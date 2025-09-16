Las Vegas, Verenigde State, 16 September, 2025)CyberNewsWire/-- Vandag aangekondig in dat sy Secure Enterprise Browser (SEB) oplossing nou beskikbaar is vir aankoop in die , 'n one-stop bestemming vir die wêreldklas ekosisteem van CrowdStrike-kompatibele sekuriteit produkte. Sertifiseer Hy het in 2025 Die CrowdStrike Marketplace Sertifiseer Hy het in 2025 Die CrowdStrike Marketplace Hierdie beskikbaarheid kan kliënte ontdek, koop en implementeer Seraphic se browser-native beskerming direk binne die . Die CrowdStrike Falcon-platform Die CrowdStrike Falcon-platform Met hierdie vrylating lewer Seraphic 'n integrasie wat Seraphic se leser-laag-telemetrie met CrowdStrike-bedreigingsintelligensie en -analise korreleer. teenstanders beweeg met die spoed van AI, en skaal aanvalle vinniger as wat verdedigers kan reageer. CrowdStrike Falcon volgende generasie CrowdStrike Falcon volgende generasie Legacy SIEMs, gebou vir 'n ander era, is te stadig, lawaaierig en duur om vandag se bedreigings te stop. Falcon Next-Gen SIEM bied real-time spoed, doeltreffendheid en resultate wat ou platforms nie kan ooreenstem nie - nou uitgebrei na die leserlaag. Joint kliënte kry verenigde sigbaarheid in leseraktiwiteit, gevaarlike uitbreidings en gebruikersgedrag, wat vinniger opsporing, ondersoek en reaksie op gevorderde bedreigings. \n \n “As organisasies toenemend vertrou op wolkdienste, SaaS-toepassings en AI-bedryfde toepassings, het die leser beide die primêre werkruimte vir produktiwiteit en 'n kritieke doelwit vir cyberaanvalle geword,” sê Iulia Stefoi-Silver, VP, Global Partnerships and Alliances by Seraphic. “As organisasies toenemend vertrou op wolkdienste, SaaS-toepassings en AI-bedryfde toepassings, het die leser beide die primêre werkruimte vir produktiwiteit en 'n kritieke doelwit vir cyberaanvalle geword,” sê Iulia Stefoi-Silver, VP, Global Partnerships and Alliances by Seraphic. \n \n “Tradisionele sekuriteitsoplossings verwaarloos dikwels hierdie laag, wat gapings laat wat deur nul-days, phishing en data-verlies uitgeput kan word. “Tradisionele sekuriteitsoplossings verwaarloos dikwels hierdie laag, wat gapings laat wat deur nul-days, phishing en data-verlies uitgeput kan word. \n \n Jeff Farinich, CISO by New American Funding het bygevoeg: "Die integrasie van Seraphic met die CrowdStrike Falcon-platform het ons sekuriteitsteam voortdurende sigbaarheid en beheer op die leserlaag gegee, sonder om die gebruikersproduktiwiteit te beïnvloed." Jeff Farinich, CISO by New American Funding het bygevoeg: "Die integrasie van Seraphic met die CrowdStrike Falcon-platform het ons sekuriteitsteam voortdurende sigbaarheid en beheer op die leserlaag gegee, sonder om die gebruikersproduktiwiteit te beïnvloed." \n \n “Door Seraphic in Falcon Next-Gen SIEM te bring, sluit ons daardie gaping met real-time sigbaarheid en intelligensie.Samen gee ons kliënte vinniger opsporing, beter resultate en die vermoë om bedreigings op die leserlaag te stop wat oorlewende SIEMs sou mis.” “Door Seraphic in Falcon Next-Gen SIEM te bring, sluit ons daardie gaping met real-time sigbaarheid en intelligensie.Samen gee ons kliënte vinniger opsporing, beter resultate en die vermoë om bedreigings op die leserlaag te stop wat oorlewende SIEMs sou mis.” Die Seraphic-integrasie met die CrowdStrike Falcon-platform is beskikbaar vir aankoop by die CrowdStrike Marketplace. en begin jou gratis Browser Assessment met een klik. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ Besoek Seraphic by Fal.Con Booth #1923 om live demo's te sien, ons kundiges te ontmoet en te leer hoe om jou werksmag te beskerm. Oor Seraphic is 'n leier in die vinnig groeiende Enterprise Browser Security mark, aangedryf deur innoverende tegnologie wat enige leser omskep in 'n veilige werkruimte met robuuste beskerming en opsporing vermoëns. Sertifiseer Sertifiseer Naadloos ingestel, bied Seraphic veilige toegang tot SaaS en private webtoepassings vir werknemers en derde partye op beide bestuurde en persoonlike toestelle. Onsienbaar vir die eindgebruiker, dit ondersteun alle blaaiers en SaaS desktop-toepassings soos Teams, Slack, Discord, WhatsApp en nog baie meer. Gekenmerk met die Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award, ondersteun deur beleggers soos CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink, en Secure Octane, en vertrou deur Fortune 500 maatskappye, Seraphic verseker die ondernemingsbrowser vir vandag se moderne, wolk-gedrewe besighede. . Wêreldbestuur.com Wêreldbestuur.com Kontak Hoof van Kommunikasie Ek is Eric Wolkstein Sertifiseer Vryheidskrywing@seraphicsecurity.com \n \n Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Cybernewswire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Hierdie storie is gepubliseer as 'n persverklaring deur Cybernewswire onder HackerNoon se Business Blogging Program. Die program Die program