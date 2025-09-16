セラフィック・ブラウザ・ネイティブ・セキュリティ、CrowdStrike Marketplaceで購入可能

ラスベガス、米国、2025年9月16日)CyberNewsWire/-- 今日発表したA セキュアエンタープライズブラウザ(SEB)ソリューションが現在購入可能 ワールドクラスのCrowdStrike対応セキュリティ製品のエコシステムを提供するワンストップの目的地です。 セラフィック タグ : 2025 CrowdStrikeマーケット セラフィック タグ : 2025 CrowdStrikeマーケット この可用性により、顧客は、Seraphicのブラウザネイティブ保護を直接購入し、実装することができます。 . CrowdStrike Falcon プラットフォーム CrowdStrike Falcon プラットフォーム このリリースで、SeraphicはAを提供します。 セラフィックのブラウザ層テレメトリーをCrowdStrikeの脅威インテリジェンスと分析と結びつける統合で、敵はAIのスピードで動き、防衛者が反応できるよりも攻撃をスケールする。 CrowdStrike Falcon Next-Gen CrowdStrike Falcon Next-Gen 別の時代に構築された伝統的なSIEMは、今日の脅威を止めるのに遅く、騒がしく、費用がかかりすぎます。Falcon Next-Gen SIEMは、リアルタイムの速度、効率性、そして伝統的なプラットフォームが一致できない結果を提供します - 今ではブラウザ層に拡張されています。 \n \n 「組織がクラウドサービス、SaaSアプリケーション、AI駆動アプリケーションにますます依存しているため、ブラウザは生産性のための主要なワークスペースであり、サイバー攻撃のための重要な標的となっています」とセラフィックのグローバルパートナーシップとアライアンスのVP、Iulia Stefoi-Silverは述べています。 「組織がクラウドサービス、SaaSアプリケーション、AI駆動アプリケーションにますます依存しているため、ブラウザは生産性のための主要なワークスペースであり、サイバー攻撃のための重要な標的となっています」とセラフィックのグローバルパートナーシップとアライアンスのVP、Iulia Stefoi-Silverは述べています。 \n \n 「伝統的なセキュリティソリューションはしばしばこの層を無視し、ゼロデイ、フィッシング、およびデータ損失を通じて利用できるギャップを残し、Falconプラットフォームと統合し、CrowdStrike Marketplaceで利用可能になることにより、共同顧客は簡単にどのブラウザも安全なエンタープライズブラウザに変換することができます。 「伝統的なセキュリティソリューションはしばしばこの層を無視し、ゼロデイ、フィッシング、およびデータ損失を通じて利用できるギャップを残し、Falconプラットフォームと統合し、CrowdStrike Marketplaceで利用可能になることにより、共同顧客は簡単にどのブラウザも安全なエンタープライズブラウザに変換することができます。 \n \n New American FundingのCISOのJeff Farinich氏は、「CrowdStrike Falconプラットフォームとセラフィックを統合することで、ブラウザ層の継続的な可視性とコントロールが得られ、ユーザーの生産性に影響を与えない」と付け加えた。 New American FundingのCISOのJeff Farinich氏は、「CrowdStrike Falconプラットフォームとセラフィックを統合することで、ブラウザ層の継続的な可視性とコントロールが得られ、ユーザーの生産性に影響を与えない」と付け加えた。 \n \n 「セラフィックをFalcon Next-Gen SIEMに導入することにより、リアルタイムの可視性とインテリジェンスでそのギャップを埋め込んでいます。 「セラフィックをFalcon Next-Gen SIEMに導入することにより、リアルタイムの可視性とインテリジェンスでそのギャップを埋め込んでいます。 CrowdStrike Falcon プラットフォームとのセラフィック統合は、CrowdStrike Marketplace で購入できます。 そして、1クリックで無料のブラウザ評価を開始します。 https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ Fal.Con Booth #1923でセラフィックを訪れて、ライブデモを見、専門家に会い、あなたの労働力を守る方法を学びましょう。 セラフィックについて 急速に成長するエンタープライズブラウザセキュリティ市場のリーダーであり、革新的なテクノロジーによって動作し、あらゆるブラウザを強力な保護と検出機能を備えた安全なワークスペースに変革します。 Seraphic セラフィック シームレスに展開されたSeraphicは、管理されたデバイスと個人デバイスの両方で従業員や第三者にとって、SaaSおよびプライベートウェブアプリケーションへのセキュアなアクセスを可能にします。 エンドユーザには見えないので、Teams、Slack、Discord、WhatsAppなどのすべてのブラウザとSaaSデスクトップアプリケーションをサポートします。 Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Awardを受賞し、CrowdStrike Falcon Fund、Planven、Cota Capital、Storm Ventures、Eastlink、Secure Octaneを含む投資家が支持し、フォーチュン500の企業が信頼しているSeraphicは、現代のクラウドベースのビジネス向けのエンタープライズブラウザを保護します。 . www.seraphicsecurity.com の検索結果 www.seraphicsecurity.com の検索結果 コンタクト 通信部長 エリック・ウォルクスタイン セラフィック エリック@セラフィックセキュリティ.com \n \n このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 プログラム プログラム