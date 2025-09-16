A Seraphic Browser-Native Protection már elérhető a CrowdStrike piacon

Las Vegas, Egyesült Államok, szeptember 16th, 2025)CyberNewsWire/-- Ma jelentették be a A Secure Enterprise Browser (SEB) megoldás már megvásárolható , egy egyablakos célpont a CrowdStrike-kompatibilis biztonsági termékek világszínvonalú ökoszisztémájához. Szerafiai Bővebben: 2025 CrowdStrike piactér Szerafiai Bővebben: 2025 CrowdStrike piactér Ez a rendelkezésre állás lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy felfedezzék, megvásárolják és megvalósítsák a Seraphic böngésző-alapú védelmét közvetlenül a . CrowdStrike Falcon játék CrowdStrike Falcon játék Ezzel a kiadással, Seraphic szállít egy Az integráció összeköti a Seraphic böngészőréteg-telemétriáját a CrowdStrike fenyegetésekkel kapcsolatos intelligenciával és elemzéssel.Az ellenfelek az AI sebességével mozognak, a támadások gyorsabban skálázódnak, mint amennyire a védők képesek reagálni. CrowdStrike Falcon Next Generáció CrowdStrike Falcon Next Generáció A hagyományos SIEM-ek, amelyek egy másik korszakra épültek, túl lassúak, zajosak és költségesek ahhoz, hogy megakadályozzák a mai fenyegetéseket.A Falcon Next-Gen SIEM valós idejű sebességet, hatékonyságot és eredményeket biztosít a hagyományos platformok számára – most kiterjesztve a böngészőrétegre.A közös ügyfelek egységes láthatóságot szereznek a böngésző tevékenységében, a kockázatos bővítményekben és a felhasználói viselkedésben, lehetővé téve a gyorsabb felismerést, vizsgálatot és reagálást a fejlett fenyegetésekre. \n \n “Mivel a szervezetek egyre inkább támaszkodnak a felhőalapú szolgáltatásokra, a SaaS alkalmazásokra és az AI-alapú alkalmazásokra, a böngésző a termelékenység elsődleges munkaterülete és kritikus célpontja a számítógépes támadásoknak” – mondta Iulia Stefoi-Silver, a Seraphic globális partnerségeinek és szövetségeinek alelnöke. “Mivel a szervezetek egyre inkább támaszkodnak a felhőalapú szolgáltatásokra, a SaaS alkalmazásokra és az AI-alapú alkalmazásokra, a böngésző a termelékenység elsődleges munkaterülete és kritikus célpontja a számítógépes támadásoknak” – mondta Iulia Stefoi-Silver, a Seraphic globális partnerségeinek és szövetségeinek alelnöke. \n \n "A hagyományos biztonsági megoldások gyakran figyelmen kívül hagyják ezt a réteget, és olyan réseket hagynak, amelyeket a nulla napok, a phishing és az adatvesztés révén lehet kihasználni.Azáltal, hogy integrálódnak a Falcon platformhoz és elérhetővé válnak a CrowdStrike Marketplace-ben, a közös ügyfelek könnyen átalakíthatják bármely böngészőt biztonságos vállalati böngészővé." "A hagyományos biztonsági megoldások gyakran figyelmen kívül hagyják ezt a réteget, és olyan réseket hagynak, amelyeket a nulla napok, a phishing és az adatvesztés révén lehet kihasználni.Azáltal, hogy integrálódnak a Falcon platformhoz és elérhetővé válnak a CrowdStrike Marketplace-ben, a közös ügyfelek könnyen átalakíthatják bármely böngészőt biztonságos vállalati böngészővé." \n \n Jeff Farinich, a New American Funding CISO igazgatója hozzátette: „A Seraphic integrálása a CrowdStrike Falcon platformmal folyamatos láthatóságot és ellenőrzést biztosít a böngésző rétegében anélkül, hogy befolyásolná a felhasználók termelékenységét.” „A böngészők a vállalkozás egyik legcélzottbb és leginkább figyelmen kívül hagyott támadási felületévé váltak” – mondta Daniel Bernard, a CrowdStrike üzleti igazgatója. Jeff Farinich, a New American Funding CISO igazgatója hozzátette: „A Seraphic integrálása a CrowdStrike Falcon platformmal folyamatos láthatóságot és ellenőrzést biztosít a böngésző rétegében anélkül, hogy befolyásolná a felhasználók termelékenységét.” „A böngészők a vállalkozás egyik legcélzottbb és leginkább figyelmen kívül hagyott támadási felületévé váltak” – mondta Daniel Bernard, a CrowdStrike üzleti igazgatója. \n \n „A Seraphic bevezetésével a Falcon Next-Gen SIEM-be lezárjuk ezt a szakadékot a valós idejű láthatósággal és intelligenciával. Együtt gyorsabb felismerést, jobb eredményeket és képességet biztosítunk az ügyfelek számára, hogy megállítsák azokat a fenyegetéseket a böngésző rétegében, amelyeket a hagyományos SIEM-ek hiányoznának.” „A Seraphic bevezetésével a Falcon Next-Gen SIEM-be lezárjuk ezt a szakadékot a valós idejű láthatósággal és intelligenciával. Együtt gyorsabb felismerést, jobb eredményeket és képességet biztosítunk az ügyfelek számára, hogy megállítsák azokat a fenyegetéseket a böngésző rétegében, amelyeket a hagyományos SIEM-ek hiányoznának.” A Seraphic integrációja a CrowdStrike Falcon platformmal a CrowdStrike Marketplace-en vásárolható meg. és indítsa el az ingyenes böngésző értékelését egy kattintással. https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ https://marketplace.crowdstrike.com/listings/seraphic-security/ Látogasson el a Seraphic-be a Fal.Con Booth #1923-on, hogy élő bemutatókat nézzen, találkozzon szakértőinkkel, és megtanulja, hogyan védje meg munkaerőjét. Szerbiáról Vezető szerepet tölt be a gyorsan növekvő Enterprise Browser Security piacon, innovatív technológiával, amely minden böngészőt biztonságos munkaterületgé alakít, robusztus védelmi és érzékelési képességekkel. Szerafiai Szerafiai Zökkenőmentesen telepítve, a Seraphic biztonságos hozzáférést biztosít a SaaS és a privát webes alkalmazásokhoz a munkavállalók és harmadik felek számára mind a kezelt, mind a személyes eszközökön. A végfelhasználó számára láthatatlan, támogatja az összes böngészőt és SaaS asztali alkalmazást, mint például a Teams, a Slack, a Discord, a WhatsApp és még sok más. A Frost & Sullivan Global Zero Trust Enabling Technology Leadership Award elismerésével, a CrowdStrike Falcon Fund, a Planven, a Cota Capital, a Storm Ventures, az Eastlink és a Secure Octane befektetői által támogatott és a Fortune 500 cégek által megbízott Seraphic biztosítja a vállalati böngészőt a mai modern, felhőalapú vállalkozások számára. . www.szépségbiztonság.com www.szépségbiztonság.com Kapcsolattartás Kommunikációs vezető Főoldal Eric Wolkstein Szerafiai Értékelés ericw@seraphicsecurity.com \n \n Ez a történet a Cybernewswire által a HackerNoon Business Blogging Program keretében közzétett sajtóközleményként jelent meg. Ez a történet a Cybernewswire által a HackerNoon Business Blogging Program keretében közzétett sajtóközleményként jelent meg. programot programot