещнете с нашите експерти и да научите как да защитите работната си сила. За Серафима е лидер на бързо развиващия се пазар Enterprise Browser Security, задвижван от иновативни технологии, които превръщат всеки браузър в безопасно работно пространство с мощни възможности за защита и откриване. Серафими Безпроблемно разгърнат, Seraphic осигурява сигурен достъп до SaaS и частни уеб приложения за служители и трети страни както на управлявани, така и на лични устройства.Невидим за крайния потребител, той поддържа всички браузъри и SaaS настолни приложения като Teams, Slack, Discord, WhatsApp и много други. Признат с наградата на Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award, подкрепен от инвеститори, включително CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink и Secure Octane, и доверен от компаниите от Fortune 500, Seraphic защитава бизнес браузъра за днешните модерни, облачни бизнес. Уебсайт: Seraphicsecurity.com