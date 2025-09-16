Seraphic Browser-Native Protection ya está disponible para la compra en el CrowdStrike Marketplace

Las Vegas, Estados Unidos, 16 de septiembre de 2025)CyberNewsWire/-- Hoy se anunció en que su solución Secure Enterprise Browser (SEB) ya está disponible para la compra en el , un destino único para el ecosistema de clase mundial de productos de seguridad compatibles con CrowdStrike. Seraphic Fal.Con 2025 Mercado de CrowdStrike Serafín Fal.Con 2025 Mercado de CrowdStrike Esta disponibilidad permite a los clientes descubrir, comprar e implementar la protección nativa del navegador de Seraphic directamente dentro del . La plataforma CrowdStrike Falcon La plataforma CrowdStrike Falcon Con esta liberación, Seraphic entrega a integración que correlaciona la telemetría de la capa de navegador de Seraphic con la inteligencia y la analítica de amenazas de CrowdStrike.Los adversarios se están moviendo a la velocidad de la IA, escalando ataques más rápido de lo que los defensores pueden responder. CrowdStrike Falcon de nueva generación CrowdStrike Falcon de nueva generación Los legacy SIEMs, construidos para una era diferente, son demasiado lentos, ruidosos y costosos para detener las amenazas actuales.Falcon Next-Gen SIEM ofrece velocidad en tiempo real, eficiencia y resultados que las plataformas legados no pueden coincidir – ahora extendidas a la capa del navegador.Los clientes conjuntos obtienen visibilidad unificada en la actividad del navegador, las extensiones de riesgo y el comportamiento del usuario, permitiendo una detección, investigación y respuesta más rápidas a las amenazas avanzadas. \n \n “A medida que las organizaciones dependen cada vez más de servicios en la nube, aplicaciones SaaS y aplicaciones alimentadas por IA, el navegador se ha convertido tanto en el principal espacio de trabajo para la productividad como en un objetivo crítico para los ciberataques”, dijo Iulia Stefoi-Silver, VP, Global Partnerships and Alliances en Seraphic. “A medida que las organizaciones dependen cada vez más de servicios en la nube, aplicaciones SaaS y aplicaciones alimentadas por IA, el navegador se ha convertido tanto en el principal espacio de trabajo para la productividad como en un objetivo crítico para los ciberataques”, dijo Iulia Stefoi-Silver, VP, Global Partnerships and Alliances en Seraphic. \n \n “Las soluciones de seguridad tradicionales a menudo olvidan esta capa, dejando lagunas que pueden ser explotadas a través de días cero, phishing y pérdida de datos.Al integrarse con la plataforma Falcon y estar disponibles en el CrowdStrike Marketplace, los clientes conjuntos pueden transformar fácilmente cualquier navegador en un navegador seguro para la empresa”. “Las soluciones de seguridad tradicionales a menudo olvidan esta capa, dejando lagunas que pueden ser explotadas a través de días cero, phishing y pérdida de datos.Al integrarse con la plataforma Falcon y estar disponibles en el CrowdStrike Marketplace, los clientes conjuntos pueden transformar fácilmente cualquier navegador en un navegador seguro para la empresa”. \n \n Jeff Farinich, CISO de New American Funding, agregó: “La integración de Seraphic con la plataforma CrowdStrike Falcon ha dado a nuestro equipo de seguridad una visibilidad y control continuos en la capa del navegador, sin afectar la productividad del usuario”. Jeff Farinich, CISO de New American Funding, agregó: “La integración de Seraphic con la plataforma CrowdStrike Falcon ha dado a nuestro equipo de seguridad una visibilidad y control continuos en la capa del navegador, sin afectar la productividad del usuario”. \n \n “Al traer Seraphic a Falcon Next-Gen SIEM, estamos cerrando esa brecha con visibilidad en tiempo real e inteligencia.Juntos, estamos dando a los clientes una detección más rápida, mejores resultados y la capacidad de detener las amenazas en la capa del navegador que los SIEM legados perderían”. “Al traer Seraphic a Falcon Next-Gen SIEM, estamos cerrando esa brecha con visibilidad en tiempo real e inteligencia.Juntos, estamos dando a los clientes una detección más rápida, mejores resultados y la capacidad de detener las amenazas en la capa del navegador que los SIEM legados perderían”. La integración de Seraphic con la plataforma CrowdStrike Falcon está disponible para la compra en el CrowdStrike Marketplace. y comience su evaluación de navegador gratuita con un clic. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ Visita Seraphic en Fal.Con Booth #1923 para ver demostraciones en vivo, conocer a nuestros expertos y aprender cómo proteger a tu fuerza laboral. Sobre Seraphic Es líder en el mercado de seguridad de navegadores empresariales en rápido crecimiento, impulsado por una tecnología innovadora que transforma cualquier navegador en un espacio de trabajo seguro con robustas capacidades de protección y detección. Serafín Serafín Desarrollado sin problemas, Seraphic permite el acceso seguro a aplicaciones web SaaS y privadas para empleados y terceros en dispositivos gestionados y personales. Invisible para el usuario final, soporta todos los navegadores y aplicaciones de escritorio SaaS como Teams, Slack, Discord, WhatsApp y muchos más. Reconocido con el premio Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award, respaldado por inversores como CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink y Secure Octane, y confiado por las empresas de Fortune 500, Seraphic asegura el navegador empresarial para los negocios modernos y basados en la nube de hoy. . www.seraphicsecurity.com en España www.seraphicsecurity.com en España Contacto Jefe de Comunicaciones por Eric Wolkstein Serafín ericw@seraphicsecurity.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa