Seraphic Browser-Native Ulinzi sasa inapatikana kwa kununua kwenye CrowdStrike Marketplace

Leo ilitangazwa kuwa katika kwamba suluhisho lake la Secure Enterprise Browser (SEB) sasa linaweza kununuliwa katika , mahali pa moja kwa ajili ya mazingira ya darasa la dunia ya bidhaa za usalama zinazohusika na CrowdStrike. Upatikanaji huu unakuwezesha wateja kugundua, kununua, na kutekeleza ulinzi wa browser-native wa Seraphic moja kwa moja ndani ya Mfumo wa CrowdStrike Falcon. Pamoja na ufumbuzi huu, Seraphic hutoa Ushirikiano ambao unahusisha telemetry ya browser-layer ya Seraphic na ujasiri wa vitisho na uchambuzi wa CrowdStrike. wapinzani wanakwenda kwa kasi ya AI, kupanua mashambulizi ya haraka kuliko watetezi wanaweza kujibu. CrowdStrike Falcon ya Next-Gen SIEMs za zamani, zilizoundwa kwa enzi tofauti, ni polepole, za kisasa, na gharama kubwa sana ili kuzuia vitisho vya leo. Falcon Next-Gen SIEM hutoa kasi ya wakati halisi, ufanisi, na matokeo ambayo jukwaa la zamani haiwezi kulinganisha - sasa kupanuliwa kwenye kiwango cha kivinjari. Wateja wa pamoja wanapata uwazi wa pamoja katika shughuli za kivinjari, upanuzi wa hatari, na tabia za mtumiaji, na kuwezesha uchunguzi wa haraka, uchunguzi, na majibu ya vitisho vya juu.

"Kama mashirika yanategemea zaidi huduma za wingu, maombi ya SaaS na maombi yanayotumia AI, kivinjari kimekuwa nafasi ya kwanza ya kazi kwa uzalishaji na lengo muhimu kwa mashambulizi ya cyber," alisema Iulia Stefoi-Silver, VP, Ushirikiano wa Kimataifa na Ushirikiano wa Seraphic.

"Mfumo wa usalama wa jadi mara nyingi hupuuza kiwango hiki, kuacha upungufu ambao unaweza kutumiwa kupitia siku za zero, phishing, na kupoteza data. Kwa kuunganisha na jukwaa la Falcon na kuwa inapatikana katika CrowdStrike Marketplace, wateja wa pamoja wanaweza kwa urahisi kubadilisha kivinjari chochote katika kivinjari cha biashara salama."

Jeff Farinich, CISO katika New American Funding aliongeza: "Ushirikiano wa Seraphic na jukwaa la CrowdStrike Falcon umewapa timu yetu ya usalama uwazi na udhibiti unaoendelea kwenye kiwango cha kivinjari, bila kuathiri uzalishaji wa mtumiaji."

"Vifaa vya kivinjari vimekuwa mojawapo ya maeneo ya mashambulizi yaliyotumika zaidi na yamechukuliwa katika kampuni," alisema Daniel Bernard, Mkurugenzi Mtendaji wa CrowdStrike. "Kwa kuunganisha Seraphic katika Siem ya Falcon Next-Gen, tunahifadhi upungufu huo na kuonekana kwa wakati halisi na akili. Pamoja, tunatoa wateja ufahamu wa haraka, matokeo mazuri, na uwezo wa kuzuia vitisho kwenye kiwango cha kivinjari ambacho SIEMs za zamani zitakosea." Ushirikiano wa Seraphic na jukwaa la CrowdStrike Falcon inapatikana kwa kununua kwenye Soko la CrowdStrike. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ na kuanza utafiti wako wa bure wa kivinjari kwa click moja.

Tembelea Seraphic katika Fal.Con Booth #1923 kuona maonyesho ya kuishi, kukutana na wataalam wetu, na kujifunza jinsi ya kulinda wafanyakazi wako.

Kuhusu Seraphic ni kiongozi katika soko la kuongezeka kwa haraka la Enterprise Browser Security, inayoendeshwa na teknolojia ya ubunifu ambayo inabadilisha kivinjari chochote katika nafasi ya kazi salama na uwezo wa ulinzi na uchunguzi wa nguvu. Kutumika kwa urahisi, Seraphic inaruhusu upatikanaji salama wa SaaS na maombi ya kibinafsi ya wavuti kwa wafanyakazi na vyama vya tatu kwenye vifaa vinavyoendeshwa na vya kibinafsi. Haiwezekani kwa mtumiaji wa mwisho, inasaidia kivinjari vyote na maombi ya SaaS ya desktop kama Teams, Slack, Discord, WhatsApp na mengi zaidi. Kutambuliwa na Tuzo ya Uongozi wa Teknolojia ya Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling, iliyoungwa mkono na wawekezaji ikiwa ni pamoja na CrowdStrike Falcon Fund, Planven, Cota Capital, Storm Ventures, Eastlink, na Secure Octane, na kuaminika na makampuni ya Fortune 500, Seraphic inahakikisha kivinjari cha biashara kwa biashara za kisasa za leo zinazohusika na wingu. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Cybernewswire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Programu ya Programu ya